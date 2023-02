「消費升級」背後的謊言與真相

這些年很流行一個詞,叫「消費升級」。消費升級看上去是理所應當的─我們有了錢,生活變得富足,我們想要過更好的生活,於是去購買很多東西,穿大品牌的衣服,吃得更多更好,住得更加舒適。

我們在社交媒體上也會看到很多人喜歡晒名牌,晒高檔的消費,好像用了什麼樣的東西,就是什麼階層的人一樣。因此,一些為了面子、滿足虛榮的過度消費、超前消費、借貸消費,就會越來越多。

購買從一種剛性需求變成了一種娛樂和快感的來源。打開任何一個網站或者手機應用程式,都看到它們在拚命引導大家買買買;更有各大購物平臺創造出的雙十一、雙十二等各式各樣的購物節,引導人們購買,把人們推向過度消費。購物節期間,幾小時的成交量就達到幾百億的新聞層出不窮。在潛移默化中,我們感覺到,人生就是需要去消費,消費能帶來快樂,消費越多,代表越成功,人生就會越快樂。

英國歷史學家法蘭克.川特曼(Frank Trentmann)在《爆買帝國:從需要到渴望,消費主義席捲全球六○○年文明史》(Empire of things: How we became a world of consumers, from the fifteenth century to the twenty-first)一書中說:「一個典型的德國人擁有一萬件物品。二○一三年,英國人總共擁有六十億件衣服,平均每個成年人一百件,其中四分之一從未被穿過。「我們被消費主義導向了一種錯誤認知:快樂是透過購買和擁有獲得的。」

在消費主義價值觀的引導下,很多年輕人變成了月光族、透支族。我曾經問過一些年輕人:「你每個月的收入就幾萬塊錢,卻要買那麼多的項鍊、手鍊、墨鏡、耳環,而且都是大品牌,還要去參加各種聚會,你的人生是如何做取捨的呢?你不是還要繳房租,還要工作,還要學習嗎?」他說:「我賺的錢不就是要拿來消費、拿來享樂的嗎?人生不就該是這個樣子的嗎?難道我不應該生活得好一點,讓我感覺自己比別人更勝一籌?難道我不應該把這些發布到社群媒體上,好讓別人羡慕我嗎?這樣做,我會覺得我的人生很美好啊!」

的確,每個人都想讓自己的人生更加精采、快樂,所以我們傾向於擁有得更多。我們會認為,當擁有更大的住所,更好的汽車,更多的化妝品、包包、名牌衣服鞋子時,我們就會擁有更多別人的讚美、羡慕,人生就會變得更快樂。

二十世紀五零年代的美國,消費主義盛行。當時有一個廣播電臺錄製了一首五聲合唱曲,結尾是,「買買買,今天需要什麼你就買什麼」,每天都要反覆播放七十次。

消費主義盛行,在我們的日常生活中,廣告無處不在,甚至電視劇的臺詞中都會嵌入廣告,螢幕上會跳出連結或者 QR code。走在路上,招牌、燈箱、看板……都想讓你繼續購買、繼續擁有。「再多買點東西吧,你的生活會更美好!為什麼你不夠美,因為你缺了保溼、祛斑、除皺的護膚品!你的生活為什麼不夠幸福?因為你還缺一間望山臨水的房子!」沒有錢怎麼辦呢?那就分期付款、網路借貸,慢慢還,首付很便宜……。

另外,消費主義還大大降低了消費的門檻,提升了購買的便利度。現在用 App 買東西,在等紅燈的那幾秒裡就可以完成支付,再加上我們使用的是線上付款,大大降低了支付時的心理障礙。沒有錢也沒關係,還有各種各樣的借貸工具。只要你想買,就沒有什麼能阻礙你買,用手點擊幾下,你喜歡的商品就能隨著快遞來到你身邊。

我的一個朋友,曾經急於瘦身,招架不住銷售人員的推銷,一下子報了全能健身教練班、鋼管舞教練班、爵士舞教練班這三門較高難度的課程,不僅每週的下班時間都被排滿,還相當耗費體力。結果沒多久,他就發現自己不僅沒時間去學習,就算偶爾去一次也會累得第二天工作都緩不過來。課程的費用不是小數目,轉賣也不容易,無奈之下,他只能暫且放棄。健身房要獲得最大的盈利,就喜歡我朋友這種辦會員卡的人,加入會員一拍腦袋,使用次數卻幾乎沒有。

對大多數普通人而言,買房也是被市場形勢和輿論包裹挾持著的。房價合理的時候,你當然可以去買房子,但價格已經很高,或者你的收入不足以支付房貸的時候,擁有房產不一定是好事。尤其是二套房,可能會讓你的家庭直接失去資金流動性和風險抵禦性。

我曾在一個論壇調查網友對於買房的看法,很多網友表示,買了房子以後壓力很大,有病都得忍著,畢竟每個月都要還房貸;有的網友極盡節儉之能事,不敢隨便消費,堅決不看非免費的電影,不去餐廳吃飯,除非有人請客,堅決不買沒太大價值的裝飾品。有個網友,月薪四五萬,買了房以後,每月生活費不到萬元,生活品質直線下降。他訴苦說,買了房以後,跟女朋友逛街和看電影的次數都減少了,每天除了上班就是想著怎麼兼職掙錢,更可怕的是,房貸要背二十年。

如果我們的消費與收入並不匹配,那為什麼一定要消費呢?我們要重新審視,購買、消費、擁有,我們做這些事背後的出發點到底是什麼。

除了購買實物,現在越來越多人喜歡囤積各式各樣的知識產品:買書,書架被填滿了,但其實沒看過幾本;囤課,但是沒幾個課程能上完。一些內容付費平臺還辦起了「知識囤貨節」,讓人覺得需要把知識像貨物一樣囤起來。

筆者自身也是一名心理課程講師,曾經有一名學員對我說,他對很多課程都有興趣,也買了不少,但是大多也就是收藏著沒有認真去聽。我給他的建議是要有取捨、有分類,真正喜歡的再買,買了就排好日程去聽講。如果有些課程已經衝動購買了,不想聽就別去聽,該認栽認栽,該捨棄捨棄,或者送給朋友聽,也不算浪費。

知識囤起來是沒有用的,因為知識總是在不斷更新,它只在你吸收了並且能夠實踐的時候才有用,只是把它放在書架上、我的最愛裡,是沒有任何用處的。

(本文摘自盧熠翎著《練習不想要:在過剩世界裡,我們要學會減法生活》,時報出版提供)

