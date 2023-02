文獻檔案解密 中國近代史專家潘佐夫揭露蔣介石真實面貌

對蔣介石委員長的負面描繪,變成西方歷史學上的一個因襲主題。一九七○年代初,著名的美國學者易勞逸(Lloyd Eastman)甚至把蔣貼上「法西斯主義者」的標籤,23此一標籤反映在大學教科書中。24大多數蔣的傳記作者,都對他抱持此一負面觀點,包括二○○三年出版巨著的英國記者范比(Jonathan Fenby)。25然而,與此同時,二○○○年代初,傳統上對蔣的負面觀感開始消退。在范比出版其大作的同一年,英國史學家方德萬(Hans J. van de Ven)在其《中國的民族主義和戰爭(一九二五—一九四五)》(War and Nationalism in China:1925-1945)一書,質疑他所謂的「史迪威—白修德典範」(Stilwell-White Paradigm),26說明蔣介石並非一個「無能的」軍事領袖,並且反過來批評盟軍在東亞與東南亞的戰略。27

保存在史丹佛大學胡佛研究所檔案館的一九一七至一九二三、一九二五至一九三一28的蔣介石個人日記,於二○○六年三月底解密,為重新評價蔣介石奠下基礎。29之後在二○○七年四月,蔣一九三二至一九四五的日記公開了,到二○○八年七月,一般大眾可以接觸到一九四六至一九五五的日記。最後剩下的一九五六至一九七二的日記在二○○九年七月也解密了。30

這套涵蓋一九一七至一九二三、一九二五至一九七二年七月二十一日的日記,是由蔣的長子蔣經國的媳婦蔣方智怡,透過加拿大轉交給胡佛研究所檔案室的。她是從她亡夫、蔣經國的最小兒子蔣孝勇那裡繼承過來,而後者同樣是從他父親那兒繼承過來的。擔心這些日記會落入二○○○年臺灣執政的反蔣的民進黨(DPP)手中,蔣方女士決定把它們保存在胡佛研究所檔案館五十年,或直到在中國找到一個永久的保存地為止。31

二○○九年,美國國務院前中國事務官員陶涵(Jay Taylor),基於以上日記及許多其他文件,在他的《委員長:蔣介石與現代中國的奮鬥》(The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China)一書,繼續扭轉對蔣的負面看法。32然而,在試圖翻轉幾乎所有之前學者們加諸於蔣的批評上,他有點過火了。33再者,陶涵也無法充分接觸到獨一無二的、浩繁的俄羅斯文獻檔案,因此他無從正確地認識到,在中國與蔣介石於中國大陸的起落上,史達林與蘇聯所扮演的巨大而重要的角色。

我們應如何為蔣介石製作出一張資產負債表呢?答案很難是單一向度的。一方面,他確實是一個背信又狡獪的統治者,他渴望全盤掌控大權,也必須為一百五十萬民眾的死亡負責;另一方面,他是一個偉大的革命家、一個解放中國民族的鬥士、一個愛國者、一個二十世紀的政治與軍事領袖人物、一個共和新中國的建築師、一個二戰的英雄、一個反希特勒聯盟國家的忠實盟友。他同時是一個基督徒與儒家的信奉者,也夢想著普遍的平等。此外,不像史達林與毛澤東等上個世紀的許多冷血統治者,在他生命的晚期(一九四九—一九七五),他能從過去的悲劇性錯誤中,得出一個結論,在內戰吞敗後,基於民生主義與社會公義,最終把小島臺灣——即使和中國大陸比起來是小小的——轉變為一個繁榮富庶之地。沒錯,他採取的是威權手段,但除此之外又能如何克服中國人民世代的落後呢?能有一個從集權到民主的不流血路途嗎?

要克服刻板印象總是困難的,就蔣介石來說更是特別不容易。他的身影太矛盾、太多面了,部分人認為蔣是一個狂熱的反動分子,甚至是一個法西斯;其他人相信他是一個進步分子;更有其他一些人視他為新儒家主義者;也有人視他為基進革命家。有些人看待他是一個烏托邦主義者;其他人看他是一個務實主義者。在現代中國歷史上,對於和他主要對手毛澤東一樣極為重要的這個歷史人物,甚至連中共史學家的觀點也不一致。

在許多文獻檔案解密,並揭露了有關蔣介石的生活、活動、與親友及敵人的關係後,現在對蔣介石現象的解釋才有了可能。除了胡佛研究所檔案室外,這些檔案也收藏在臺灣國史館、國民黨中央黨部黨史館、南京中國第二歷史檔案館、俄羅斯社會與政治歷史檔案館(RGASPI,蘇聯前共黨中央委員會馬克思—列寧研究所中央黨部檔案室)、俄羅斯聯邦外交政策檔案館(AVPR)、俄羅斯當代歷史國家檔案館(RGANI,前蘇共中央委員會檔案館)、美國國家檔案館、美國中央情報局閱覽室、哥倫比亞大學檔案室、歐伯林學院(Oberlin College)檔案館、柏克萊加州大學班克羅夫特圖書館(Bancroft Library)區域口述歷史辦公室,以及羅斯福、杜魯門、艾森豪、甘迺迪、詹森與尼克森等總統的圖書館與博物館。其中部分資料都在最近出版了。

