打造第二大腦 高效能知識管理術

自我的最終自由繫於記憶的力量。我因為記得而得以自由。

— 十世紀出生於喀什米爾的哲學家暨美學家新護（Abhinavagupta）

你可把第二大腦想成世上最優質的數位個人助理。萬無一失而且始終如一，總是隨時準備提供有價值的資訊。它遵從指示，能提供助益良多的建議，還會提醒你重要事情。

大家都怎麼看待個人助理的表現？你會聘用個人助理為自己做什麼工作？你肯定會要求他們達到一定水平的績效，而這也適用於第二大腦。你必須清楚第二大腦理當為你做什麼，如此才能明白是否值得擁有第二大腦。

本章將使你了解：第二大腦的四項主要功能如何長期積極且即時為你效勞；啟用它所需的基本工具；第二大腦在提供最重要服務的過程中會持續進化；其核心的「CODE 法」（CODE 為四大步驟英文字母首字）有「獲取（Capture）、組織（Organize）、萃取（Distill）、表達（Express）」四大步驟。

第二大腦的超強能力

第二大腦具有足堪倚重的四大基本功能：

一、使我們的構想具體化。

二、揭開不同想法之間各種新的連結方式。

三、使我們的種種構想與時俱進。

四、強化我們的獨特觀點。

接下來讓我們進一步檢視這些功能。

第二大腦第一項超強能力：使我們的構想具體化

在我們開始落實各式構想之前，必須先把它們從大腦中「卸載」（off-load），使它們具體成形。唯有在我們理清腦中複雜的念頭之後，才能清晰地思考，並著手使各種想法在工作上發揮成效。

美國分子生物學家詹姆斯．華生（James Watson）和英國物理學家弗朗西斯．克里克（Francis Crick）在一九五三年有一項影響深遠的共同發現：去氧核糖核酸（DNA）具有雙股螺旋結構。這項發現開啟了分子生物學與遺傳學的黃金時代，而且它是奠基於其他先驅科學家的研究成果，當中包括羅莎琳．富蘭克林（Rosalind Franklin）和莫里斯．威爾金斯（Maurice Wilkins） 在X 射線晶體學（X-ray crystallography）領域的科研進展。

華生及克里克的突破性成就早已家喻戶曉，但他們的成功故事仍有一部分鮮為人知。他們的關鍵方法是建構諸多模型，而這是師承美國生物化學家萊納斯．鮑林（Linus Pauling）。他們裁剪出許多形狀近似DNA 構成分子的紙片，然後實驗各種將其組合在一起的方式。他們不斷變動模型，嘗試找出與他們的知識最相符的分子排列組合形態，而雙股螺旋結構似乎最契合互補鹼基配對（complementary base pairs）原則。

這是上個世紀最知名科學發現的一個引人注目的面向。在關鍵時刻，即使是訓練有素、對數學和抽象思考駕輕就熟的科學家，也會求助於現成可用的最基本實體媒介。

雖然數位筆記並非實體事物，但它們是可以看得到的。它們可使模糊籠統的概念變得明確而具體，從而能夠加以觀察、重新安排、編輯與整合。縱使數位筆記僅以虛擬的形式存在，我們仍然可以親眼目睹並在彈指之間隨意搬移。正如黛博拉．錢伯斯（Deborah Chambers）和丹尼爾．瑞斯伯格（Daniel Reisberg）兩位學者對心像認知能力（mental visualization）侷限性的研究發現，「我們發展來應對外在世界的技能，遠超越我們處理內在世界的能力。」

第二大腦第二項超強能力：揭開不同想法之間各種新的連結方式

最實用的創意形式是把各種想法好好連結起來，尤其是那些彼此間似乎沒有關聯的想法。

神經科學家南希．安卓森（Nancy C. Andreasen）曾對卓越科學家、數學家、藝術家、作家等富創造力人士做過密集研究，她的結論指出：「具創新力的人在認知各種關係和建立關聯性與連結方式上優於一般人。」

