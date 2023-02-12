習近平時代的商業氛圍轉變

臺灣企業不能期待永遠享有特殊地位；中國公司總有一天會迎頭趕上。這個過程在習近平主政下不斷加速，習近平是經濟民族主義者，以本國企業（尤其是國有企業）為先，外資為後。國有企業明顯受到照顧；即使外資企業不再享有曾經的特殊待遇，中國本土私人企業仍要面對政策挑戰。凡是私人企業，無論是本土、外資還是臺商，都受到增稅、監管升級與信貸取得受限等牽制。

臺商在中國面臨的挑戰，不只有經濟民族主義和紅色供應鏈的競爭。臺灣大眾文化與臺灣品牌也不如過去受歡迎，而這股趨勢背後還有民粹民族主義與「臺灣人背棄中華民族」的反臺論調在推波助瀾。其間，習近平嚴控資訊、交通與組織。非政府組織面臨愈來愈多的限制，例如二○一七年發布的規範外國非政府組織法律，臺灣團體也是管轄對象。進入習近平時代，宗教組織同樣面對日益增多的監控與干預，娛樂圈人士也費盡心思避免做出任何可能違逆中國政府的舉動。

如果在中國高速成長的機會已近告罄，臺灣公司該採取什麼樣的下一步？在經濟方面，臺灣公司正重新思考自己仰賴中國作為主要生產平臺的做法，並尋求機會將供應鏈與營運分散到新的地點。二○一○至二○二○年之間，中國占臺灣對外投資的比例已經砍半。美中貿易戰加速了這個過程，因為美國對從中國進口的貨物課徵關稅，也會損及臺商利潤。臺灣政府則從戰略角度回應這些發展，推行旨在分散臺灣經濟夥伴與離岸製造業的新政策。

首先是蔡英文總統的新南向政策，她在二○一六年就職後推動是項政策，幫助臺灣企業跟南亞、東南亞供應商及其他合作夥伴建立關係。投資人向來謹慎，畢竟政治動機換不到利潤，但在中國生產的成本不斷提升，加上貿易戰，讓他們的經濟考量發生改變。到了二○一九年，臺灣對新南向國家的投資已增加一六％。與此同時，來臺的東南亞觀光客與學生數，也和東南亞勞工人數一樣飛速成長。

第二項政策發展是一套補助措施，旨在吸引臺灣企業回流，以減稅、利率減免，以及放寬外籍勞工僱用規範等方式，幫助遭受美中貿易戰夾殺的公司克服遷廠的成本。二○一九年上半年，申請補助的臺商對內投資，讓兩百七十億美元回流。幾家臺灣最大科技公司的名字也出現在回流潮中。例如全球第三大電子製造服務業公司廣達電腦，投入五億美元在臺興建設施，包括在桃園新建的巨型廠房。印刷電路板供應龍頭欣興電子表示，該公司在二○二○年的資本支出將有八○％用於臺灣。

回流的資金對臺灣來說有如天降甘霖，對臺灣總統來說也是，她在二○二○年一月連任成功，投資的激增有其功勞。儘管如此，貿易戰帶來的絕對是禍福參半。許多臺灣企業在中國多方經營，並不容易抽身。華盛頓的頭號目標是華為，而華為恰好是全球最大晶圓代工業者與臺灣最重要的企業，也就是台積電的大客戶。

（本文摘自任雪麗著《從MIT到中國製造：臺灣如何推動中國經濟起飛》，春山出版提供）

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