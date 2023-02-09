不斷指責自己只會一再消耗能量 你可以這麼做

曾有這麼一個故事。

據說有一個為煩惱所苦的年輕人，到某位高僧那裡求教，希望得知消除煩惱的方法。

高僧問年輕人：

「在兩種痛苦當中，你會選擇哪個呢？」

年輕人對於高僧的提問大吃一驚。

「但我正是為了消除煩惱才來到這裡。」

沒想到高僧訓示他：

「所謂的兩種痛苦，一種是繼續逃避去面對煩惱本質的痛苦；另一種則是面對煩惱本質的痛苦。你會選擇哪一個呢？」

以上其實是請教正念冥想方法的年輕人與高僧之間的對話。

你每天做多少工作或家事呢？能保有餘裕的人可能是少數，多數人想必都因為忙於處理接踵而來、堆積如山的工作清單，而感到煩躁焦慮吧？

你的精力被工作、家事消耗殆盡，無法著手煩惱的根本解決之道。然而，若是把精力分散到如何消除煩躁感，日常生活的運作就會受到影響。

我非常理解有這種想法的人。

要去面對自身的煩惱確實很辛苦。

但是，把煩惱擱置不理，實在說不上關懷自己。

這些煩躁的情緒擱置不理，結果到了明天、後天，工作依然一如往常地接踵而至，甚至可能讓人越來越陷入煩躁的泥淖，而難以自拔。

相對的，面對煩惱則需要耗費額外的精力，原本視而不見的事情，也必須一一去正視它。

正如高僧所諭示的，不論選擇哪一邊都有它的痛苦。

然而，如果真正關懷自己的話，不就應該選擇去面對痛苦嗎？

一旦跨越煩惱，你一定會有驚人的成長。

自我疼惜幫助人產生面對煩惱的能量

現代人每天忙於工作、家事之餘，還必須努力讓自身具備消除煩惱的能量。

即使是過度勞累，連去煩惱都沒有力氣的人，在面對煩惱的本質時，能量如何能泉湧而出？我接下來要說明如何產生能量的關鍵方法。

消除煩惱的能量源頭，就是自我疼惜。

所謂的自我疼惜，簡單來說，就是接納你自己，一如去關愛你所愛的人。

我們平時在腦中進行思考時，常會對自己有如下的苛責：

「你怎麼又搞砸了？」

「所以說，你真的很爛耶！」

「你不更努力一點，是想擺爛到底嗎？」

這就是讓腦袋變成一個「說教的牢籠」。腦袋從外界吸收的任何資訊，在思考中途都會突然轉變成對自己指責或說教。

像這樣不斷指責自己，只會一再消耗能量。

倘若是面對你看重的人，你期盼他們成長，希望支持他們時，你並不會這麼嚴苛地批判，不是嗎？

難道你不也應當如此對待自己嗎？

因此，如果你的腦袋是說教的牢籠，就有必要把它改造成讓你「冷靜面對事物的空間」。

這就是讓自我疼惜的心靈能夠存在的方式。

培養能安心去面對痛苦的心態。

平時對我們MiLI關照有加的藤尾聰允住持，長久以來一直很關注自殺防治。

聰允住持曾說：「我的目標不是讓煩惱減為零，而是想創造能夠安心去煩惱的社會。」

我認為住持這句話中的「能夠安心去煩惱的社會」，是一個重要的啟發。

如果煩惱本身成了問題，就會令人更加陷入煩惱的泥淖。相反的，若是抱著有煩惱也沒關係的態度，反而能好好地去面對。

既然身而為人，就一定會有煩惱，所以即使感到煩惱也沒什麼大不了。

能夠成為「放心去煩惱的自己」，應該就能做到自我疼惜。

（本文摘自木蔵Shafe君子、荻野淳也、正念領導力機構著《一筆一劃，減壓正念筆記：每天5分鐘，消除煩躁、走出迷惘、重獲自信，找回真實自我的書寫魔法》，木馬文化提供）

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