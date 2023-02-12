任雪麗：從MIT到中國製造 臺灣如何推動中國經濟起飛

《從MIT到中國製造：臺灣如何推動中國經濟起飛》的核心主張即是：如果沒有臺商，你我今日所知的中國經濟就不會存在。如此大膽的斷言，理應有充分的證明。偏偏某些根本的問題──中國有多少臺商？這些「關鍵外國投資者」實際上究竟投資了多少？──要回答起來卻意外困難。

到底有多少臺灣人正在中國經商、居住、就業或讀書？誰都說不準。最常見的估計是一百萬人，但這只是圖個方便的概估，而非實算數字。嚴謹的學者承認這個問題不可能有確切答案，有些密切關注人口資料的學者則認為「一百萬」其實低估了。二○一四年，臺灣人往中國的直航趟次大約為三百五十萬，另有兩百萬趟次是往香港。（舉個例子作為對照，同年臺灣人往日本的直航趟次是三百萬，往美國則接近五十萬。）但算出「趟次」，其實無法告訴我們有多少個不同的人出行。許多臺灣人是定期往返，有些人是短期旅遊，還有些人是去了然後長住下來。因此，即使我們知道某一天有多少臺灣人身在中國，也無法得知實際在當地生活的臺灣人有多少，畢竟其中許多只是短期旅客。此外，久居中國者不只投資人（臺商），還有他們的親屬、專業主管和職員（俗稱「臺幹」），以及學生（臺生）。臺生人數持續增加：根據中國政府資料，二○一九年有超過兩萬名臺生在中國高教求學。

要判定臺灣人住在中國的人數，已是項艱鉅挑戰，而要掌握歷來臺灣人在中國投資的金額，難度可能更高。當然，臺灣與中國政府都會記錄資金的流入與流出，但雙方的數字差異甚大，而兩邊政府皆坦承自家數字並不精確。主因在於，臺灣投資中國的資金裡，規模未知但很可觀的一部分，是透過地下管道（back channels）、第三方與空殼公司注入的。起先臺商之所以間接注資，是因為想規避臺灣政府施加的種種限制，但臺灣放鬆管制後，臺企仍持續間接投資。（建立一個離岸匯兌管道所費不貲，所以管道一旦建成，理應大家都會使用這個管道，但間接投資亦有巡|賦與隱私方面的好處。）學界公布的總金額估計數字，是針對從檯面下祕密進入中國的臺灣資金進行有根據的猜測而來，然而真實總額我們不可能知道。不過，即使我們假定下方圖表上的數字低於實際數字，但圖表上呈現的趨勢（包括貿易額與投資額在本世紀頭十五年急速上升）是準確的。

好像嫌這些數字估計帶來的挑戰還不夠，還有另一個更難解決的問題：為瞭解臺灣在中國的投資有多少，我們還得搞清楚何謂「臺灣的」。

「臺方投資」最直截了當的定義是「由在臺登記公司所投入的資金」。偏偏在臺登記公司匯到中國的錢，有很多在兩岸都沒有提報，因此單憑前述定義，仍無法精準估算總額。在臺登記公司有一種規避投資限制的方式，就是成立境外空殼公司。早年，香港是間接投資的熱門中繼點，但臺灣人不久就把更遙遠的避稅天堂──英屬維京群島（British Virgins Islands, BVI）、開曼群島（Cayman Islands）、巴拿馬─加進資金流通路線。臺灣人此舉影響很大：二○一○年，英屬維京群島是境外投資中國經濟的第二大來源（僅次於香港）。根據臺海兩岸專家估計，二○○○年代中期，中國得自英屬維京群島、開曼群島與巴拿馬的投資額中，有七○至八○％源於臺灣。（剩餘的兩到三成，有部分來自中國投資者匯往國外「繞道返程」〔round trip〕的錢：匯往加勒比海，再以可獲得優惠待遇的外國資金形式回流中國。）香港對中國投資中源於臺灣的比例更難估計，但也很可觀。

即使我們能回溯投資中每一塊來自在臺登記公司的錢，也還是無法徹底看清楚臺灣對中國投資的全貌。許多臺灣企業是跨國公司，將事業單位登記在多個國家。例如臺灣一流的電子裝置製造商鴻海／富士康，事業單位就遍及新加坡、馬來西亞、印度、美國等諸多國家。無獨有偶，臺灣食品加工大廠旺旺，現在身分是一間子公司，母公司為登記於開曼群島的控股有限公司──由旺旺自己成立。臺灣另一大食品業巨頭是味全。味全的母公司是臺商在中國成立的康師傅，康師傅則在香港上市。考慮到這些複雜的所有權結構，我們要如何確認一間公司是不是臺灣公司？中芯恐怕是最棘手的案例：在中國創辦這家公司的人，是一位曾在德州儀器（Texas Instruments）與臺灣半導體先驅台積電工作過的臺裔美籍工程師。雖然在中國註冊，但中芯的創辦人、高階主管與技術都跟臺灣有淵源，臺灣人自然認為這家公司起碼部分算是臺商企業。

特定公司是否「算是」臺灣企業，端視估算的人是誰。臺灣與中國政府都很關注資金流向，無論是流出臺灣的，還是流入中國的。而中國地方官員則是比較關心公司的所有者是誰，比較不在乎公司登記或上市地點。只要老闆是臺灣人，不管公司正式登記地點在哪裡，都算臺企。有位中國地方官員曾這樣跟我說：他們會「調查」公司，找出它們「究竟」來自何方。臺商企業備受重視，因為它們對中國地方發展帶來的利益甚鉅，而且比其他跨國公司更能輕鬆與地方整合。臺企讓地方經濟有起色，連帶幫助地方官員平步青雲。出於上述這些因素，本書將採用與中國地方官員相同的方式來定義臺資企業：但凡在臺灣成立，或是由出生在臺灣島上的人所控制的公司，都算臺企。

根據臺灣政府二○一六年初的數字，在中國經營的臺企超過七萬家，已註冊投資（registered investment）超過一千五百億美元。這是一個龐大的數字，而且實際金額幾乎可以斷言一定更高。這七萬家臺企僱用了數百萬名中國勞工。光是富士康就僱用了一百三十萬人，從而成為中國最大的私人雇主。但這些數字只是故事的局部。臺商影響最為深遠的貢獻中，有許多難以量化之處。我們如何替「打入全球供應鏈」打上標價？想學到企業如何優良管理以滿足Nike或Apple等公司的品質標準，得付出多少學費？鄧麗君的歌聲將中國人從文化大革命的惡夢中喚醒，呼喚他們踏入她的浪漫美聲世界──她歌聲的價值該如何衡量？一個曾將古老宗教傳統盡數抹去的社會，如果要復興這些傳統，得付出什麼代價？臺灣人對中國在後毛澤東時代的復甦有不少無價的珍貴貢獻，上面提到的不過是其中一部分，本書將深入探討。

（本文摘自任雪麗著《從MIT到中國製造：臺灣如何推動中國經濟起飛》，春山出版提供）

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