電子垃圾廢棄物 付出巨大代價

那為什麼不鼓勵修理設備呢？為什麼仍可使用的舊設備進了掩埋場的同時，包圍著我們的卻只有鼓勵購買越來越進步的新東西？為什麼沒有以任何手段來鼓勵使用二手設備？那些以動人的價格就能買到的設備？大企業活在「增長」的恐懼之中，而修理舊物、更換零件對他們而言並不賺錢。他們要的是提升產值、擴大物流，資金生生不息地在產業鏈中穩定流動。為什麼我們的世界總是站在生產商那邊，而不是與消費者同一陣線？為什麼我們對自己的痴迷使環境付出巨大的代價卻不以為意？

若僅有五分之一的電子廢棄物被適當、專業的機構處理掉，那剩下的會發生什麼事？出現在垃圾掩埋場裡，或者粗略、毫無標準地進行回收。每年電子垃圾山最後都會去到對其處理不留下紀錄的國家，那些回收此類廢棄物的法規沒有用、或是荒於執行的國家。迦納首都阿克拉市（Accra）郊區的阿 格博格布洛謝（Agbogbloshie）就是其中最知名的電子垃圾場。半個世紀以前這裡還有溼地，現在這裡因犯罪猖獗而被稱做「索多瑪與蛾摩拉*」，主要居民為經濟移民。一片浩劫後的景象：一堆堆顯示器、焦黑的電腦主機殼、斷掉的主機板向地平線延伸。印表機、剝落的鍵盤、破碎的映像管。這座可觀的垃圾場籠罩在火焰的黑煙之中，在那被原始地處理掉。無論老幼都在垃圾堆裡翻挖，某些地方還有牛在吃草。大概全球的垃圾都來到了阿格博格布洛謝，然而很難確切地說從哪裡來了多少垃圾。

因為《巴塞爾公約》（Basel Convention）對跨境運輸危險垃圾有所限制，電子垃圾便以「舊設備」或是「二手設備」之名來到此地。一切都從一九九○年代末期開始，那時西方國家開始將舊電腦和電視帶到非洲國家去，旨在幫助縮小發達國家與開發中國家的科技差距；然而據估計，這些設備中多達四分之三不堪使用。這裡僅回收銅或鉑等金屬，大量的鉛、砷、鎘、戴奧辛和呋喃則飄散在空氣裡，或是滲入土壤與水中。國際汙染物消除網絡（IPEN）與巴塞爾行動網（Basel Action Network, BAN）的研究發現，阿格博格布洛謝地區的放養雞產下的雞蛋之中，戴奧辛含量超標了兩百二十倍。

巴塞爾行動網追蹤我們的垃圾。二○一八年發布為期兩年的研究報告中，揭露了某些歐盟國家的電子廢物情況。在三百一十四臺舊電腦、印表機和螢幕顯示器上裝了定位系統，並送到電子廢棄物回收處。結果證據確鑿，十九臺設備被出口到歐盟境外，其中十一臺去到了迦納、奈及利亞或泰國等發展中國家，離開歐盟的設備平均流浪四千多公里遠。據估計，歐盟國家每年將一百三十萬噸未造冊的電子廢棄物送離歐盟。

此前，美國也對出口電子廢棄物做了類似的研究。結論是什麼？丟棄的設備之中多達百分之三十四離開了國境。美國沒有加入《巴塞爾公約》，因此處理的過程全屬合法行為。根據巴塞爾行動網路，約有百分之六的廢棄物離開歐盟國家，而最大的出口國是英國。裝了定位器的液晶螢幕（含鎘）送到了奈及利亞、坦尚尼亞和巴基斯坦。波蘭的垃圾也遭到監測，被安裝了二十臺定位器。其中一臺發出最後訊號的地方在烏克蘭赫梅利尼茨基州（Volochysk）的沃洛基斯克（Volochysk），巴塞爾行動網認為這「很可能是非法的」轉移。這臺被送到位在普魯斯科夫（Pruszków）附近小鎮米哈沃維采（Michałowice）沃伊切赫漢斯回收廠（Surowce Wtórne Wojciech Hanc）的映像管螢幕，無法使用也無從修理。

波蘭回收及處理電子廢棄物的制度─說得好聽一點─ 並不值得效仿。就如其他廢棄物產業，電子廢棄物產業的資金也嚴重不足。波蘭是電子產品生產商的天堂，市場引入新產品的費用低得不可思議─這就是整個制度陷入困境的原因。再說，回收工作也做得不好。每個人都應該將電子廢棄物帶到特殊廢棄物回收處（Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, PSZOK），但這需要時間與良心。華沙的特殊廢棄物回收處位在深郊。誰會願意帶著壞掉的收音機穿梭車陣之中？就算我住的區有電子廢棄物行動回收站，但是我的鄰居還是會把壞掉的收音機、電風扇和錄音機丟進一般垃圾桶裡。

＊《聖經》記載的城市，耶和華因索多瑪與蛾摩拉的罪惡，要毀滅兩城。阿格博格布洛謝因生活條件惡劣且犯罪率極高，獲得此稱。

（本文摘自史坦尼斯瓦夫・盧賓斯基著《垃圾之書：面對人類將被廢棄物所廢棄的事實與行動》，網路與書出版提供）

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