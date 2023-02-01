在職場中遇到心儀的人 該試著談場戀愛嗎？

如果一方跨越邊界，將性的因素混進其中，可能會導致兩種結果：一種結果是，彼此的感情更進一步，並逐漸發展為戀人；另一種結果是，一方的誤判，「郎有情，妹無意」， 甚至失去一個好的工作夥伴。

解惑大師：華生( JOHN BROADUS WATSON研究「行為主義 」心理學家 )

最佳解方：理智選擇，趨利避害；別輕易開始，但開始了就不後悔。

上學的時候，我們都渴望譜一段青春戀曲，留下一段如梁山伯與祝英台一般的情感記憶。

畢業後進入職場，我們希望有一段刻骨銘心的愛戀，有人甚至渴望 「 霸道總裁愛上我 」 的豔遇。

職場戀情， 也叫辦公室戀情， 英文寫作workplace romance，直譯過來是 「 工作場所浪漫 」 ， 指的是同一組織中兩個成員之間的親密關係。

美國職場調查資料表明，每年的職場戀情以千萬計，近一半（40% ～ 47%）的職場人士經歷過職場戀情；被調查者也表示，職場戀情比過去更為普遍， 「千禧一代 」 的年輕人越來越認同職場戀情，且 84% 的人都希望與同事談戀愛。

既然職場戀情如此普遍，那麼，在職場中遇到心儀的人時，我們應不應該奮不顧身地投入一段感情中呢？

對此，心理學有哪些確切的研究和建議呢？

恐懼實驗與職場師生戀

心理學建議先不談，心理學界的職場戀情教訓倒是可以先說一說。

接下來，我要說的就是美國著名心理學家華生的故事。

當年，37 歲就當選美國心理學會會長的華生，可謂心理學界的風雲人物。1910 年至1919 年的近10 年間，在心理學家影響力排行榜上，華生高居榜首；在隨後的1920年至1929 年，華生的影響力位居次席，居於榜首的是佛洛伊德。

華生當年在心理學界的地位之顯赫、影響之大、氣勢之強勁，可見一斑。

同時，華生還是一位年少英俊、充滿激情與魅力的心理學家。

多年後，有女粉絲還稱讚他： 「華生是我見過的最英俊的心理學家！ 」 無論在研究方面還是在愛情方面，華生都是特立獨行、光彩奪目的一個人。

但就是這樣一個人，卻在心理學研究的過程中因職場戀情出了事。

華生的研究主要源自對馮特及其它的心理學的不滿。

他認為，馮特、佛洛伊德等人天天搞的意識、無意識和潛意識，看不到也摸不著，很無聊，要想將心理學變成一門科學，必須拋開這些說不清道不明的研究對象，研究外顯的行為。

由此，華生撐起了行為主義的大旗，有眾多擁護者，年紀輕輕就成了和精神分析學派對抗的領軍人物。

當然，華生不只是說說而已，而是真的做了研究，來證明人的恐懼等一些心理表現不是種族的遺傳本能，也並不是源於佛洛伊德所說的童年經歷，而僅僅是一種養成的行為習慣。

為了證明這一點，他做了一項在心理學史上堪稱石破天驚的研究。

華生找來一個叫「小阿爾波特 」 的11 個月大的孩子，然後為他呈現一隻小白鼠。

小阿爾波特不知所以，便要去摸它，這時「咣噹 」 一聲，華生在他後面敲了一下鐵棒，把他嚇哭了。

接著，華生又給小阿爾波特呈現小白鼠，他還想摸，華生又敲鐵棒，他又哭。就這樣，華生連續做了幾次。

後來，小阿爾波特一見小白鼠就哭；再後來，他不只看見小白鼠會哭，看見兔子、狗、毛大衣也會哭，甚至看見聖誕老人的白鬍子都哭。

華生通過這個充滿創意但並不人道的實驗揭示了孩子的恐懼是學習得來的。

也就是說，人是環境的產物。

之後，華生用一段話闡明了人的可塑性：「 給我一打健康的嬰兒，如果讓我在由我所控制的環境中培養他們，不論他們的前輩子的才能、愛好、傾向、能力、職業和種族情況如何，我保證能把其中任何一個人訓練成我選定的任何一種專家：醫生、律師、藝術家、富商，甚至乞丐和盜賊。」 相對於佛洛伊德提出的帶有陰鬱色彩的童年決定論，華生的研究及言論雖然偏激，但無疑讓人眼前一亮，也給人們帶來無限希望。

