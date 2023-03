面對未知 劉軒：不要活在一個別人為你選擇的生活裡

編按:頂著哈佛高材生,作家、心理學家、DJ、講師等頭銜的劉軒,「斜槓」卻曾經是他最不喜歡的稱號,看似人生有很多選項的他,分享了從天份與挑戰中,聽從內心聲音去做選擇,體會出什麼是「天命」與人生快樂。本文摘自新書《我活著我的人生嗎?:實踐人生最高版本》。

2000 年六月,哈佛大學舉辦了五年一度的校友同學會,這也是畢業後大學同學們的首次正式聚會。當時的我還在哈佛攻讀博士班,面對即將見面的老同學們,你想我該有多興奮?但,沒有,我不只沒有出席,還一個人躲在閣樓的房間裡。為什麼?原因很簡單,因為我不敢,因為我覺得自己比不上他們。

很多人一定會說,劉軒,你別開玩笑了,都讀到博士班了,哪裡比不上人?反正你就是個天之驕子,什麼東西都是人家給的,哪裡會有什麼問題?是啊,我這輩子最常聽到的話,就是「你有很多的可能性」。的確,當命運之神眷顧你,可以上好的高中、唸長春藤名校,還有個很有名的父親等等,好像所有好事都從天上掉下來的時候,你也會覺得自己「有很多的可能性」。

但正因為我有很多的可能性、有很多的選擇,所以,我經歷過很多次的選擇困難。英文有句諺語:Jack of alltrades, master of none.(博而不精),指的就是像我這樣的人。好像什麼都可以做,卻沒有一樣做得精。

小時候大家都聽過「吳剛伐木」的故事,在我記得的版本裡,吳剛就是因為專心不足,被天神罰去月球上砍樹,但他老是砍一砍就分心,樹也就一直長回來,於是他一輩子都在那裡砍樹。這故事對小時候的我來說有著象徵性的恐懼與陰影:在無限選擇跟不知未來的情況下,到底該如何去選擇?要如何去聽從你的心?

給自己設個挑戰,跳脫舒適圈

我想「天命」,就是你要去做一個選擇,這個選擇是老天爺給你的使命,但你必須自己去選它。或許,你獲勝的機率並不大,也知道你會為此付出很多代價,畢竟天底下沒有穩賺的事。選了就去承擔風險,並要好好地堅持著去做,然後好事就會發生。

美國一位超過一點六億訂閱的網紅MrBeast,在回答讀者「如何成為一個好的YouTuber」時,就給出一個很棒的建議,他說:「你首先要拍一百部影片,等你拍到第一百部影片的時候,Something good will be happen.」

所以別說你沒有其他的選擇,因為人永遠都有選擇。

但你要勇於冒險、全力以赴。天命就是選擇加上行動,在行動的過程中,你會知道這件事究竟適不適合你,事情只有做了才知道;只有做了,才能分辨是不是你內心真正想要的。在我的工作坊裡,會借助類似催眠的方式,引導學員把內心思緒走到未來的世界。跟著心,想像在人生盡頭時,那些與你相處的人會跟你說什麼?會感謝你帶給他們什麼?從這裡去觀察自己的價值觀,了解什麼才是你人生中最重要的事。

很多參加過工作坊的人,都從這樣的冥想中發現,未來出現的情境和價值觀,跟他現有的很不一樣。他們在冥想過後,常常是淚流滿面地說,終於知道自己這輩子最想要的東西是什麼了。而這個東西也就是一個人的「核心價值」。往後每當面臨抉擇時,就可以用它來比照確認這件事是否與核心價值一致,我自己也是用這個方法來「跟著心」做決定。

當然有時面對困難,我們沒辦法堅持到最後,或者對某些工作內容感到枯燥。要先去理解,這情況在任何專業都會遇到。如果你有才華及天賦,卻發現自己容易待在「舒適圈」裡,不妨給自己設一些刺激跟挑戰,好比去參加比賽。像我女兒現在不畏懼舞台,既大方也勇於表達,跟小時候的她個性截然不同。我認為就是因為,她參加了學校的說故事和各種演講比賽的關係,雖然過程中她也曾好幾次想放棄,但最後還是艱難地完成和突破了。

既然選擇了就要堅持去做,如果一碰到困難就跑掉,是無法嚐到「經過征服」才會有的甜美果實。所以,去為自己設下一些挑戰和目標,在報名的同時你也就會開始啟動了。人都是這樣,像我自己練習跑步,常常也是有一搭沒一搭的,但只要一旦報名馬拉松賽事,我就會開始認真準備。

我曾經看過一個科學報導:有個人在照EEG(腦波檢查)時,突然心肌梗塞死亡,整個過程被機器給記錄下來,成為了醫學上對於死亡時刻最完整的腦波記錄。雖然只有一個案例,但當時記錄到他的心臟停止前後三十秒,出現大量的gamma 和alpha 腦波,與一個人在回憶時會呈現的腦波狀態一樣。或許,就像很多有過瀕死經驗的人所說的,在接近死亡的當下,會看到自己的一生在倒帶。

比照EEG 記錄到的死亡過程,我感覺人死的時候大腦真的會倒帶,會回顧你的一生,我想或許這時就是重播人一生中所有的選擇。然後最後會有個聲音問你說:How did you do? Are you good? 你有做正確或不正確的選擇嗎?你對你的選擇滿意嗎?你是否對你的選擇感到平靜?我相信,如果你的答案是Yes,那你就會進入來世;如果答案是No,那可能就會帶著你的執念到下一輩子,然後功課會換個方式再給你一次。

在澳洲安寧病房護士布朗妮.威爾(Bronnie Ware)的著作《瀕死病人的五大悔恨》(Top Five Regrets of the Dying)中,提到許多重症病人跟她分享人生憾事。其中一項便是:「多希望我能夠有勇氣為自己而活,而不是活在別人的期待裡。」(I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.)這告訴我們,不要活在一個別人為你選擇的生活裡。生命,是老天爺給我們最大的禮物,祂把我們從靈界沒有形體的地方,拉到這個能跑、能跳,有手指,能說話的器具中。讓我們改變世界、體驗世界。活著本身就是一個禮物,今天老天爺既然給了你這個能力與行動,那就應該要善待天命。為自己去做一個選擇,接受現狀、設定目標,之後你要承擔、堅持並為自己負責。

作家劉軒。圖/中時報系資料照

(本文摘自CC、Janet(謝怡芬)、王俊凱、江振誠、劉軒著《我活著我的人生嗎?:實踐人生最高版本》,三采文化提供)

