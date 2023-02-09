「消費升級」背後的謊言與真相

這些年很流行一個詞，叫「消費升級」。消費升級看上去是理所應當的─我們有了錢，生活變得富足，我們想要過更好的生活，於是去購買很多東西，穿大品牌的衣服，吃得更多更好，住得更加舒適。

我們在社交媒體上也會看到很多人喜歡晒名牌，晒高檔的消費，好像用了什麼樣的東西，就是什麼階層的人一樣。因此，一些為了面子、滿足虛榮的過度消費、超前消費、借貸消費，就會越來越多。

購買從一種剛性需求變成了一種娛樂和快感的來源。打開任何一個網站或者手機應用程式，都看到它們在拚命引導大家買買買；更有各大購物平臺創造出的雙十一、雙十二等各式各樣的購物節，引導人們購買，把人們推向過度消費。購物節期間，幾小時的成交量就達到幾百億的新聞層出不窮。在潛移默化中，我們感覺到，人生就是需要去消費，消費能帶來快樂，消費越多，代表越成功，人生就會越快樂。

英國歷史學家法蘭克．川特曼（Frank Trentmann）在《爆買帝國：從需要到渴望，消費主義席捲全球六○○年文明史》（Empire of things: How we became a world of consumers, from the fifteenth century to the twenty-first）一書中說：「一個典型的德國人擁有一萬件物品。二○一三年，英國人總共擁有六十億件衣服，平均每個成年人一百件，其中四分之一從未被穿過。「我們被消費主義導向了一種錯誤認知：快樂是透過購買和擁有獲得的。」

在消費主義價值觀的引導下，很多年輕人變成了月光族、透支族。我曾經問過一些年輕人：「你每個月的收入就幾萬塊錢，卻要買那麼多的項鍊、手鍊、墨鏡、耳環，而且都是大品牌，還要去參加各種聚會，你的人生是如何做取捨的呢？你不是還要繳房租，還要工作，還要學習嗎？」他說：「我賺的錢不就是要拿來消費、拿來享樂的嗎？人生不就該是這個樣子的嗎？難道我不應該生活得好一點，讓我感覺自己比別人更勝一籌？難道我不應該把這些發布到社群媒體上，好讓別人羡慕我嗎？這樣做，我會覺得我的人生很美好啊！」

的確，每個人都想讓自己的人生更加精采、快樂，所以我們傾向於擁有得更多。我們會認為，當擁有更大的住所，更好的汽車，更多的化妝品、包包、名牌衣服鞋子時，我們就會擁有更多別人的讚美、羡慕，人生就會變得更快樂。

二十世紀五零年代的美國，消費主義盛行。當時有一個廣播電臺錄製了一首五聲合唱曲，結尾是，「買買買，今天需要什麼你就買什麼」，每天都要反覆播放七十次。

消費主義盛行，在我們的日常生活中，廣告無處不在，甚至電視劇的臺詞中都會嵌入廣告，螢幕上會跳出連結或者 QR code。走在路上，招牌、燈箱、看板……都想讓你繼續購買、繼續擁有。「再多買點東西吧，你的生活會更美好！為什麼你不夠美，因為你缺了保溼、祛斑、除皺的護膚品！你的生活為什麼不夠幸福？因為你還缺一間望山臨水的房子！」沒有錢怎麼辦呢？那就分期付款、網路借貸，慢慢還，首付很便宜……。

另外，消費主義還大大降低了消費的門檻，提升了購買的便利度。現在用 App 買東西，在等紅燈的那幾秒裡就可以完成支付，再加上我們使用的是線上付款，大大降低了支付時的心理障礙。沒有錢也沒關係，還有各種各樣的借貸工具。只要你想買，就沒有什麼能阻礙你買，用手點擊幾下，你喜歡的商品就能隨著快遞來到你身邊。

我的一個朋友，曾經急於瘦身，招架不住銷售人員的推銷，一下子報了全能健身教練班、鋼管舞教練班、爵士舞教練班這三門較高難度的課程，不僅每週的下班時間都被排滿，還相當耗費體力。結果沒多久，他就發現自己不僅沒時間去學習，就算偶爾去一次也會累得第二天工作都緩不過來。課程的費用不是小數目，轉賣也不容易，無奈之下，他只能暫且放棄。健身房要獲得最大的盈利，就喜歡我朋友這種辦會員卡的人，加入會員一拍腦袋，使用次數卻幾乎沒有。

對大多數普通人而言，買房也是被市場形勢和輿論包裹挾持著的。房價合理的時候，你當然可以去買房子，但價格已經很高，或者你的收入不足以支付房貸的時候，擁有房產不一定是好事。尤其是二套房，可能會讓你的家庭直接失去資金流動性和風險抵禦性。

我曾在一個論壇調查網友對於買房的看法，很多網友表示，買了房子以後壓力很大，有病都得忍著，畢竟每個月都要還房貸；有的網友極盡節儉之能事，不敢隨便消費，堅決不看非免費的電影，不去餐廳吃飯，除非有人請客，堅決不買沒太大價值的裝飾品。有個網友，月薪四五萬，買了房以後，每月生活費不到萬元，生活品質直線下降。他訴苦說，買了房以後，跟女朋友逛街和看電影的次數都減少了，每天除了上班就是想著怎麼兼職掙錢，更可怕的是，房貸要背二十年。

如果我們的消費與收入並不匹配，那為什麼一定要消費呢？我們要重新審視，購買、消費、擁有，我們做這些事背後的出發點到底是什麼。

除了購買實物，現在越來越多人喜歡囤積各式各樣的知識產品：買書，書架被填滿了，但其實沒看過幾本；囤課，但是沒幾個課程能上完。一些內容付費平臺還辦起了「知識囤貨節」，讓人覺得需要把知識像貨物一樣囤起來。

筆者自身也是一名心理課程講師，曾經有一名學員對我說，他對很多課程都有興趣，也買了不少，但是大多也就是收藏著沒有認真去聽。我給他的建議是要有取捨、有分類，真正喜歡的再買，買了就排好日程去聽講。如果有些課程已經衝動購買了，不想聽就別去聽，該認栽認栽，該捨棄捨棄，或者送給朋友聽，也不算浪費。

知識囤起來是沒有用的，因為知識總是在不斷更新，它只在你吸收了並且能夠實踐的時候才有用，只是把它放在書架上、我的最愛裡，是沒有任何用處的。

（本文摘自盧熠翎著《練習不想要：在過剩世界裡，我們要學會減法生活》，時報出版提供）

延伸閱讀

如何才能擺脫未知的恐懼？岸見一郎這樣回答

一場雨壞了心情？其實，旅行也需要星期日

孤獨死沒什麼好怕的 就算一堆人送終也不會陪你到另一個世界