印式殺價難以招架？與印度人做生意 不可不知3件事

若是聘請到與我們在理解和溝通上有障礙的印度員工時,或許可以換個角度想,這剛好可以培養自己另外一個修身養性的功力。但與印度公司做生意,要是無法大略捉到或釐清印度人的一些邏輯的話,損失可能就非常巨大了。以下三件事不可不知:

一、交貨期要預留更多時間

要跟印度人做生意或是請印度人來工作,得預留更多的工作時間,以防開天窗。若有涉及延遲交貨而需賠償的條款,更是需要抓更長一點的時間。剛到印度且即將常駐的台幹們常說:「印度人怎麼會這麼樂天,完全不擔心貨交不出去或工程無法準時完工的狀況呢?」

二○一七年,我在德里的辦公室要拓點,在十一月底找到地點,也在十二月初簽好合約。新據點裡空蕩蕩的,一般承租人都要自行處理內部裝潢和隔間,需要電工、隔間工、粉刷工及辦公家具等互相配合,協調完成工作的時間。我們在月初時找到了隔間工人,請他做好隔間規畫,同時也請了電工共六人,要拆裝電線及冷氣。冷氣主機架在封閉窗外的牆上,在不能打破玻璃窗的情況下,電工們必須從一樓外的陽台,利用高梯子向上爬到二樓窗外,在窗外把三台冷氣主機以「空降」方式拆下。原以為一切都安排妥當,新的據點可以在月中啟用,無奈在印度永遠都有新的狀況發生。

我和電工及冷氣工團隊討論拆下三台冷氣的方式,都確定無誤後,隔天大家也「準時」到公司,才發現樓上的住戶不在(他們有頂樓的鑰匙),問了房東對方的電話後,打過去才知他昨天離開德里去參加婚宴,預計三天才後會回德里(我們之前曾先詢問過近期是否有出城的計畫,對方回答沒有)。無計可施下,只能先把內部能拆的全先拆了,並裝到另外一處,電線也請電工先做能先配電好的部分,其他就等三天後再補上。三天後這位住戶仍沒回到德里,又多拖了五天才回來。同時間我也連絡電工,是否能在隔天來完成尚未裝配好的電線。電話打了又打,都沒有接,連續兩天都連絡不上,後來找了另外一家電工,也拖了兩天才把電整個配齊。如此來來回回,等來等去,就這樣多了十天的時間,我們新的據點才開始使用。

這只是延誤到內部的時間,但若談到交貨期,建議需要再預備一個月的時間。而印度人自己通常在交貨期,還會再多抓一到二週,原因是不確定工廠是否準時交貨,若準時交貨,也不知貨運行或報關行會不會準時運貨或報關;若是透過火車運送,則不確定會不會在運送中途因火車誤點而延誤了進倉/報關的時間。

有某家台資公司要用火車運送一批貨至北印的昌迪加爾(Chandigarh)。工廠準時交貨了,但當貨運送到火車站前,碰到貨運行要繳邦稅,當天一堆卡車都要往北走,卡車就在邦界等了六個多小時,只為了要排隊出示文件,然後也錯過了要往北的火車,就這麼拖了一天。貨物上了火車後也因為每站未必會準時開車而誤點,後來這批貨交到客戶手上時,遲了整整一週。幸好交貨的對象為印度國內商而非國外客戶,能理解這個情況。所以在印度做生意,交貨期一定要預留多一點時間,以免太多無法預期的狀況,搞得你心臟無力大腦細胞壞死啊。

二、印度特有的印式殺價

和印度人做生意,有時候是考驗自己,因為他們可以為了一筆單價只殺價美元一分錢(台幣三毛)的產品跟你耗很久。為什麼呢?因為那就等於是路邊半塊薄餅的費用啊!再者,若以一張數量一萬個的訂單,那就有一百美元的差價了。其實在平常生活中,印度人很習慣以「總價」去分析。

比方說,買水果時,通常會問一斤多少錢?但在這裡,有時在問好了單價後,就會接著用「若買五斤可以算多少錢」做為討價還價的基準點,透過這個總價基準點,再往回推算可以賺多少錢。

台灣以電子產品聞名,所有的產品都會經過安規認證,如NCC/BSMI/CE/CCC/UL/GS才販賣到世界各地。台灣的某公司曾接到一個印度客戶的單子,對方跟該公司購買電池來印度,印商怕台廠電池品質出問題,提出未付的二成尾款貨款當成品質瑕疵的賠償費用,先付八成貨款,餘下二成待貨品抵達印度後,再以電匯方式結清。在貨到了印度後,印度商反應電池不像台商說的,可以達到六個小時電池續航力,只能維持個大約四小時左右,而要求台商自行吸收尾款,去彌補這個印度商收到NG品的損失。這家公司不接受這個提議,並提出所有認證,出口到其他國家品質也都沒有問題。後來,也透過台灣貿易局向這家印度商提出貿易訴訟。

目前在印度的基礎建設還是非常不足的,停電在印度是平常事。就算是一線大城(德里、孟買、清奈、海德拉巴、亞美達巴德、浦那、班加羅爾及加爾各答)也不時會停電。尤其在夏季,各城溫度皆會達到四十度以上,一天停電次數少則一、二次,多則六、七次,冬天停電次數比較少,當再次來電時,電流的脈衝都很大,若此時手機或電器用品處於充電中,很容易充了幾次就壞了。電子產品的耗損率相對增加,跟印度的大環境有關。但印度商就會以此做為談價的籌碼。所以建議賣電子產品來印度前,需提出「停電因素造成產品使用異常或使用壽命減短」這個潛在因素不在賠價換貨範圍內,避免收不到款項。

