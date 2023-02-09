諸事不順是試煉？學習正念3種觀點

全心投入的結果卻不如預期。

這樣的狀況持續下去，豈不是會身心俱疲而責備自己，或是怪罪他人、抱怨外在環境嗎？

確實，不論是工作或人際關係，努力之後有無成果，除了你自身的力量，還有那些你無可奈何的因素，如時機、運氣、世界情勢、他人的行動等，諸多複雜條件摻雜交錯的結果。

因此，接二連三的不如意，會感到痛苦也是人之常情。

然而，即使現在的狀態令你心灰意冷，也絕對不代表你就是無能。

反而應該說，比起那些不如意，有更加重要無比的事情需要你重視。

那就是為了成為理想中的自己，希望過充實的人生，磨練你的能力、膽識及本性的過程。這些都是事情進展不盡如意時才有的收穫。

因此，與其糾結成果而灰心沮喪，不如換個角度思考，就正面意義來說，這是「習慣失敗」的訓練。而且，這樣的經驗必定能讓你提升自我。請你在內心深處永遠記住，這能更接近理想中的你。

當你遇到這樣的試煉機會，希望你參考的三個不同觀點—「接納的膽識」、「改變的勇氣」、「辨別的智慧」。這三個觀點在〈寧靜禱文〉*（Serenity Prayer）表現得言簡意賅。

神啊，

請賜予我冷靜，好讓我能接受，

我無法改變的事情。

請賜予我勇氣，好讓我能改變，

我能去改變的事情。

請賜予我睿智，好讓我能區別，

以上這兩者的不同*。

轉換你的心情，重新去面對。

你現在所投入的事情，能改變的是什麼？

而什麼又是無法改變，應該坦然接受的？

蓮花的盛開，需要泥沼滋養。為了讓你活得像自己的那一天燦爛綻

放，何不試著用以上三個觀點去檢視你現在所遇到的狀況。

*God, Grant me the serenity to accept the thing I cannot change, the courage to change the thing

I can change, and wisdom to separate the difference.

（本文摘自木蔵Shafe君子、荻野淳也、正念領導力機構著《一筆一劃，減壓正念筆記：每天5分鐘，消除煩躁、走出迷惘、重獲自信，找回真實自我的書寫魔法》，木馬文化提供）

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