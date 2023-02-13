多頭與空頭市場 如何操作才會獲利？

多頭市場

多頭市場要做多，這樣子股市投資才會無往而不利。若反其道而行，在多頭市場做空，則股市投資往往步步驚魂，很難獲利。

那麼，什麼叫做多頭市場呢？多頭市場必須符合頭頭高底底高的條件。也就是說在頭頭高底底高的情況下，多頭市場才算成立了。

那麼，什麼叫做頭頭高底底高呢？

如圖3-17所示，在股價走勢中，股價頭2高於頭1，這便是頭頭高，也就是後頭比前頭高的意思；股價底2高於底1，這便是底底高，也就是後底比前底高的意思。股價走勢出現這種頭頭高底底高的現象，就可以說股價走勢正式進入多頭狀態，也就是說股市在進行多頭趨勢。

在頭頭高底底高的股價多頭趨勢中，做多則無往不利，做空則步步驚魂，很難獲利。那麼是否在多頭趨勢中，任何時點都可進場買股？當然不是，當然要等到買進信號出現。那麼，買進信號在什麼時候才會出現呢？在回跌後上漲時，買進信號才會出現。說詳盡一些，也就是在頭頭高底底高的股價多頭趨勢中，不要任意追高，追高就有風險。多頭市場確立後，要等到股價回跌（不過前底）後上漲之買進信號一出現時，才進場買進股票。

如圖3-18所示，統一（1216）股價從2020/02/19自高點（75.30元）一路滑落，到2020/03/19股價來到谷底60.60元，然後股價逐漸往上爬升。股價爬升一段後，2020/03/25當日出現頭1，其後股價往下降，而後又往上爬升。2020/04/08出現頭2，而形成後頭比前頭高之頭頭高的局面。此期間，於2020/03/19出現底1，03/30出現底2，而形成後底比前底高之底底高的局面。頭頭高底底高出現後，統一股價正式走入多頭趨勢。在多頭趨勢形成後，不要在任一時點就進場買進股票。要等到04/08多頭趨勢形成後，股價一路跌，跌到04/22股價K線出現近似母子懷抱，則形成了買進信號才進場買股。同理，05/18與05/29的K線出現了長紅覆蓋，於是形成了買進信號。這時進場買進股票，亦有利可圖。

空頭市場

空頭市場要做空，這樣股市投資才會獲利滿筐。若逆勢而行，在空頭市場做多，則股市投資往往滿目荊棘，虧損累累。

那麼，什麼叫做空頭市場呢？空頭市場必須符合頭頭低底底低的條件。換句話說，在頭頭低底底低的情況下，空頭市場才算成立了。

那麼，什麼叫做頭頭低底底低呢？如圖3-19所示，在股價走勢中，股價頭2低於頭1，也就是後頭低於前頭的意思，這便是頭頭低；股價底2低於底1，也就是後底低於前底的意思，這便是底底低。股價走勢出現這種頭頭低底底低的現象，便可以說股價走勢正式進入空頭狀態，也可以說股市在進行空頭趨勢。

在頭頭低底底低的股價空頭趨勢中，要做多還是要做空才好呢？當然要順勢做空才好哩。在空頭市場，做空則容易獲利；做多容易虧損。那麼，是否在空頭趨勢中，任何時點都可進場放空呢？當然不是。任何時點進場放空，會有很多風險。必須要等到賣出信號出現才進場放空，才會有利可圖。那麼，賣出信號在什麼時候才會出現呢？在上漲後回跌時，賣出信號才會出現。說詳盡一點，也就是頭頭低底底低的股價空頭趨勢中，不要任意放空，任意放空風險多。在空頭市場成立後，要等到股價上漲後（不要過前高）回跌之賣出信號一出現時，才進場放空。

如圖3-20所示，華碩（2357）股價於2021/05/20來到高點（428.00元）是為頭1。股價往下滑落後，於05/24出現底部，是為底1。於06/02出現高點，是為頭2，於06/07出現底部是為底2。於是乎頭2低於頭1，底2低於底1，出現了頭頭低底底低的情況，而形成了空頭走勢。

在空頭走勢下，不要任意放空，為了降低風險、增加獲利，必須等到空頭走勢確認後股價上漲（不過前高）後回跌賣出信號出現時，才進場放空。如圖3-20所示，華碩（2357）股價在06/18上漲（未過前高）後，K線出現長黑覆蓋而形

成了賣出信號。此時就可進場放空。07/09華碩股價當天跳空變黑下降，亦出現了上漲後回跌之賣出信號。07/28華碩股價上漲（未過前高）後，K線又出現長黑覆蓋的現象，而形成賣出信號。這兩次賣出信號的出現，也宜進場放空股票。

（本文摘自傅和彥著《股市進出必勝戰略》，前程文化提供）

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