三、生意往來不可全權信任

在二○二○年三月,有幾家台灣廠商在疫情爆發時,聯合跟一家印度廠訂購製作口罩用的SSMMS熔噴布,原訂交貨期為六月二十五日前交貨,台灣端已先付了二十四萬美元貨款給印方,但到六月初眼看交貨期快到,但台廠都沒有收到任何出貨通知,台灣廠商們以通訊軟體、email聯絡印度廠家,對方都不接電話也不回訊息。過了交貨期後,印度廠家則回應因印度鎖國禁令遲遲無法交貨,但又不願意退還貨款,導致這些台灣廠商們被台灣客戶們除了要求退款外,也被要求損失賠償。

這個案子後來由經濟部國貿局進行後續處理。我覺得要補償金錢上的損失很難,錢付出去了,尤其是在疫情時刻,是很難拿回來的。再者,不論何時,事態愈是緊急,愈不能先付錢出去,因為印度廠商知道全世界都在找熔噴布,所以即使錢先收了,若有其他買家願意付更高的費用時,印度人會選擇先出貨給出高價的買家。再加上這些在台灣的台商們並沒有在當地配合可信賴的公司,所以印度廠家根本肆無忌憚。所以,切記,時間愈急,愈不可以先付錢給不常交易或第一次交易的印商。換個想法,生意可以以後再做,但錢付出去,拿不回來就是拿不回來。

跟印度人做生意,除非深耕當地許久,不然真的防不勝防。還有另一個例子:

另一家台灣公司在二○一九年初,銷售一批化工產品至印度某一間公司,交易的條件為D/A(承兌交單,Documents against Acceptance)七十五天,結果餘款四十萬零六百美元未能收回。印商公司以品質有問題為由而拒絕付款,並要求台灣公司退、換貨並賠償。台灣公司請印商公司提供資料及照片,印商公司已答應提供相關資料佐證,但最後並未提供。台灣公司有印度當地代理商,遂請代理商協助持續溝通協調,同時代理商發現印商公司仍在市場銷售這家台灣公司的產品。其間台灣公司請代理商前往印商公司工廠採樣,並把樣品送至第三方(SGS)檢驗,檢樣報告出來也顯示此台廠產品品質並無異常。

這家台灣公司一直找不出到底是哪裡出了問題?二○一九年九月,台灣公司收到印商公司內部員工的檢舉信,信上說明此台廠產品沒有問題,是他的印度老闆指示員工們在台灣公司來訪前夕,把部分產品移到另一個倉庫,並在這些產品內添加其他化學品,讓隔天來訪的台灣公司人員採到不合格的產品,藉此要求台廠賠償。台灣公司後來與台灣的律師、印度代理商和印商公司內部員工(請他做為證人)一起到印度當地的律師事務所諮詢,後來台灣及印度兩邊律師皆建議台灣公司向印商公司所處的轄區警局報案,因印商公司的行為已構成商業詐欺事件。台灣公司遂接受建議前往報案。

十二月初,初步結果出爐,印度警察辦公室認為,證人的說詞不可信,此台灣公司投訴內容涉及其所供應商品應屬民事爭端,並沒有犯罪行為,因此印商公司不會背上任何刑事訴訟的罪行。這個結論當然無法讓台灣公司信服,後來轉輾尋求台灣官方的協助,後續仍在處理中。

這個案例很像是口頭上先取得對方信任,包含出示很多賣給店家的發票、參加一堆工會成為會員,等對方同意以D/A方式交易後,就知道對方上勾了。接下來等貨到了印度後,便利用很多不實的藉口來拒付貨款。這就是很典型且帶有目的性的詐欺了。

其實不論在哪個國家,一般不會用D/A方式做交易,尤其是印度這個國家,大部分都是T/T in Advance或是即期的信用狀L/C at Sight(Sight Letter of Credit)。

若在第一次交易後遇到不良品的狀況,台商應該直接飛往印度突擊檢查(也不用通知印度代理),帶著自己的品管人員,以自己的儀器來證明自己的產品沒有問題。另外,若在當地並沒有或尚未註冊公司,就不算印度政府的管轄區,所以即使跨國打公司也贏不了。不得不小心!

印度的貨幣及計算單位

在印度國內使用的金錢單位,除了個、十、百、千、萬外,也有比較特別的十萬Lakh(雷克)及千萬Crore(蔻洛)的單位。比方說,買一台車,通常大家都會說,這台車要六個Lakh,就是六十萬的意思。



十個Lakh,就是一百萬的意思。一千萬則是用另外一個單位Crore做代表。在印度做生意時要注意一下這金錢單位的算法不要搞混了。



一個雷克 1 Lakh =十萬元

十個雷克 10 Lakh=一百萬元

一個蔻洛 1 Crore =一千萬元

一百個蔻洛 100 Crore =十億元

(本文摘自閔幼林 Cannie著《前進印度工作去:第一位到印度創業的台灣女生,第一本印度工作.生活實戰觀察書》,商業周刊提供)

延伸閱讀

小林製藥特殊提案制度 每年收集6萬個創意

小林製藥消炎鎮痛「安摩樂」 看見被隱藏的道路

亞馬遜日本特有的人才錄用法則