因為從本質上講，華生的觀點是一種環境決定論：設置好環境，就可以教育人，並改造社會。

華生由此成為他所在的年代最偉大的心理學家，一點兒也不奇怪。

華生的這項恐懼實驗不僅嚇壞了小阿爾波特，也「 嚇壞」了他的妻子。

因為在這項實驗期間，華生天天待在實驗室，結果和自己的實驗助手—一個名叫羅莎莉的漂亮女學生戀愛了，他的婚外情史也由此「東窗事發」。

羅莎莉是一個聰明伶俐且年輕的「 白富美 」 ， 出身世家，年輕貌美又有錢。

羅莎莉與華生，一個是單純而又出眾的女孩子，一個是英俊瀟灑且充滿激情的年輕教授，兩人因為實驗天天在一起，相處時間長了，互生情愫毫不奇怪。

華生在學問上揮灑自己激情的同時，未能守住感情的底線，之後和羅莎莉黏在了一起，兩人如膠似漆。

雖然當時華生已經是美國心理學會會長，事業正值上升期，激情滿懷的他有無限可能，但校方依然解雇了他。

華生從此離開了心理學界，只在心理學的江湖留下了一段傳奇。

後來，華生離了婚，因為他是主要過錯方，給了前妻好多錢。

好在羅莎莉確實是真心愛華生，即使他沒了工作，沒了錢，她還是和華生在一起了。

職場戀情愈來越多

男人的激情，可以激發研究靈感，也可以葬送職業前程。

在研究上，華生是偉大的思想家和前行者；在生活中，華生卻做出了錯誤的示範。

如果華生沒有發生那段不倫師生戀，又會怎樣？

歷史不容假設，但我認為，華生在理論上的偏激和冒進，與他在感情上的出軌和「 釋放」，是他個人的一體兩面，其內在的邏輯結構是一致的，像華生這種「 革命者 」 的事業和愛情往往都充滿激情而又離經叛道。

再回到我們普通人的職場生活中來。

那麼，一個富有激情的人，如何在工作中展現魅力，同時又能在感情上抵擋周圍的誘惑呢？

對於職場戀情，每個身處職場中的人都可能會遇到，它現實嗎？可靠嗎？我們又該如何認識和面對職場戀情呢？畢竟即使像華生這種著名的心理學大師也做出了錯誤的選擇，那我們普通人該如何處理呢？

現在，各種書籍和媒體中都有關於職場戀情的探討，不過，大多數的討論都充斥著個人的觀感，尤其是在國內。

接下來，我將介紹一些當下經典的心理學科學調查與研究結論，幫助大家找到問題的答案。

職場戀情的專業研究可以追溯到心理學家羅伯特．奎因（Robert Quinn）在1977 年發表的一篇研究文章。在這篇文章中，奎因探討了職場戀情的形成、影響以及組織的管理問題。

從當下的研究來看，職場戀情在國內外都是比較普遍的現象，其原因主要包括以下幾點：

首先，隨著社會的發展，各行各業的職場女性越來越多，為職場戀情增加了更多的可能性。

所以，職場中單身男性的機會越來越多了。

其次，隨著社會觀念的不斷進步，人們對職場戀情的態度越來越寬容。

在很多領域，以往的職場戀情禁忌已不再是強制性要求，有的行業和組織甚至希望員工之間談戀愛，這樣更有利於組織成員的穩定性。

再次，生活艱難，謀生不易。

許多人的工作時間越來越長，而在一些城市，上下班路上花費的時間也非常長，這種情況下，不在職場發展戀情，那要到哪裡去呢？哪裡還有時間和精力呢？

所以在我看來，那些 加班 」 的工作場所還禁止職場戀情，簡直太不人道了。

最後，工作背景誘發的相似性、接觸機會的易得性等，也為職場戀情提供了便利條件。

總之，無論你喜不喜歡，職場戀情都很常見，容易發生，也難以避免。

這就相當於中學生談戀愛，老師可能很頭疼，但屢禁不止，「生生不息 」 。

不過，在職場中，有一種情況需要特別注意，就是戀情的誤判。

我們在工作中常會說一句玩笑話：「男女搭配，幹活不累。 」 確實，異性之間成為工作夥伴也是職場中的一種常態。

有男有女，大家在工作中一起努力，一起集思廣益，更容易解決問題。

有時候，工作需要時間和耐心，如果沒有合作夥伴，一個人很難完成；而如果合作對象是一位異性，兩人長期相處和合作，彼此之間產生認可和依戀是完全正常的事。

但工作中的這種認可和依戀與兩性戀愛之間的認可和依戀是有差別的，差別在哪裡呢？會不會造成混亂？

把 「 工作之情 」 誤判為男女之情在所難免。

工作和愛情有相似之處：

兩個人彼此在一起的時間越長，相處就會更融洽，相互之間的感覺也會更舒服；在工作中合作時間久了產生的男女之間的感覺，就類似於一對夫妻。

這時候，如果一方跨越邊界，將性的因素混進其中，可能會導致兩種結果：一種結果是，彼此的感情更進一步，並逐漸發展為戀人；另一種結果是，一方的誤判，「郎有情，妹無意」， 甚至失去一個好的工作夥伴。

