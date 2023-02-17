小林製藥特殊提案制度 每年收集６萬個創意

每年收集約六萬個創意的「創意提案制度」，是我十分引以為傲的事。雖然這是為了收集新產品創意而設立的制度，從一般員工到社長，所有人針對新產品與公司業務的改善提出建議。透過公司內部網路，每個月提出一個以上的創意，一年就收集到超過約六萬個創意。

這個提案制度於一九八二年導入，至今已持續了近四十年。設立提案制度的公司很多，不過基本上三、四年就會自然消失了。

事實上，提案制度所收集到的提案很少進入新產品開發階段。儘管如此，員工都有「小林製藥是以新產品開發為命脈的公司」、「全體員工必須參與新產品開發」的堅定決心，這份心意令人欣慰，而且很重要。

當然，有時得到好的提案也會以此為啟發，在不斷嘗試、經歷失敗後，進行新產品開發。

不過，比起進行新產品開發，讓「新產品的公司」這股血液在公司內循環，每位員工每個月思考新產品的創意、改善業務的方法，總有一天會創造出暢銷商品，成為所有人都有這般共識的組織是更有價值的事。

競爭對手也很努力地著手產品開發，即便如此，小林製藥之所以能夠脫穎而出，我認為其中的差別就在於全體員工透過提案制度培養出來的「執著」。

為了持續努力不讓制度淪為形式化，我們設置了事務局來關注提案的處理進度，讓提案者知道自己的創意是以怎樣的形式被採納，或是得到怎樣的評價。

知道自己的提案得到怎樣的評價，也能理解自己的創意的優缺點。明白提出怎樣的提案會獲得好評，產生「要提出更好的提案」的意願。

（本文摘自小林一雅著《你想到，我做到：小林製藥從「小池大魚」出發，讓創意熱賣的經營祕訣》，遠流出版提供）

延伸閱讀

亞馬遜日本特有的人才錄用法則

貝佐斯餐巾紙傳說 飛輪滾動成就亞馬遜帝國

早期一起打江山的人 將成為「文化共同打造者」