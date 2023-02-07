致富心態：看不到的資產才是財富

金錢具有許多相反的意涵，其中很重要的一項是：看不到的資產才是財富。二○○○年代中，我在洛杉磯當過泊車小弟，當時的氛圍是，除了氧氣，崇尚物質才是最重要的事。

如果你看到法拉利從眼前經過，即使你根本沒有心思注意到駕駛，可能還是直覺的假設車主一定是有錢人。不過我漸漸了解，我認識的人之中沒有人完全符合這種設定，許多人其實只有小小的成功，但他們卻從薪水中抽出一大筆鈔票買進名車。

我記得有個人，大家都叫他羅傑（Roger），他的年紀跟我差不多。我不知道他是做什麼的，但他開著保時捷（Porsche），光是這一點就夠大家想像的了。

有一天，羅傑開著一輛老舊的本田（Honda）上門。隔週也是，再下一週也一樣。

我問他：「你的保時捷怎麼了？」他說，因為拖欠車貸，所以車子被強制扣押了。講話的時候沒有一點羞慚，就好像是在說賽局進到下一回合的感覺。過去你對他的想像都變了，洛杉磯到處都有羅傑這種人。

有些開著價值十萬美元名車的人可能真的很富有，但是對於他們的財富，你唯一可以掌握的數據就是，他們在買下這輛車時，存款就比買車之前少了（或是負債多了十萬美元）。這就是你能知道跟他們有關的全部事情。

我們往往會根據親眼所見的一切判斷財富，因為這就是攤在眼前的資訊。我們無法看到別人的銀行帳戶或交易對帳單，所以只能仰賴眼見為憑的事物來衡量財務上的成功，像是汽車、房屋、貼在Instagram上的照片。

現代資本主義幫助人們造假，直到人們把它變成一門珍貴的產業。

但真相是，看不到的資產才是財富。

財富是你沒買下的名車、沒入手的鑽石、沒戴上的名錶、捨棄不買的衣服，以及拒絕升等的頭等艙機位。財富是還沒轉化成手中實物的金融資產。

這和我們一般的財務觀不同，因為你無法把看不到的事物納入背景資料當中考慮。美國女歌手蕾哈娜（Rihanna）因為花太多錢而幾乎破產，因此對財務顧問提告，對方如此回應：「難道真的有必要跟妳說，妳要是花錢買東西，最終就只會得到那些東西，而不是錢嗎？」

你可以笑出來，拜託，請一定要笑出來。但是，沒錯，我們真的都需要直接被告誡。當多數人希望成為百萬富翁時，其實他們心裡真正想的是：「我想要花一百萬美元。」但這句話正是成為百萬富翁的反義詞。

投資人比爾．曼（Bill Mann）曾經寫道：「最快的做法就是花大錢買下真正想要感覺自己很有錢的高級品。不過致富之道其實是，只花你擁有的錢，以及不花你沒有的錢。就這麼簡單。」

這是很好的建議，但可能還不夠。唯一的致富之道就是，不要花你擁有的錢。這不單單是累積財富的唯一做法，更是財富的絕對定義。

我們應該謹慎定義保有財富（wealthy）與有錢（rich）的差異，這不只是語義上的不同，許多糟糕的理財決策都是出於不懂這兩者的差別。

有錢是指當前收入。有些人開著一輛十萬美元的名車，幾乎肯定就是有錢人，因為即使他們是舉債買車，每個月也需要撥得出一定的收入來繳車貸。豪宅買家也一樣。第一眼就認出有錢人不難，他們往往想盡辦法要被大家知道。

但財富隱而不見，這是代表沒有被花掉的收入。財富是尚未採取行動的選項，可以讓你以後把錢花在其他地方。它的價值在於提供你各種選項、彈性與增值，以便未來有一天你可以買到比現在更多的物品。

飲食與運動是很好理解的比喻。眾所周知，減重難如登天，即使是對認真劇烈運動的人也一樣。比爾．布萊森（Bill Bryson）在《身體》（The Body）中這樣解釋：

美國一項研究結果發現，人們高估自己在健身過程中燃燒的卡路里數，幅度高達二五％。平均來說，他們健身後吃進肚子裡的卡路里，大約是稍早燃燒卡路里數的兩倍……真相是，你可能因為吃下太多食物而很快抵消大量運動的成果。我們多數人都是這樣。

運動就像變得有錢。你心想：「我做完工作了，現在值得犒賞自己一頓大餐。」而財富反倒像是不吃大餐，但繼續燃燒卡路里。這很困難，而且需要自制力。不過長期下來，它會在「你能做的事」和「你選擇做的事」之間產生差距。

問題在於，對我們許多人來說，要找到有錢人當榜樣很容易，但要找到保有財富的人當榜樣卻困難得多，因為從定義來看，他們的成功都更為低調。

當然，許多保有財富的人也會花大錢買東西，不過即使是在這些情況下，我們看到的依然是他們很有錢，而不是看到他們擁有的財富。我們看得到他們選擇買下的車款，或是選擇送兒女念書的學校；但我們看不到他們的存款、退休金帳戶或投資組合；我們看到他們買下的房屋，而不是讓他們捉襟見肘的豪宅。

這裡的危險在於，我打從心裡認為，多數人都想要當個保有財富的人，他們都想要自由與彈性，而沒有花掉的金融資產剛好可以給你這些條件。不過，「有錢就要花」這種認知早已深深烙印在我們的腦中，以至於我們看不到，想要成為有錢人，真正需要的其實是克制。也正因為我們看不到，因此很難從中學習。

人們善於藉由模仿學習，不過財富隱而不見的天性，會讓仿效並學習其他人的做法顯得很困難。羅納．瑞德去世後才成為許多人的理財榜樣，而且被媒體追捧為名人，更在社群媒體上備受重視。不過在世時根本沒有人認為他是理財大師，因為他存下來的每一分錢都沒有人看到，即使是身邊的熟人也渾然不覺。

試想一下，要是你根本沒有閱讀偉大作家的作品，學習寫作是一件多麼困難的事。誰會是你的靈感來源？你會景仰誰？誰的手法與技巧刻畫入微到讓你願意追隨？這些都不存在的話，會讓原本就已經不容易的事更加難如登天。無法親眼見證時，就會很難學習。這有助於解釋，為何對許多人來說，累積財富這麼困難。

世界上到處都是看起來樸實、但超級富有的真富翁，也充斥著看起來有錢、但實際上卻瀕臨破產邊緣的人。當你想快速判斷別人是否成功，並設定自己的目標時，這一點請謹記在心。

倘若沒有花掉的資產才是財富，那它有什麼好處？這個嘛，請讓我說服你存錢。

(本文摘自摩根．豪瑟著《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》，天下文化提供)



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