別輕易開始職場戀情

那麼，該如何面對職場中兩性的交流與發展呢？

該不該積極地發展一段職場戀情呢？

接下來，我會介紹職場戀情研究的另一些發現，同時再提一些建議。

一是職場戀情有利有弊：有的修成正果，有的造成遺憾。

從現實來看，職場戀情對工作有影響嗎？答案是肯定的。

以往的研究主要集中探討的是職場戀情的負面影響，比如導致工作中的嫉妒、偏心等，另外，職場戀情名義下的性騷擾問題尤其令人關注。

不過，一些研究也開始展開了有關職場戀情積極意義的探討，比如有些研究發現，想在職場中談場戀愛的人，他們工作時往往更積極，也更有熱情；而沒有職場戀情想法的人，他們的工作態度多是得過且過，工作積極性也有限。

一項調查發現，71% 的 「 千禧一代」員工認為職場戀情會對工作績效和士氣產生積極影響。

除了對工作有影響，職場戀情對生活也會產生很大影響。

美國的一項調查顯示，職場戀情是婚姻的最大殺手，許多人與心理學家華生一樣，由此走上了情感的不歸路。

同時，也有研究表明，只有13％的人對待職場戀情的態度是認真的，且經受住了時間的考驗。不過，只有10％的職場戀情走向了婚姻。

當然，如果你正在經歷職場戀情，也不必擔心，因為在生活中，戀情發展為婚姻的比例也不高。

二是職場戀情男女有別：對男性有影響，對女性的影響更大。

俗話說，同事同事，一動感情就出事。職場戀情對男女兩性都有影響，但強度不同， 「方向」可 能也不一致。

男性在職場中談戀愛，人們通常會認為他們有魅力，是人生贏家；而女性在職場中談戀愛，則容易被誤解為 「靠姿色上位」。

很多研究也表明，人們對職場戀情中的男性的看法更積極，認為他們更值得信任；而人們對職場戀情中的女性的看法則消極一些，認為她們不值得信任和關心。

女性更可能為職場戀情付出代價，尤其是在其所戀之人的職位等級與她的職位等級不一致的情況下。

三是職場戀情存在等級差異：同級別問題不大，上司下屬問題多。

從職位等級上講，職場戀情可以分為兩類：

差級戀情與同級戀情。

前者指不同職位等級的人之間的戀情，如下屬和上司談戀愛；後者指同一職位等級的人之間的戀情，如同事之間。研究發現，在職場中，上司與下屬之間的差級戀情更為普遍，但受認可度較低。

大部分人比較認可同事之間的親密關係。

不過，近期的調查發現，這種情況有所改變：

「 千禧一代 」 的 員工中，40% 的人認可下屬和上司約會，而之前是14%。

其實，上司與下屬之間的戀情不太受大家認可很容易理解，因為上司與下屬約會是很棘手的，很容易導致偏愛、搞特權，當然也包括性騷擾與性交易。

尤其面對一些上司，只有滿足了其個人的需求或性需求，才能換取自己的工作與職位的需求，這是一種非常功利性的戀情，甚至不能說是戀情，而是一場交易。

這種職場戀情最容易出問題，進而影響工作。

四是分手尷尬：職場戀情最後的分手問題影響很大。

大部分的職場戀情往往以分手收場，這也是職場戀情比較令人尷尬的地方：

兩人不愛了，還要在一起工作，抬頭不見低頭見，成為辦公室八卦的中心人物。

最後，往往是一方甚至雙方離開公司。

下屬和上司談戀愛最難，如果戀情終結，則意味著下屬要離職，職業上受到的負面影響最大。

綜合以上研究，對於職場戀情，我的總體建議是：

理智選擇，趨利避害；別輕易開始，但開始了就不後悔。

職場戀情有利有弊，所在企業也不會坐視不管。

一般來說，管理者總體上不鼓勵工作中的親密關係。

由於利益輸送、性騷擾等原因，一些企業的人力資源政策明文禁止上司與下屬之間的戀情，如IBM、輝瑞、沃爾瑪等企業都是這麼做的，但迄今為止，大部分企業並沒有做出明文規定。

職場戀情太難處理了，企業一般也不好做出明文規定。

像華生這樣的心理學大師亦免不了，甚至還因此耽誤了自己的心理學大業。

不過，我們也沒必要為華生擔心，因為他被解雇後，進入了廣告業，同樣做得風生水起，在當年年薪達到了7 萬美元，基本相當於現在的百萬年薪。

從生活層面上來說，這要比當心理學家舒服多了。

（本文摘自遲毓凱著《20位心理學大師的人生必修課：先解決心理問題，才能解開人生困惑》，幸福文化提供）

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