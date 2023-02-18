適度「鈍」一點 給你厚臉皮的勇氣

編按：忙碌的現代人，無論是在日常生活還是在網路上，都與旁人緊緊相連。即使獨處，也是一直和手機在一起，隨時盯著社群網路上每個人的一舉一動，因此「攀比」就成為我們苦惱的根源。 其實，你根本不必在意這麼多。要如何才能培養出做自己的「厚臉皮的勇氣」？讓日本文學大師渡邊淳一用實際的故事告訴你……

在我們身邊，經常會發生被朋友或同事嫉妒、中傷和刁難的事情。每次受到這些傷害，許多人都會非常難過，有時甚至因為過於不安或煩躁，導致身心出現異常狀況，這種情況並不少見。

一些人甚至認為這些傷害就是人生最大的痛苦。

然而，在這種情況下，人們最為需要的就是鈍感力。只要擁有鈍感力，不管多麼痛苦的事情，都能轉化成為對自己有利的因素，這樣才有可能以積極進取的態度坦然的生活下去。

男人的嫉妒

首先，我們探討一下嫉妒。遭人嫉妒的時候，大家都會陷入情緒黯淡、心情抑鬱的境地，認為沒有比嫉妒更讓人煩惱和不能原諒的事情了。

不過，男人之間的嫉妒和女人之間的嫉妒，還存有些許不同。

首先，人們通常認為女性嫉妒心更強、更加偏執，事實上「嫉妒」二字也帶了兩個女字旁。

不過，多數女性的嫉妒主要來自男女關係，在這方面，不少女性的嫉妒表現得非常固執而陰險。

相比女性而言，多數情況下，男性性格爽朗，人們通常認為男性不易嫉妒他人，然而事實並非如此。

在男女關係上，男性的嫉妒心可能的確沒有女性那樣強烈，但是事情一旦涉及工作和社會地位等問題，男性的嫉妒卻是出人意料的強，其陰險程度並不亞於女性。

比如A君、B君同時進公司，開始時他們關係很好，但是和A君的不斷升職相比，B君總是落後一步。

慢慢的，B君開始嫉妒A君，並開始到處散布對A君不利的謠言。

這就是人們常說的因嫉妒而產生的中傷。

年輕時的嫉妒和中傷，可能還只限於朋友和同事之間，到了公司幹部之間相互爭鬥的時候，嫉妒的計畫性和周密性就加強了許多。

例如，雙方都在競爭某一職位的時候，一方就可能會故意散布貶低對方的謠言或有害的消息，而本人還裝出一副什麼都不知道的樣子，和對方親密相處。

這樣一來，事情已經不再是單純的中傷，而是一種帶有惡意的謀略了。

嫉妒的範圍極廣，擁有優良的品質或超眾的能力、父母有權有勢、家庭富有、本人英俊、受女孩歡迎等，因為擁有以上條件遭人嫉妒、中傷的情況，可說時有發生。

被嫉妒、中傷的人因此心情非常鬱悶，精神壓力很大，日子自然不好過，這種情況確實值得同情。

但是，問題在於該如何和那些不公平的刁難抗爭，怎樣才能活出自己的本色，堂堂正正的生活下去呢？此時，不因瑣碎小事而氣餒的鈍感力，就變得十分重要了。

被嫉妒的幸福

得知自己遭人嫉妒、中傷的時候，所有人最先想到的就是「誰在嫉妒我」、「為什麼要中傷我」。這一點最讓人耿耿於懷。

也許有人覺得對這些問題進行調查於事無補，然而只要稍微認真追查一下，找到答案是很容易的事。問題是知道答案之後的對策。

很多人會一下子變得十分惱火，怨恨對方。有人甚至用更難聽的話還擊對方，雙方之間的爭鬥越演越烈，自己也免不了會受到進一步的傷害。

因此，這種作法並不妥當，這時最為重要的就是無視對方的存在。

一般嫉妒、中傷別人的人，其自身的境遇多數不如對方。比如，在公司遭到嫉妒的都是些工作能力很強的人；相反，嫉妒別人的人大多能力平平，甚至較差。另外，遭人嫉妒者大多生活幸福，而嫉妒的人則通常都不如前者。

