免費？價格不見了？平台經濟的競爭難題

「價格不見了」源於不對稱定價

由於平台或雙邊市場有兩群顧客，究竟孰輕孰重？針對此一雞生蛋或蛋生雞的困境，平台通常會採取不對稱的訂價策略，先讓一邊的顧客達到一定規模，好讓生意做起來。針對有更多交易選擇機會的一方，通常價格會比較優惠，甚至免費。

不僅Foodpanda 或Uber Eats 等餐飲外送平台的商業經營策略，即使是大學時期的舞會，通常只針對男孩子收費，而女孩子則多半免費。其背後邏輯，大抵也是如此。

數位平台經營者通常會先以低價補貼，甚至免費來籠絡某一端的消費族群（先擁有更多的忠誠會員），然後憑藉大量的閱覽流量和個人資料，吸引另一端的交易對象（廣告商），並透過演算法自動媒合機制，精準投放廣告。

簡單來說，平台往往免費提供服務給終端使用者，同時向廣告端收費，這個變現（monetarization）的樞紐則是數據資料（data）。這豈不正是臉書（目前全球已有三十億的註冊臉友）的經營和獲利模式？可以說，具有產出、蒐集並運用大數據的能力，才是當代平台經濟的最大特色。

掌握大數據優勢，加上演算法不透明且難以規範等特性，在在使得平台得以享有既有的競爭優勢，並進一步構成市場進入障礙，使得潛在競爭者難以進入市場。其結果就是市場高度集中，更常常只剩下一家事業獨占市場的局面，而且市場競爭難以自我恢復。

有趣的是，以前辯證法常講「量變產生質變」，現在則因為大數據的巨量或海量特質，「量即是質」反而成為包括谷歌、臉書、亞馬遜在內等平台經濟的重要特色，並與傳統產業迥然不同。

早年有個玩笑說，重要的東西都來自管子，例如鋼筆，現在則來自平台。傳統的平台可以出產石油、天然氣，新時代的平台則藉由演算法蒐羅並產製大數據。

平台經濟下，數據已成為生產要素，而非只是資訊，甚至有「數據是二十一世紀的石油」之說。其實這話只講對一半，因為數據使用符合公共財「非敵對性」（non-rivalry）的特質，亦即額外多一個人使用，並不會減少原先使用者的滿足程度。

數據固然帶來不少商機，在治理方面卻相當棘手。除了資安、民主體制是否受到威脅等疑慮之外，個人隱私權顯然因為超級平台的出現，更容易受到侵犯。各國的競爭法機關更多半因為數據引發競爭難題而忙得不可開交。

面對數位經濟的風潮，國家原先的管制工具或競爭規範架構是否仍然足夠？事前特定管制或事後再由競爭法介入，孰優孰劣？以及如何結合競爭法和消費者保護來妥善處理大數據（資料）的各種糾葛，正嚴厲考驗著國家的治理能力。

全球各地都在積極研議如何接招，而且不僅止於立法。歐盟、日本、韓國等國先後都已成立「數據處理委員會」的專責或獨立機關來做因應。尤其是資料的流通使用和個人隱私保護之間的權衡，以及數據的所有權歸屬及其價格估算，更是重要關鍵。

看來誰能先解套，誰就會在未來國家發展上取得先機。

平台經濟的競爭難題

雖然平台經濟興起之後，競爭疑慮（限制競爭與不公平競爭）、消費者權益（自主選擇空間），以及隱私權保護（含數據使用權利）這三大議題之間的界線已逐漸模糊，但競爭仍是核心議題。

由於不少平台使用都是「免費」，「價格不見了」這件事，的確會為競爭法的執法帶來難題。

例如：市場界定標準必須改弦易轍。以往的市場界定，主要環繞在價格約束與替代，但「價格不見了」所衍生的技術難題，反而不難解決。可透過包括閱覽流量和訂閱人數等數量衡量方法，加以取代。

「價格不見了」最大的問題是帶來錯覺，以為消費者福利將不受影響，甚至毫無疑問必然增加。這方面應可加入行為經濟學的洞見，協助建立競爭傷害理論。

歐盟在二○一八年第二次裁罰谷歌，指控其要求手機製造商必須預載套裝應用程式，濫用市場支配地位。裁決書中也提到「現狀偏誤」，指出因消費者行為具有黏著性，以致不容易轉換到其他替代性商品或服務。

多年前，我曾訂閱紐約時報線上版，對預設選項（自動續定）這件事，也有一些體會。由於後來沒時間仔細閱讀而想退訂，卻發現退訂手續並不太友善。除非下定決心，不然的話往往就是繼續訂閱。

更惡劣的模式則是先免費試閱，然後一樣在退訂手續中製造不便，藉此達到讓消費者打消退訂的目的。

這種藉由增加些許不便或交易成本（尤指額外花費的時間），就能大大影響消費者決定的現象，在數位時代可說屢見不鮮。晚近則有兩個新詞彙描述這種情況。

第一個是「汙泥戰術」（sludge）。意指藉由繁複煩人的文書作業，讓人們對原本想做的事情自動打退堂鼓。另一個則是「暗黑模式」（dark pattern）。尤指運用反覆干擾、隱藏選項、迷惑性表述等設計伎倆，引導使用者做出設計者想要的行為，甚至違反自身利益。之所以稱作暗黑，乃因為影響的方式往往是利用使用者的無意識或注意力不足，手段上已接近時下正流行的認知作戰。

尤其是過去二十年來，谷歌、臉書、蘋果、亞馬遜和微軟等科技巨擘興起，藉由掌握大數據等優勢，進而利用消費者的行為偏誤（操控其偏好）來牟利一事，各國政府莫不思考如何加以反制，以保護消費者權益。

重點在於要求科技巨擘，將特定的「預設選項」（option by default）替換成清楚且客觀的「選擇架構」（choice architecture），同時創造網路環境，好讓使用者可以選擇多宿或多棲（multi-homing）。這裡尤指可同時使用不同平台（相容性），而且在平台之間的轉換（switching）也很容易。

（本文摘自洪財隆著《隱藏的說客：一名經濟學家與台灣經濟安全、公平、成長的探索之旅》，衛城出版提供）

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