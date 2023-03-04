奧丁丁創辦人：我做任何決定都不是以錢為出發點

編按：新書《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》，共同訴說生命故事，並揭露在人生卡關時刻如何與自己內心對話。本篇分享奧丁丁集團創辦人王俊凱如何放棄超過台幣百億的合作協議？如何做出「不用錢做為衡量」的企業決策？

在美國創業有些成績後，2009 年底我搬回了台灣，並在隔年創立奧丁丁集團。有趣的是，回到故鄉台灣，我反而水土不服了好一陣子。我發現台灣的創業環境跟美國差異很大，在台灣，對一家新公司的「資本額」特別重視。好比我一開始要做電子書，那時跟很多出版社、賣書的平台前輩們請益，大家卻只會關心你「有沒有錢？」還有人不諱言地說，台灣就是有太多的中小企業，經濟才會難以成長。

但我習慣的做事態度、在美國的經驗卻不是這樣，我習慣在創業之初用最小的規模去嘗試，等確定東西真的可行、真的可以發展後，才會再去擴大公司的資本額。然而，當時要跟出版社合作電子書的話，就是要你先出錢買書的版權，意即一本書都還沒賣出去，你就要先付錢，好吧，如果是這樣，價格也要合理啊！不然的話，就只有單方在賺錢，而我們一毛錢都賺不到。所以當時我想，不能做電子書了，做的話公司肯定會垮掉。



在與台灣創業環境的磨合期中，我經歷了許多次的「重置（Reset）」過程。沒關係，反正從台大畢業到美國的一開始、從碩士畢業到剛去矽谷科技公司上班的時候，我也是經歷過好幾次，那種從頭帶光環卻遇到挫折，瞬間一切歸零的狀態。這次回台灣的創業經驗，也只是又一個Reset 而已。我就是這麼一個，可以一直把自己放到重置過程裡的人。

對長期無益的決定，不是對的決定

一家公司要有長遠的營運，勢必需要金融和資本市場的支持。因為目標明確，所以不管發生多令人挫折的事，我就是會想辦法去解決，比如，2022 年初，我跟投資銀行的亞洲團隊無法達成共識，使得我必須前往美國重新展開佈局。雖然等同於很多事必須再重來一次，但我跟一般人不一樣，不會對挫折感到厭煩，反而會很熱衷地去找解決的辦法。

我是一個會一直朝目標去推進的人，未來也早在我的腦袋裡規劃完成，我只要去做就好了。參與這本書的時候，我們其實已經跟美國的SPAC 公司談好協議，隨時可以展開合作，這可以讓我們朝在美國那斯達克（NASDAQ）上市的既定目標又往前一大步。感覺勝利就近在咫尺，但我還是在最後一刻放棄了這個超過台幣一百億元的協議。

接下來，我想來談談為何會放棄這麼多錢？希望藉此能與讀者和創業家們共勉。

我們的人生有許多包含「金錢」的重大決定，每一次我們都該權衡輕重、多方面參考，就像我自己會找真心支持我的朋友聊，聽聽不同的建議和觀點，也盡可能避掉自己的盲點和不必要的執著。然而有些東西是初衷，也是必要的堅持，就像當年我拒絕SBI，就是因為不想失去公司的自主權。現在回頭看，這是一個非常正確的決定。因為就短期來說，或許我們可以暫時拿到很多錢、看似很成功，但長期而言，卻要付出失去主動權和未來談判籌碼的代價。

所以只要把眼光放遠一點，就不難做出決定。就像當年拒絕十億台幣的投資，我才能保有公司最重要的主控權，現在我拒絕這一百多億台幣的協議也是一樣。我做任何決定，向來都不是以「錢」為出發點。一個決定如果對長遠來說不是最好的，那麼它就不是一個好的決定。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱。圖／中時報系資料照

不要用錢來衡量決定

尤其，資本市場從2022 年初俄烏戰爭爆發後就一路下跌，接著虛擬貨幣LUNA 幣崩盤、全球加密貨幣交易所FTX 倒閉，連帶許多區塊鏈公司也接連關門，整個區塊鏈產業崩盤。如果這時堅持要將公司上市，市場必定無法反應奧丁丁集團的真實價值。這也是為什麼我們一直沒有對外宣布要上市的原因。我寧可先將 SPAC 的協議放棄，以公司和員工未來十年的遠景做為衡量標準，等以後有合適的時機再來推動上市。

這不是一個簡單的決定，這決定代表我必須要以個人之力，支撐公司需要的資本，但這也會是一個對的決定，因為我們掌握了自由度和未來可能需要的籌碼。或許外界覺得我們一帆風順，但事實上，公司越大我們的挑戰也就越大，一個決定就可以讓我們短期內有很多錢或沒有那筆錢，但我能篤定地說，有朝一日回頭看，錢，絕對不會是衡量決定的最好方法。

2022 年，也是我感到自己成長很多的一年。在這景氣環境十分惡劣的時刻，我接觸到很多人性的黑暗面，也對資本市場的本位主義有更深刻的體會。這一年我們不僅遇到投資人不履行合約，還被惡意殺價、趁火打劫等等，或許在大家都能賺錢的時候，看不出人性的好壞，但當時機不好時，人性就顯露無遺了。

但就算這樣，我還是堅信，人生做決定，必須盡量先把錢的因素排除，之後做的決定才會是比較好的。此外，也不要將心力浪費在別人怎麼對我、責怪人性這類的事情上，因為，禍福相依，遇到壞事之後，就一定有好事接著到來。讓我們都把目光，放在正面的事情上吧！

（本文摘自CC、Janet（謝怡芬）、王俊凱、江振誠、劉軒著《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》，三采文化提供）

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