在這些檔案文獻中,蔣介石的日記依然占有特殊的位置。除了保存於胡佛研究所檔案室並為我所用的原版外,日記的一部分(從一九一九至一九三○及一九三四)也由蔣的祕書毛思成備份在南京中國第二歷史檔案館,34但是外人、尤其是外國學者是無法接觸到的,只有極少數一群中國史學家能有特權取閱。35此外,日記影本也保存在臺灣國史館以及臺北國民黨中央黨部黨史館,日記的數位檔也在中國學者間自由流傳。

我也從俄國檔案中具重大意義的資料中汲取了大量的材料,包括獨特的兩冊蔣介石個人檔案,還有他最後一任妻子宋美齡、他的兒子、他的親戚、他的夥伴與對手的個人檔案。同樣重要的是無數俄國外交文件。這些檔案資料,讓我們對蔣在一九二○年代中期掌權、這期間以及他之後的政治生涯及整個中國革命運動中,蘇聯與共產國際所扮演的重要角色,有了新的視角。還有無數收藏在臺灣國史館的蔣介石與其子蔣經國的檔案資料。此一蔣介石傳記,主要正是從這些獨特的資料中整理出來的。

我希望本書能幫助讀者,在理解現代中國與二十世紀世界歷史上,為蔣介石找到適切而客觀的地位。

23 See Lloyd E. Eastman, “Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts.” China Quarterly 49 (January–March 1972): 4, 20; Lloyd E. Eastman, The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule 1927–1937 (Cambridge: Harvard University Press, 1974), 36.

24 See Jeremy E. Taylor and Grace C. Huang, “(th)‘Deep Changes in Interpretive Currents’? Chiang Kai-shek Studies in the Post-Cold War Era,” International Journal of Asian Studies 9, no. 1 (January 2012): 106. On “fascism” in China, also see Maggie Clinton, Revolutionary Nativism: Fascism and Culture in China, 1925–1937 (Durham: Duke University Press, 2017), 209–10; Brian Tsui, China’s Conservative Revolution: The Quest for a New Order, 1928–1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 5–6.

25 See Jonathan Fenby, Generalissimo: Chiang Kai-shek and the China He Lost (London: Free Press, 2003). Thereafter references will be made to the American edition: Jonathan Fenby, Chiang Kai-shek: China’s Generalissimo and the Nation He Lost (New York: Carrol & Graft, 2004).

26 史迪威報告為Theodore White所編輯出版

27 見 Hans J. van de Ven, War and Nationalism in China 1925–1945 (London: RoutledgeCurzon, 2003).

28 一九二四年日記遺失。

29 見 Hoover Institution Archives Staff, “An Inventory of the Chiang Kai-shek Diaries 1917–1972” (manuscript).

30 依蔣家意願,日記的某些部分,將保密到二〇三五年。

31 Fang-shang Lu(呂芳上)及 Hsiao-ting Lin(林孝庭),“Chiang Kai-shek’s Diaries and Republican China: New Insights on the History of Modern China,” The Chinese Historical Review, vol. 15, no. 2 (Fall 2008): 331.

32 見 Jay Taylor, The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China (Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009).

33 許多評論者已指出這一點,例如 R. Keith Schoppa, Aaron William Moore, Andrew J. Nathan, Arthur Waldron, Charles W. Hayford, Roger Thompson, Joseph W. Esherick, Yu Min-ling, Huang Ko-wu 等人與另一些學者也有相應的說法,請見The Journal of Asian Studies, The English Historical Review, The New Republic, China Brief, H-Diplo, Journal of Historical Biography, The Chinese Historical Review,漢學研究,and Journal of Modern Chinese History.

34 若要比較蔣介石原始日記與毛思誠的複本,請見Ma Zhendu(馬振犢), “Chiang Kai-shek’s Diary: A Comparison between the Original and Copies Compiled by Mao Sicheng – Using Entries from July 1926 as Examples,” Journal of Modern Chinese History, vol. 5, no. 2 (Dec. 2011): 247-60.

35 作者二○一七年六月三日在南京與中國第二歷史檔案館館長馬振犢,及二○一七年六月二十日在臺北與中國(大陸)社會科學院近代史研究所研究員楊天石教授訪談。

(本文摘自亞歷山大.潘佐夫著《蔣介石:失敗的勝利者》,聯經出版提供)

延伸閱讀

川普陣營大將 彼得提爾曾狠批Google叛國

PayPal創業故事 提爾與馬斯克互看不順眼

摩根士丹利添惠合併案 前執行長麥晉桁解密內幕