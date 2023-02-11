數位行銷圈客法則 她改用宜得利家居的理由

以日本國內的案例來看，在新冠疫情之下，有一家與競爭者拉大差距的企業，就是宜得利。由於新冠疫情的緣故，許多人為了要斷捨離或是騰出遠距工作的空間，因此需要更換家具或追加購買。宜得利搭上這股風潮，一口氣博得廣大顧客的支持。這直接促成了新冠疫情下的業績成長，2020 年 3～5 月期的合併財務報表中，收益增加了兩成；既有店面的銷售額（2020 年 5 月 21 日〜6 月 20 日）與去年相比，也成長了約五成，展現出驚人的成長趨勢。

促成這項成果的背後原因，是宜得利在新冠疫情前就已歷經千錘百鍊的商品、運送能力，以及對數位的活用（資料來源：日本經濟新聞，2020 年 6 月 25 日）。在新冠疫情中，數位的便利性成了契機，有不少顧客從其他公司轉移到宜得利這邊。有個從筆者的朋友那裡聽來的經驗談，如實地說明了這種情況。

當筆者們針對宜得利的快速成長，在網路上與人交換資訊時，某位朋友發了一篇文。這位朋友的孩子分別是小學生和國中生，夫妻倆都在商場前線工作。聽說他們因為新冠疫情而被迫在家工作，為了整頓家中並騰出遠距工作的空間，因此需要購買日常用品和家具。他們之前都是在另一家販售生活雜貨和家具的品牌商店購物，但該商店的大部分店面都是設在大賣場內，由於新冠疫情造成大賣場封閉，無法到店裡採買，於是他們嘗試改去附近一家在路邊展店的宜得利。在店內的體驗，令她對宜得利大為改觀。

為了減少感染病毒的風險，她希望盡可能減少在店內停留的時間，而能夠因應這項需求的，正是宜得利的「到店取貨服務」。她說：「只要事先在線上提出要求，就能在最近的宜得利店面一樓的服務櫃臺取貨，現場結帳，在店內停留的時間只有短短五分鐘。我愛死這套系統了，後來我又去了三次。」

顧客的成功體驗，會造就後續主動的行為變化。她的變化並未就此結束，她說：「我忽然發現我過去原本只在同一家品牌商店買的廚房用品，現在都改去宜得利買了。像我今天就買了水瓶，要價不到以前的一半，我很滿意，因為宜得利對人們想要改善這種鬱悶生活的現狀，做出了因應。至少我今後應該會改去宜得利購買某些日常用品，這是可以確定的事。」



或許有人會認為「這只是個人的經驗談」，但像她這樣的顧客應該所在多有。宜得利從以前就對反展廳現象（webrooming）和展廳現象（showrooming）＊做出因應，透過在店內掃描商品便能宅配到家的「兩手空空購物」，以及線上購買、店面取貨的 BOPIS，藉由活用數位來強化服務。這些措施都在新冠疫情下為顧客帶來很大的價值，讓宜得利與競爭對手拉開差距。只要顧客像她一樣，發現「宜得利包含數位在內，都帶給人們絕佳體驗」，就能提高對宜得利的品牌忠誠度，不太容易重回以前的品牌商店了。

*譯註：展廳現象是指消費者在店內挑選完商品後，再上網購買。反展廳現象則相反，意指消費者在網路上搜尋、研究過商品後，再到實體店購買。

（本文摘自奧谷孝司、岩井琢磨著《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》，時報出版提供）

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