討人厭主管也要勉強聊？他用這一招解除壓力

雖然大家都想要好上司，但遺憾的是，在組織裡是無法挑選上司的。有沒有遇上好上司，在公司裡所過的日子會有很大差別；其中最糟糕的，莫過於遇到一個討厭的上司了。

畢竟大家都是普通人，難免有好惡。每個人都有可能跟讓自己頭痛的人一起工作，如果只是偶爾碰面還可以忍耐，但要是每天都得見到討人厭的上司，可以想見職場生涯會十分累人。

當我還是公司職員時，曾遇過讓我覺得很棘手的上司。說起來，我的個性就是會對很多類型都感到棘手，所以碰到的機率比較高一點。由於我不喜歡奉承上司，所以不會刻意討上司歡心。

那位上司總會特別照顧尊崇他的部下，比起工作做得好不好，他更傾向於親近以他為尊的部下們。給評價時也會比較照顧自己人，而我得到的評價，理所當然就是最低的那一級。

因為這樣，我變得更討厭那位上司了。平常什麼都不說，也很少打招呼，能避開同處的場合就儘量避開，而且也不跟他碰面。

然而要是一直這樣下去，工作上就會漸漸出現問題。由於只有最低限度的聯絡跟報告，我們幾乎無法溝通，也曾因此出錯、帶給客戶麻煩。那不禁讓我覺得，自己不該因為情感好惡而影響工作，所以決定由我主動接近。

「那個，有點事想請教，部長您偶爾會抽雪茄吧？」

「是啊。」

「是從何時開始抽的呢？」

「大概有十年了吧，怎麼了嗎？」

「這麼久了啊！那您對這應該很瞭解吧，事實上，有個客戶對雪茄很有興趣，我希望能藉此跟他多聊一些。」

「原來是這樣啊，我知道的應該比一般人更多吧。」

「如果有什麼雪茄迷會感興趣的話題，能否請您告訴我呢？」

就這樣，他開始說了起來，部長越說越多，心情似乎也變得不錯—果然只要讓對方自己談起話來，很快就會產生效果。

想讓對方自己開口交談，就要從對方有興趣或知識豐富的事物來提問。我事先知道了部長對雪茄的嗜好，因此就以「這件事對工作會有幫助」的名義來進行提問。

事實上，這裡面藏有個重點。那就是，如果我只詢問有關雪茄的事，上司對於平常沒有互動的我，會產生「這傢伙是想要討好我嗎？」的念頭而懷有戒心。但由於我表達出是為了工作而詢問，因此上司就比較能夠接受。雖然對我來說，這也只是因為對工作的妥協，才傾聽討厭的人說話。但自從那天之後，我跟部長在工作上的互動，便不再是困擾了。

原本人就比較不會和討厭或合不來的人有接觸，相處的頻率因此減少，當然也就幾乎不會談話。但是這個樣子不但會讓工作運行得不順利，還會帶來壓力。

面對棘手的上司，建議儘可能利用能讓對方高談闊論的提問，讓彼此至少能達到最低限度的溝通。

POINT

即使不被喜歡，還是有辦法拉近 跟人之間的距離。

（本文摘自渡瀨謙著《最高提問力：問話力9訣竅+好問題7要領，幫你輕鬆開啟話題，讓對方暢快說，交談變熱絡！》，方言文化提供）

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