如果能想到這一層，對於那些中傷與嫉妒就會不太在意了。因為遭人嫉妒者，是由於其自身條件優越，造成對方因羨慕而嫉妒的。

「對不起，因為我太能幹了，所以才讓你煩躁不安。我十分理解你嫉妒的心情，我知道你活得很辛苦，適可而止吧。」

遭人嫉妒者若能說出這番話來，心情也就坦然了許多。

想到嫉妒別人的人比遭人嫉妒者更加可憐，更加辛苦，因此，與其說怨恨嫉妒之人，還不如說應該向對方道謝才對。

「謝謝你總是這麼嫉妒我。托你的福，我會更加努力的，今後還請繼續嫉妒我吧。」

這一切表明，看問題的角度不同，人們的感受也截然不同。任何事情都應靈活的從積極的方面進行思考。而鈍感力就是這種思維方式的動力。

不要聽到一些不中聽的話就如臨大敵，而應該仔細思考對方那麼說的原因，體察對方的心情。

這種胸懷寬廣的鈍感力，可以在我們的日常生活中起到極大的作用。

諷刺達不到目的

在對嫉妒鈍感的同時，還需要另一方面的鈍感，就是對諷刺的鈍感。

即使心裡明白對方的話中多少帶有諷刺意味，也要泰然自若，一聽而過。

我舉一個具體的例子，我家附近有一位愛美的老太太。她的年紀大概八十出頭，平時總是精神抖擻，好像經常外出。

去年開春的一天，我剛出家門，老太太恰巧也從斜對面的家中出來，她對我綻顏一笑，我也點頭向她致意。

這時老太太突然挺起胸膛問我：「這個，怎麼樣？」

當時她身上所穿的是一件粉底碎花的連衣裙，肩上則披著一條淺色的喀什米爾披肩。

老太太的身姿確實十分挺拔，看上去遠比她實際年齡要年輕許多。可無論從哪方面講，那件連衣裙都太豔麗了，但我還是下定決心的說道：

「非常漂亮啊，您穿起來真合身。」

這時，老太太滿面笑容的致謝說：「謝謝，太高興了。」說完她轉身走了。

望著她那豔麗奪目的背影，我彷彿覺得在那春天的街道上，只有她一個人在閃閃發光。

一個月之後，我再次遇見了那位老太太。

這次她身著一件花俏程度不亞於上次的橘黃色連衣裙，胸前垂著一條碩大的項鍊。

相互寒暄了幾句後，她又問我：「怎麼樣？」

我的回答當然還是：「您穿上去很合身。」

「謝謝。」老太太又是滿意的一笑。

她那怡然自得的樣子，讓我有一種感覺，好像每次見到我，受到我的稱讚都是理所當然的，這多少令我有些不快，但是她的表情那麼天真討喜，我也就言不由衷了。

據說附近的人都是如此，每次聽到老太太發問，大家都會這樣稱讚：「您穿起來真合身。」除此以外，別無他法。

每次聽到別人稱讚，老太太都是莞爾一笑，一臉滿足的表情。

寫到這裡，我想大家已經明白，這個老太太根本聽不出什麼是諷刺。

聽到「特別漂亮，您穿著真合適」這樣的話，她會毫無疑問的照單全收，也堅信自己如此穿著非常漂亮。

正可謂是沒有比老年人的大膽更可怕的了，然而令人不可思議的是，在大家的眼中，那些豔之又豔的服裝被老太太穿上後，居然慢慢開始順眼起來。

人們常說：「衣服的合身是穿出來的」。這位老太太就是不管衣服是否適合自己，只要喜歡，穿上再說。多數人可能沒等穿上衣服就開始戰戰兢兢了，或者索性放棄了嘗試。

但是，這位老太太卻不畏懼，落落大方的把衣服穿了起來。大家說的「您穿著很合身啊」之類的諷刺之語，她也當作誇獎，繼續穿著鮮豔的衣裝。

也就是說，諷刺在老太太那裡根本行不通。或許，即使她聽出了諷刺的意思，也只照字面的意思理解，漸漸的她開始適應那些鮮豔的衣服，而人們也開始適應她了。

在現實生活中，人們很難像這位老太太那樣不介意他人的諷刺，堂堂正正的按照自己的信條行事，而是常常不自覺的往後退一步，等到本人察覺的時候，可能已經退了百步之遙了。

這位頑強的老太太的動力，正是她聽不出別人的諷刺、或完全不理睬諷刺的鈍感力。

「這件事我說什麼也要這麼做。」

一旦下了決心，就能夠無視周圍人的目光和流言蜚語，毅然決然的進行。即便聽到別人的諷刺，也是一副「與我無關」的架勢，大大方方的勇往直前。

這種鈍感力，正是人們向嶄新的領域挑戰時獲得成功的原動力。

（本文摘自渡邊淳一著《鈍感力》，樂金文化提供）

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