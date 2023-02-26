邁入黃金十年 印度製造業前景看好

後疫情時代，產業各種大洗牌。許多外資陸續從中國撤出，轉移至其他國家如東協及印度等。尤其是印度各邦政府更趁勢推出各種優惠利多條件吸引外資進來投資印度，借此機會印度也想要取代中國在世界工廠的地位，畢竟，挾著印度原本就有的人口紅利，印度的前景確實非常看好。印度不論在科技、製藥、電子商務、農業及製造業等關鍵領域上必能創造非常意想不到的驚奇。從二○二二到二○三二年這十年間，將是印度的黃金十年。

前幾年有一位LED燈的台商製造商來印度拜訪我，他在中國經營得有聲有色，想要把他的LED產品賣來印度，所以我幫他安排與德里當地的印度商會碰面，尋求和當地小廠合作的機會。剛好當地台資公司有LED採購的需求，就同時安排與其會面。對方洽詢的窗口是印度人，他們倆稍稍談了一下，這位台商判斷在印度無法賣LED燈，因為一個印度製品比台製品便宜了兩盧比，也就是說在印度平均一個LED燈利潤才○．五盧比，這價錢根本划不來。還有另一位貿易商，幾經分析討論後，發現他若要進來印度市場，光是稅金就已經

把利潤吃掉了，如何談得上賺錢？後來陸續有台商來印度觀察市場，但絕大多數在第一步就因為無利潤、沒賺頭而放棄。

該如何打進印度市場？

在此要特別強調，無論你在台灣看再多海外的市場分析及報告，都遠不及親自來印度一探究竟。

印度是一個以「家庭消費」為中心的國家，不像大多數其他國家是以「個人消費」為主，所以在購買和使用產品幾乎都會詢問家人的意見。除此之外，價格也是一個非常重要的因素。當地人都喜歡「俗擱大碗」的產品，買任何商品都討價還價，每一分錢都會跟你斤斤計較。

透過上面LED台商和貿易商這兩個例子來分享一下我的看法：

以第一個例子來說，○．五盧比的利潤台商還是有機會賺錢。為何我會這麼說？因為，你的產品是新產品，在印度還沒有知名度，要如何說服印度消費者來買？雖說大家都說自家的產品有多好，但這些話在印度消費者聽來，就像是印度的騙術一樣，若沒有親身使用或是經別人推薦，印度的消費者是不會對新產品或新品牌買單的。

再者，若你的公司不像VIVO、OPPO這些公司在初來印度時，持續兩年重金在報紙等媒體上砸錢買廣告、地鐵站內買廣告看版、寶萊塢電影明星們不間斷地為其品牌代言，印度消費者怎麼會輕言買單呢？此時不妨換個想法，把這○．五盧比的利潤當作廣告投資，為自己的品牌做宣傳，或是當作找尋當地適合的通路經銷的成本。在本地找到適合的通路會需要花一點時間，但無論如何，你必須藉由當地的合作公司幫你打進印度市場，因為再怎麼說，還是當地人最了解當地人的消費習慣及模式。以德里而言，以保守估計五十萬個產品的需求（至二○二二年德里NCR人口數已為三千二百萬，較二○二一年增長將近百分之三），營收總計兩百五十萬盧比（約合台幣一百萬元），在找到經銷通路後，透過現有經銷系統銷售，薄利多銷，最終還是會獲利的。

第二個貿易商的例子，在二○二○年三月新冠肺炎爆發後，整體市場確實影響很多，但全世界貿易商都一樣。雖然經銷管道少很多、獲利會大幅降低，但是，如同我之前提到的「印度人喜歡舶來品」的特質，經濟再怎麼不好，仍看你怎麼去賣。這裡的人口基數還是個相當吸引人的紅利。

台廠在印度發展的潛力產業

食品製造業是除了電子相關產品外，另外一個具有潛力可來印度發展的產業。台灣早期「以農立國」，養成了成熟的食品製造業。印度也一樣，除了科技業外，印度也是農業大國，若進軍印度，不只可以善用當地豐富的農產品，還可以結合台灣傳統產業的強項，例如台灣有能力自行研發及改良製程、改良當地生產方式、台灣小而美的工具機……等，結合當地農產品做小部分的轉型及微調，或許很快就可以看到不錯的成績。

在這裡若要從事食品加工／食品製造業，需要先親自前來探查工廠的地點、當地的作業員好找嗎、當地的水質如何、包材是否已通過耐熱（六十至七十度）測試、當地倉儲物流如何運送、現存的各式各樣管線（水管、電線、網路等等）是否可用？

若你的公司規模夠大，可以直接透過印度官方的InvestIndia研究相關情報，或是直接與邦政府接洽購買土及討論相關稅金優惠等。

印度製造新希望

每次有代表團來印度，或是我剛好回台參加關於印度的會議，都會看到一雙雙「對印度充滿著新希望」的眼睛，大家都對印度市場很感興趣。之前也曾收到來自西雅圖的信，寫著對於神祕的印度有著莫大的興趣，迫不及待想來印度看看。我最常碰到的一個問題就是：印度缺什麼？我每次回答都是：什麼都缺，就是不缺人。

確實，擁有超過十四億人口的印度，當然不缺人。印度占地利之便，除了廣大的內需市場之外，產品亦出口至全世界。此外，印度為了要保護當地產業、創造就業機會，莫迪總理於二○一四年提出印度製造，只要是在印度設廠的製造業都會有一定的優惠措施。若設在經濟特區（SpecialEconomicZones,SEZ）會有更多特殊的優惠。

另外，針對電子製造業及相關電子元件及半導體，印度政府國家電子政策（NationalPolicyonElectronics,NPE）亦在二○二○至二○二一年分別推出三個計畫：

PLI計畫：電子業生產相關獎勵計畫PLI（ProductionLinkedIncentiveScheme），包含兩大部分：大規模的電子製造業及針對IT的硬體製造業。大規模的電子製造業，目的是促進及增加外資投資於在印度國內電子製造業上（特別是在手機、電子元件及ATMP裝置上），此計畫已停止申請。另一部分是針對IT的硬體製造業計畫，目的是增加及吸引外資投於在印度國內電子製造業上。

SPECS計畫：電子元件和半導體製造促進計畫（SchemeforPromotionofManufacturingofComponentsandSemiconductors），目的是加強並增加印度國內的電子元件和半導體供應鏈的生產制造及促進就業機會。

EMC2.0計畫：電子製造業聚落計畫（ElectronicsManufacturingClusterScheme），目的是加強印度國內電子業的基礎設施及發展相關的供應鏈。

另外，除了電子產業外，在二○二一年印度政府亦推出了其他產業的PLI獎勵優惠計畫，如汽車零組件AutoComponents、汽車Automobile、無人機及相關零組件-航空Aviation、先進化學電池技術（亦含電動車使用），以及相關製造化學品Chemicals、電子產業ElectronicSystems、醫療器材及設備MedicalDevices、金屬（特殊鋼品）與礦業Metals&Mining（已截止申請）、製藥業Pharmaceuticals、再生能源（太陽能光電部份）RenewableEnergy、電信產業（電信與網通產品）Telecom（已截止申請）、紡織業Textiles&Apparel和家電產業（冷氣與LED照明）WhiteGoods等。

（本文摘自閔幼林 Cannie著《前進印度工作去：第一位到印度創業的台灣女生，第一本印度工作．生活實戰觀察書》，商業周刊提供）

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