我們藉由把互異的思維材料匯聚一處，促進了它們之間的連結，也提升了發現其間非凡關聯的可能性。

古代哲學書的引文能與新近的靈巧推文相互輝映。有趣的YouTube 影片所擷取的畫面可和經典電影的場景相映成趣。備忘錄音檔可以跟專案計畫、有用的網站的連結網址、最近搜尋發現的內容一起儲存。所有格式的資訊都能以實體世界意想不到的方式結合起來。

假如你曾玩過Scrabble 這種拼字遊戲，應當知道拼出新字的最佳方法，正是不斷嘗試各種不同的字母排列組合方式。在第二大腦裡，我們可以做同樣的事情：打亂各種想法的條理使其混合在一起，直到料想不到的主意浮現出來。你一開始時放進第二大腦的材料愈是多元異質，得出的連結方式將更具原創性。

第二大腦第三項超強能力：使我們的種種構想與時俱進

當我們規畫一場活動、設計一個產品或主導一項提案時，往往仰賴當下想到的點子。我把這種取向稱為「舉重」（heavy lift），因為它要求大腦在沒有支援系統之助下立即產生成果。

即使集思廣益，我們依然只會看重一些當下的念頭。這樣做的話，能有多大機率馬上形成最富創意又新穎的主意？想出最優質方案的機率又有多高？

這種思維傾向被稱為「近因偏差」（recency bias）。 也就是說，我們偏向於喜好最近出現在腦中的構想、解決方案及各式影響，而且不在意它們是不是最好的。想像一下如果你能夠擺脫當下的侷限，善用累積了數周、數月甚至數年的創造力，將能開創何種格局。

我把這種思維取向稱為「慢燃」（slow burn），它容許想法像一鍋美味的濃湯那樣在爐上細火慢燉。這是較為從容不迫且更能歷久不衰的創新方法，它重視循序漸進累積構想，而非狂亂地硬逼著點子破柙而出。擁有第二大腦即可恆久保存無數的構思以長期使用，這使得歲月推移成為你的益友，而不是敵人。

第二大腦第四項超強能力：強化我們的獨特觀點

我們迄今談論的主要是關於蒐羅他人的想法，然而第二大腦的最終目的在於使你自己的思維發光發熱。

普林斯頓大學新近的一項研究發現，某些特定種類的工作最不可能在未來幾年自動化。令人意外的是，那些並不是要求高等技能的職位，或是需要長年培訓才能做到最好的工作，而是要求從業者「不但要能傳達資訊，更要有出色的詮釋資訊能力」。

換句話說，涉及推廣或守護特殊觀點的工作，最有可能不被機器奪走。試想那些分享非營利事業影響力故事的募款活動發起人，還有運用數據資料分析驗證實驗結果的科研人員，或是引據關鍵先例來支持其決策的專案經理。現今，人們的職業和事業都比以往更加器重獨特觀點和說服能力。

宣揚一種特殊觀點不僅要有妙趣橫生的個人魅力或勢不可擋的感染力，更需要佐證材料。

美國記者、作家兼電影工作者賽巴斯提安．鍾格（Sebastian Junger）曾針對「寫作瓶頸」（writer’s block）這個主題寫道：「並不是我遇到了瓶頸。而是我對主題沒做足研究，無法憑藉知識與力量來寫作。這始終意味著，不是我想不出恰如其分的文字，而是我沒有可用的寫作材料。」

當你在創新過程中陷入困境，並不意味著你出了什麼問題。這不是出於你的能力江河日下或是腸枯思竭，而是表示你沒有準備好充足的素材。如果你覺得靈感的源頭活水似乎乾涸了，這意味著你需要補滿範例、圖解、故事、統計數據、圖表、隱喻、照片、思維導圖、對話筆記、引文的更深廣靈思泉源，好助你推進獨特觀點或為確信的目標奮鬥。

（本文摘自提亞戈．佛特著《打造第二大腦：多一個數位大腦，資訊超載時代的高效能知識管理術》，商業周刊提供）

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