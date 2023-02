諸事不順是試煉？學習正念3種觀點

全心投入的結果卻不如預期。

這樣的狀況持續下去,豈不是會身心俱疲而責備自己,或是怪罪他人、抱怨外在環境嗎?

確實,不論是工作或人際關係,努力之後有無成果,除了你自身的力量,還有那些你無可奈何的因素,如時機、運氣、世界情勢、他人的行動等,諸多複雜條件摻雜交錯的結果。

因此,接二連三的不如意,會感到痛苦也是人之常情。

然而,即使現在的狀態令你心灰意冷,也絕對不代表你就是無能。

反而應該說,比起那些不如意,有更加重要無比的事情需要你重視。

那就是為了成為理想中的自己,希望過充實的人生,磨練你的能力、膽識及本性的過程。這些都是事情進展不盡如意時才有的收穫。

因此,與其糾結成果而灰心沮喪,不如換個角度思考,就正面意義來說,這是「習慣失敗」的訓練。而且,這樣的經驗必定能讓你提升自我。請你在內心深處永遠記住,這能更接近理想中的你。

當你遇到這樣的試煉機會,希望你參考的三個不同觀點—「接納的膽識」、「改變的勇氣」、「辨別的智慧」。這三個觀點在〈寧靜禱文〉*(Serenity Prayer)表現得言簡意賅。

神啊,

請賜予我冷靜,好讓我能接受,

我無法改變的事情。

請賜予我勇氣,好讓我能改變,

我能去改變的事情。

請賜予我睿智,好讓我能區別,

以上這兩者的不同*。

轉換你的心情,重新去面對。

你現在所投入的事情,能改變的是什麼?

而什麼又是無法改變,應該坦然接受的?

蓮花的盛開,需要泥沼滋養。為了讓你活得像自己的那一天燦爛綻

放,何不試著用以上三個觀點去檢視你現在所遇到的狀況。

*God, Grant me the serenity to accept the thing I cannot change, the courage to change the thing

I can change, and wisdom to separate the difference.

(本文摘自木蔵Shafe君子、荻野淳也、正念領導力機構著《一筆一劃,減壓正念筆記:每天5分鐘,消除煩躁、走出迷惘、重獲自信,找回真實自我的書寫魔法》,木馬文化提供)

延伸閱讀

當年不作為 成為放不下的遺憾

上班族這樣做!讓冥想提升工作效率

為什麼CEO們熱衷於正念冥想?3大好處有科學背書