數位時代行銷思維 用新4P與顧客建立連結

亞馬遜想帶進各種業界的，是「與顧客的連結作為立基點的商業模式」，如下頁圖所示。這是筆者們在前一部著作《為什麼亞馬遜要開實體商店？》裡提到的「顧客關係 4P」。

這個模式的基本思維，是「透過活用數位的獨特顧客連結點（Place），構築與顧客的連結（Engagement），據此達成最合適的個人化商品服務（Product）、收費方法（Price）、促銷方案（Promotion）」。我們稱之為「循環型行銷思考」。

以往，行銷思維的連結點是以商品和價格為條件，有時是以促銷為條件，但通常都是從頭到尾以「如何擴展銷售通路」的觀點來思考。然而，若將社會的數位化視為「能隨時與顧客保持直接連結的社會到來」，那麼連結點就不再只是單純的銷售通路，而是會成為最前線，能創造出與顧客的連結。顧客關係 4P 的框架就是展現這個原理。

因此，本書是將 Place 解釋為「顧客連結點」，而不是銷售通路；因為現代的 Place 未必就是以販售為前提的店面。

舉例來說，像是亞馬遜 Echo 那類的物聯網（IoT）智慧音箱就是一種連結點，這種顧客連結點存在於日常生活中，雖說是用來聽音樂，但隨時都能切換至購買頻道，無縫接軌。由於也包含這種顧客連結點在內，因此有必要重新解釋 Place 所代表的意涵。

資料系統與 CRM 計畫

讓這套模式進化的框架，就是接下來要談的「顧客關係 4P 第二版」，這是從既有的顧客關係 4P 變化而來的，其中兩處有所更動。

一是加上了連結 Place 和顧客價值的「資料系統」（Data System）及「CRM計畫」（顧客關係管理計畫）。所謂的資料系統，指的是用來了解顧客的線上顧客 ID 以及與它串聯的顧客行動資料活用系統。

試以亞馬遜為例來說明。亞馬遜原本就是線上商店起家，所以這兩者他們都有。藉由讓這套資料系統變得更強大，他們認證了每一位顧客，掌握了顧客在各個 Place 的選擇、購買，甚至是使用後的評價。接著，再根據這些資料，對商品服務、收費方法、促銷方案做最適合的調整，以一套涵蓋性的 CRM 計畫，即時向顧客提供建議。

亞馬遜最厲害的顧客連結點，便是 Amazon.com。這是銷售通路，同時也以商品齊備的貨物數量來構成強大的顧客連結點，引發顧客在亞馬遜內搜尋一切所需商品的行為。亞馬遜還進一步結合亞馬遜 Go、Whole Foods 等實體店面以及亞馬遜 Echo，作為顧客連結點。這些連結點之間愈緊密，顧客愈能享受到亞馬遜「什麼都有」的顧客價值。也就是說，Place 本身能展現亞馬遜整體的顧客價值，成為與顧客緊密連結的立基點。

以亞馬遜的例子來說，「什麼都有」這件事就是顧客價值，所以產品當然不會是固定的。亞馬遜在提供多樣化商品的同時，也提供「隔日配送」這類極具破壞性的服務。他們基於 Prime 會員的收費方法，提供有差別的服務；以亞馬遜收購的 Whole Foods 來說，店內販售的食品也同樣採 Prime 會員價格。

亞馬遜的促銷手法，是線上商店裡早就為人所熟知的「看了此商品的人，也看了……」或是「買了此商品的人，也買了……」這類即時的個人化資訊。如果在實體店面應用這套系統，那麼顧客在採買時，便會像在線上商店一樣，「那個蔬菜適合搭這種調味醬」、「這款酒適合搭那種零嘴」這類的相關資訊馬上就會出現。

換句話說，「透過活用數位的獨特顧客連結點（Place），構築與顧客的連結（Engagement），再根據對顧客的理解（資料系統），持續展開最合適的個人化商品服務（Product）、收費方法（Price）、促銷方案（Promotion）等提案（CRM計畫）」。這便是顧客關係 4P 第二版，展現出以數位作為前提的思考模式，也是亞馬遜看準的商業模式。

顧客關係 4P 第二版的另一個改變，是將顧客關係從「與顧客的連結」改為解讀成「顧客價值」。正如同顧客價值金字塔所示，因為顧客關係才是應該擺在顧客價值的第一優先位置。列舉出亞馬遜率先展現的商業模式要點後，便能整理出相當於顧客關係 4P 的以下四點。

1. 明確擁有顧客眼中的「連結價值」（Engagement）

2. 擁有以數位為前提的顧客連結點（Place）

3. 擁有認證每位顧客的數位 ID 、資料和系統（Data System）

4. 對每位顧客做出最適合且最直接的提案，展開顧客關係管理（CRM Program）

這套模式在線上可說是理所當然的，如今亞馬遜將它導入線下的業界，想改變既有業界的競爭規則。請想像一下，前面提過，在亞馬遜想要破壞的藥局、中小企業融資、物流、生鮮食品、結帳、保險、智能家居、高級時尚、園藝等業界，當亞馬遜實現這套商業模式時，業界會變成什麼模樣，而業界的競爭規則又會如何變化呢？

（本文摘自奧谷孝司、岩井琢磨著《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》，時報出版提供）

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