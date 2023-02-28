「第二大腦」好神？做簡報 設計追思禮拜

在擴增第二大腦和精進知識管理技能的過程，我們會經歷三個明確的階段—記憶、連結和創造。

以下是我對教過的學生做的一些個案研究，藉由這些範例，你將能領會表達的三個階段是如何發展。

記憶：在確實需要時取用知識資產

已為人父的貝尼諾在菲律賓擔任商務顧問，他打造第二大腦的目標之一是更深入了解方興未艾的加密貨幣（虛擬貨幣）趨勢。他先前曾試過其他組織資訊的方法，但在取用知識上總是難以得心應手。他一再地「閱讀、新增書籤，然後遺忘讀過的內容」。而建構自己的第二大腦之後，每當看到創新的加密貨幣相關文章，他會用幾分鐘時間把文章摘要存進數位筆記裡。而在一些友人對此感興趣時，他便花八分鐘萃取那些摘要的精髓，然後分享給他們。他投注時間閱讀和了解這個複雜主題，最終幫好友們節省了許多時間，同時也使他們與新興趣產生連結。

貝尼諾指出，「我直覺地明瞭，把長篇大論的文章寄給友人無濟於事。因此，我給予他們去蕪存菁的文章精華，使他們能夠一目了然。目前我正規畫一篇新文章，而且材料充足，這都要歸功於CODE法。」

當你想使第二大腦衍生更多價值時，無須發明新理論，只須掌握那些激發共鳴的想法，然後很快就會留意到分享思維以造福他人的時機。

連結：運用筆記講述更大格局的故事

派屈克是科羅拉多州的教會牧師，他借助第二大腦來設計追思禮拜。對他來說，這是禮讚生命的創意經驗。他規畫追思禮拜的目標在於「用崇敬的方式講述故人的生平，並回顧他們的人生意義」。這曾經是難以辦到的事情，而如今派屈克透過第二大腦得以體會，他能夠便利地收錄與連結逝者的生平故事，並彰顯它們對於在世親人的意義。

這促成他轉向更富創意的過程。他開始運用智慧型手機的語音自動轉成文字軟體，來全面掌握悲傷的遺族緬懷故人的話語。他把這些對話的全文，以及各種相關訃聞、照片和文件，儲存於個別追思禮拜的PARA 專案資料夾，如此即可將所有材料一覽無遺。他不須花費五到七個小時來聆聽訪談內容和從中萃取要點，只須撥出十五分鐘就能完成披沙揀金的過程。

據派屈克表示，「運用第二大腦使我的第一大腦如釋重負，在我坐下來聽取悲傷的遺屬講述個人生平時，第一大腦可免於多工作業，它因知道一切話語都被錄下而如釋重負，也因明白籌備追思禮拜時八成的工作已經完成而如釋重負。」

富創意的表達並非總是被用來自我推銷，或是推進自己的事業。某些最美好的創意表達也可為他人串起人生各項經驗，使人能看清生命的全貌。

創造：無壓力地完成專案與目標

芮貝卡是佛羅里達州一所大學教育心理學教授，她運用數位筆記軟體規畫教程和創造課堂所需的簡報。

在建立第二大腦之前，芮貝卡必須花費大量連續的時間備課，但是身為忙碌的專業人士和母親，她能擁有的一整段連續時間愈來愈稀少。

而採用數位筆記軟體使她的教學準備得以順利進展。在授課前數周，她著手將一些打算編入講義的簡短筆記放進軟體的收件匣。當坐下來編寫課程大綱時，她已經擁有所需的所有中間產物封包—研究成果、故事、比喻、圖表等。她只須把這一切串聯起來。

芮貝卡指出：「我得以檢視各項當務之急—工作、家庭、婚姻等方面的優先事項，然後專注於當前手上的各個專案。」

不論你負責創造什麼事物—文件、簡報、決策等—第二大腦都是你一切所需知識的重要寶庫。你可以隨時隨地進入這個數位創意環境裡，並且適時創造出成果。

創造力基本上是協作的產物

常聽到這樣的荒謬言論：完全與外界隔絕的孤單藝術家才會有創造力。我們隱約聽聞，要阻絕其他人對我們的影響，勤奮不懈地靠自己創造出傑作。

以我的經驗來說，這根本不是創造力起作用的方式。不論從事哪方面的創作，你始終必須和其他人協作。假如你是音樂家，需要音訊工程師為專輯混音。如果你是演員，需要信任你的導演。即使是會讓人聯想到深山林內孤寂小木屋的作家，寫作也牽涉社會活動創作過程必然要與編輯頻繁互動。

運用既有的知識資產推進專案，並非只是重複地用新瓶裝舊酒，因為光是這樣無法使你發揮真正的潛能。你必須分享知識資產並與人協作，才能徹底脫胎換骨。

把較小的中間產物封包分享給他人並尋求回饋，遠比把整個創造中的作品分享和獲取回饋更輕而易舉。與其在努力數個月後面臨負面反應而措手不及，倒不如在創造的初期階段聽取關於中間產物的批評，如此即有時間來進行修正。回饋意見可使你創造的成果更加完善，達到引人入勝、言簡意賅且易於領會。

從事創意工作最根本的難處在於，我們通常會因為距離太近而無法維持客觀。獲取他人的回饋實際上是向對方借位思考、透過他們的觀點來看事情。如此，你方能超脫主觀見解，好找出自己創造上的缺失。

一旦了解回饋的不可思議價值，你將熱切渴求更多的回饋。你將尋求每個分享機會，從而逐步看清他人如何看待你的產物。這個過程至關緊要，你將藉此著手改變工作方式，以盡早、盡可能頻繁地獲得回饋，因為這遠比馬不停蹄地獨自努力更有成效。你將開始視自己為蒐集各方回饋意見的「策展人」，而不是唯一的構想創始人。

第二大腦裡會有特定的價值非凡、讓人流連忘返的筆記內容。當中的想法或可成為你建構一切的基礎。而透過分享，你將明瞭哪些思維觸動了他人的心弦，從而發現它們在創作過程作為基石的價值。

《打造第二大腦》作者線上演講

矽谷知識管理一哥，首次與台灣讀者面對面！

3/21(二)早上10:00直播分享(同步即時翻譯)

（本文摘自提亞戈．佛特著《打造第二大腦：多一個數位大腦，資訊超載時代的高效能知識管理術》，商業周刊提供）

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