經濟大國的父母都怎麼教FQ？猶太媽媽這樣說

美國、英國、以色列、日本等經濟發達國家的財商教育起步較早，金融市場發展也較為成熟，這些國家已從國家層面推行兒童財商教育。

在美國，兒童財商教育被稱作「從三歲開始實現的幸福人生計畫」。父母會用寓教於樂的方式，告訴孩子金錢的作用，以及金錢的得來不易。

在英國，理財教育從幼兒開始，並會針對不同年齡提出不同要求：五至七歲的兒童要懂得錢的不同來源，了解錢可以有多種用途；七至十一歲的兒童要學習管理自己的錢，認識儲蓄對於滿足未來需求的重要作用。

在以色列，猶太人對孩子進行財商教育中最重要的一點，就是培養孩子「延遲滿足」的理念。所謂延遲滿足，就是忍耐不在當下滿足自己的欲望，而是將享樂的時機延後，以追求自己未來獲得更大的回報。猶太父母會這樣對孩子說：「如果你喜歡玩樂，就得自己賺取玩樂所需的自由時間，而這需要良好的學業成績。之後，你會找到一份好工作、賺很多錢，就能擁有更長的玩樂時間、玩更貴的玩具。但是，如果你本末倒置，就無法達成目的。你只會有很短的玩樂時間，然後得更努力地工作。沒有玩具，沒有快樂。」

在日本，教育孩子有一句名言：「除了陽光和空氣是大自然的賜予，其餘一切都要透過勞動才能獲得。」很多日本家長都鼓勵孩子利用課餘時間打工賺錢。他們認為，在家庭教育中，家務勞動是孩子應盡的義務。

（本文摘自沙拉‧伊麥斯著《教出富小孩，猶太媽媽這樣說：用EQ教FQ最有效！【塔木德的財商教養智慧】》，野人文化提供）

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