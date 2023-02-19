價值投資專家 給年輕投資人的常識性忠告

考量到你曾經歷的幾次市場崩盤以及你目前的財務體質，你絕對有充分的理由不信任「這個體系」。目前還深陷大學學貸且未能顯著從大學教育受惠的人，當然有理由認定美國不是一個「任人唯才」的國家，也有充分理由相信這個賽局大致上遭到操縱。

然而，放任那類經驗引導你偏離正道，並投入迷因（meme）股與狗狗幣（Dogecoin）之類領域，則是愚蠢至極。加密通貨的領域或許有利可圖（第十二章將更詳細探討這個議題），但在你跨入那個奇特的領域以前，我鼓勵你先設法熟悉美國股票市場的數據：過去一百年來，美國股市創造的財富，遠比歷史上其他任何一個場所都來得多。我知道表面上看起來不是如此，但數據顯示，即使是在最騷亂的世代，美國股市都是絕佳的投資場所。從1988 年起（即千禧世代誕生年的中點）即使股票市場出現許多次起伏，但平均每年還是增值了大約11％，明顯高於標普指數百年來的平均年度漲幅9％。

從1988 年開始，美國房地產（你的另一個重要傳統投資選擇）的價值，平均每年只成長4％。如果你在1988 年投入1 萬美元到房地產，且沒有使用任何債務，如今那筆錢將變成大約3.5 萬美元；但如果你把那筆錢投入某一檔股票市場指數型基金，它現在的價值將接近原本的十倍。而如果你找到能打敗市場的優秀企業，成果甚至會更好。

我承認，一旦投資股票市場，有時確實會被困在一些讓人極度煎熬的情境。新冠肺炎病毒剛開始大流行時，股市在一個月內重挫了30％，這樣的下跌速度堪稱史上首見。在那類時期，感到害怕是天經地義的。不過，即使在這些煎熬時期，我們還是應該保持理性，並銘記班．葛拉漢有關「市場先生」的高見。一旦遭逢那樣的時期，你應該問自己：股票市場是什麼？答案是：股票市場是隨著時間的推移而發現價值的場所。如果能內化這句真言，將它化為你的信仰，那麼，你就會把市場的拉回當成一個好機會，一個趁著跳樓大拍賣搶購偉大企業的好時機。

你熟知科技；現在應該精通方法

對科技的熟悉讓你擁有某種優勢，但除非知道如何善加利用這個優勢獲取利益，否則也沒有實質意義可言。大致熟稔科技並不夠，你必須瞭解要尋找擁有什麼護城河的企業，還要瞭解一個優質的經營管理團隊具備什麼特質。此外，你也必須熟悉基本的評價工具，唯有結合前述幾項能力，才能找到既偉大且價格具吸引力的企業。本書第二部就是聚焦在這個主題。這是第三代價值型選股流程的精髓，而如果你先前略過這些章節，我鼓勵你回頭閱讀那些內容。

另外，你也應該適時跳脫現代數位生活的靜電干擾，這一點非常重要。生在數位時代，最不方便的事之一，就是每天得面臨大量刺激因素的轟炸。我這個世代受的教育要求我們要閱讀早報和收看晚間新聞；但如今，來自手機的資訊就像從消防水栓噴出的水，又大又急，除非你關掉它，否則它不會自動停止。所以，關掉手機吧，或者至少過濾一下資訊，只接受明智的資訊就好。否則你的大腦最後會被一大堆數據塞滿，套用工程師的表達方式，你最終只會接收到100％的雜訊加上0％的訊號。

投資的「賽局化」（gamification）是導致你注意力分散的主要原因之一，而引領這股風氣的是諸如羅賓漢（Robinhood）等鎖定年輕人市場的股票交易平台。羅賓漢因成功行銷一款靈巧的應用程式而迅速成長—一群年輕人在它的廣告中說著諸如「我是一個破產的大學生，投資可能對我的未來大有幫助」之類的話。套句千禧世代的口頭禪「wait what ？」（等等，什麼鬼啊？），我並不反對把投資明訂為一種賽局；畢竟那是讓投資變得既有趣又有挑戰性的因素之一。不過，它是一種特殊型態的賽局，而如果你誤解這種賽局的本質，最終一定會在競賽過程中犯下失誤。投資不是輪盤遊戲；也不是機率賽局，而且，贏家和輸家無法在幾分鐘、幾天或甚至幾個月之內判定。投資是一種長期的賽局，一種獎勵技能與策略的賽局，最重要的是，它會給予多年堅持且努力不懈的人非常優渥的獎勵。

當然，美國是一個自由的國度，也是一個自由的市場，你絕對能用你想要的任何方式來參與這場投資遊戲。不過，如果你試著慢慢來，而不妄想快速致富，就能累積更多的財富。企圖快速致富的結果，通常是痛苦的覺醒和災難。歷史上另一位知名的記板員—傑西．李佛摩（Jesse Livermore，他是現代人所謂的當沖客）—留下的教誨迄今仍歷歷在目。李佛摩是一位能幹的投機客，他曾因賺了太多錢而成了波士頓所有股票經紀商的拒絕往來戶，當時他還未滿二十歲。李佛摩分別在1907 年大恐慌與1929 年股市崩盤期間，藉由放空股票（也就是賭股票將下跌）而致富，但他也不止一次因投機失利而破產。1940 年時，面臨另一次個人財務危機的李佛摩，沒有再次選擇勇敢面對，而是選擇在荷蘭雪莉飯店（Sherry-Netherland hotel）的衣帽間，用一把左輪手槍結束自己的性命。

千萬別步上這位投資前輩的後塵。不管你投資什麼，都應該秉持班．葛拉漢在一個多世紀前發明價值型投資以來，所有價值型投資人都堅持的那種耐心和紀律嚴明的心態。

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（本文摘自亞當‧席塞爾著《科技股的價值投資法：3面向、6指標，全面評估企業獲利能力，跟巴菲特一起買進科技股》，商周出版提供）

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