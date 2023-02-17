無畏全民健保衝擊 他帶領地區醫院逆境求生

編按：國策顧問康義勝橫跨超過半世紀行醫濟世，親身見證臺灣醫療發展變遷，行醫之餘更熱心投身公益，積極參與服務社會。回顧來時路，康義勝自稱：「我的一生，唯有堅持與感恩！」本文摘自康義勝新書《關懷的力量》 。

受到全民健保上路的衝擊，全國超過七、八百多位同業或前輩紛紛倒閉、高唱退休樂，我帶領仁康醫院轉型再轉型，是目前全臺碩果僅存三百多家地區醫院的其中一家，從開設至今屆滿四十五年，常有人用「地區醫院翻身活字典」來形容我。

臺灣全民健保自一九九六年實施，迄今二十七年，創造「醫療水平高、等待時間短、費用低」三大醫療奇蹟，不僅國人滿意度高達九成，連國際也稱羨，各國經常派員來臺灣觀摩參訪，全民健保可說是不折不扣的臺灣之光。

臺灣醫療的好，舉世皆知，二○○八年諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼（Paul Krugman）教授曾經發文，他稱讚臺灣全民健保優於美國的健康保險制度，此外，美國CNN也大作新聞讚揚，根據美國商業雜誌CEOWORLD評比，臺灣二○一九年「健康照護指數」在調查的八十九國家中排名第一；全球資料庫網站Numbeo排行中，臺灣更蟬聯二○一九、二○二○年醫療保健指數冠軍。

依照衛生福利部資料統計，二○二○年底全臺總共有四百七十九家醫院，診所數量含牙醫和中醫診所高達兩萬多家。全臺灣醫療院所執業醫事人員數總計約三十三萬人，其中醫師約五萬人，護理人員約十六萬人，藥事人員約兩萬九千人，共同支撐起服務兩千三百萬人的健保體制。

全民健保「俗擱大碗」，臺灣人民盡享「保費低、給付多、看病無障礙」三大福利，連長年旅居海外人士都捨不得退保，每年春節、寒暑假特地飛越太平洋和臺灣海峽，返抵國門，看牙、補牙、全身大健檢等一次做足。

全民健保人人豎起大拇指喊讚，但醫護人員卻是淚往肚裡吞。

民國一○四年，在健保上路滿二十週年時，遠見雜誌曾經推出臺灣第一份「醫療關鍵報告」，特別針對全國第一線醫療從業人員進行的滿意度大調查，對象包括醫師、護理師、檢驗師、藥師、醫院管理部門及社區診所醫療相關人員，有效樣本八千七百三十三份，根據調查結果顯示，有高達百分之九十二的醫療人員，對未來臺灣的醫療環境發展感到悲觀，主要是健保太便宜、太方便，造成民眾不知珍惜，是所有問題的核心。

從這份報告，醫界認為目前臺灣醫療環境最大問題前三名分別是：民眾不當使用過多醫療資源、醫護人力短缺、健保不斷壓低給付。

不只上述三大問題，有逾六成醫界人士認為「用藥品質」變差、超過半數感覺「醫材品質」下滑，這對整體國民來說，都不是一件好事。

COVID-19疫情自從二○一九年爆發兩年多以來，席捲全球，臺灣醫護團隊遵從政府領導，堅守崗位，無私付出，守住了臺灣，也穩定了經濟，再現臺灣驕傲。

醫界支持全民健保創造臺灣立足世界的奇蹟，但這榮光的背後，鮮少有人聞問醫界哀鴻遍野的「求生血淚史」。

這二十七年來，臺灣醫療呈現M型化發展，大者恆大，小者恆小，地區醫院在臺灣四級醫療院所之中，是最弱勢，也是倒閉、萎縮最快的一塊，從健保未上路之前的七、八百多家，到現在只剩三百多家，萎縮一大半。

說起國內的醫療分級，臺灣把醫療院所分成「診所」、「地區醫院」、「區域醫院」與「醫學中心」這四個等級。醫療層級愈往上、規模愈大，相關的醫療設備與醫事人員也愈多，愈專精。

根據衛福部一一一年最新資料顯示，國內最高等級的「醫學中心」，至少要高達五百床以上才有資格，大家耳熟能詳的臺大、榮總、三總、長庚、北醫、亞東等大醫院皆屬之，目前全臺約有二十五家。

第二級是「區域醫院」，按照法規，要三百床以上才行，比如秀傳、敏盛醫院等，全臺共有八十二家。

生存空間受到嚴重擠壓的地區醫院，至少要有二十個病床床位，才能被認定成「地區醫院」。按照規定，有床位還不夠，每十床還要配備一名醫師、每四床一名護理人員，還有其他藥事人員、設備、空間等都要符合法規，根據衛福部一一一年資料，目前「地區醫院」全臺灣約有三六一家，是全臺醫療院所家數縮減最快的一群。

最後一級「診所」，床位在十個以下，甚至不需要床位，許多經營不善、撐不下去的地區醫院，乾脆直接關門，不然就改成以自費項目為主的聯合診所，近幾年來全臺診所家數與日俱增，高達兩萬兩千多家診所，年年屢創新高，從街頭巷尾陸續成立的醫美、復健診所便可嗅出時下最流行的醫病趨勢。

全民健保制度上路，使得臺灣醫院逐漸財團化、企業化，民眾就醫習慣也都往大醫院跑，不再到地區醫院以下的醫院，甚至有部份醫學會不再承認地區醫院受訓的住院醫師資格，使得地區醫院招募醫師不易，成本相對提高。

雪上加霜的是，面對龐大財務黑洞，二○○二年（九十一年）健保實施總額制度，更是壓垮地區醫院的一根稻草。

按照制度，健保局的總額預算把所有的醫院放在一起做總額分配，臺大、榮總、三總、長庚、馬偕等大醫院分到那麼多，地區醫院只分到一點點，可能一個月的營業額還不到大醫院的一天。

在總額支付制度下，地區醫院所瓜分到的醫療給付費用，從早期超過三成，迅速降到一成多，地區醫院收入銳減，生存空間大受擠壓，醫院長期在核刪、斷頭、攤扣、點值稀釋的困境中掙扎生存，在總額體制下，同一地區門診與住院診次成長愈多，平均每次得到的給付愈少，使得醫院不敷成本，醫療變廉價，提供一元服務僅賺○‧八三元，醫院做愈多賠愈多，愈容易退出市場。

不只如此，「同工不同酬」健保支付差異，也是造成國內醫院兩極化原因。同一種疾病或同一種手術，醫院層級愈高所獲給付愈多，大型醫院較具優勢。

長此以往，沒有自費、找不到足夠醫護人力，地區醫院不倒也難，說實在，如果撐到現在還存活著，這些地區醫院院長，都應該被封「另類」經營之神。

我還記得當年我執業時，臺北市連我在內原本有八十幾家地區醫院，現在只剩十八家左右，其他縣市雖然消失得不如臺北市快，但地區醫院日漸式微，搖搖欲墜，早就不是新聞了。

我們這些外科系醫師，礙於體力有限，封刀退休年紀通常比其他科來得早一些。我有很多同學、同僚，這幾年都沒病人可看，乾脆收掉，告老退休，也有很多同學把醫院租給便利商店，樂當收租公。

面對困境，有人選擇順應潮流、退一步海闊天空，有人選擇頑強抵抗、求新求變，我的個性屬於後者，身為醫院經營者，依據醫院本身條件調整經營策略，包括尋求策略聯盟、委外合作、連鎖經營等來因應環境，逆境求生。

我的家人和朋友，最常用「最不像醫師的醫師」這句話來形容我，大兒子仕仲說我「比起一般醫師，更像是一個中小企業的企業主」。

常言道：「人無遠慮，必有近憂」，我總是警惕自己要眼光放遠，凡事做長遠的打算。為了跟上世界潮流，保持敏銳度，我經常上網、查閱醫學書籍，也積極參加各項醫學研討會，聽衛福部、衛生署長官分析未來政策方向。我擔任北醫校友總會會長時，更常參加學校的院內會議及董事會會議，了解很多大醫院發展藍圖與方向，同時我也積極參與扶輪社，每個月邀請各界菁英演講，藉此學習企業經營之道，掌握社會脈動，交到許多好朋友，擴大視野和格局。

很多人問我，為何不跟著我的同業們，高唱「退休樂」？「行醫濟世」是我一生志業，我帶領仁康醫院轉型再轉型，期間有挫折也有收穫，直到現在我也不能說自己很成功，但我始終相信「誰無疾風勁雨時，守得雲開見月明」這句話，堅持就有希望。

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（本文摘自康義勝、吳佳晉、劉舒恬著《關懷的力量：康義勝從醫的初心》，釀出版提供）

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