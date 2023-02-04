亞馬遜日本特有的人才錄用法則

本章介紹的「領導方針」是全球亞馬遜培育人才的重要原則，也深深影響錄取新進員工的標準。

亞馬遜自從進軍日本以來，大多錄取已有工作經驗的員工，2012年開始才錄取應屆畢業生。一開始，錄取人數只有幾十名，從數量來看並不多。包括美國在內，世界各國的亞馬遜公司大多錄取MBA（工商管理碩士），不錄取剛畢業的大學生。現在錄取大學畢業生的做法，已經成為亞馬遜日本的常態，這是以日本特有的方式網羅優秀人才，可以說是亞馬遜日本特有的嘗試。

我從2008年進入亞馬遜日本，當時的員工只有幾百人，後來短短十年內增加至7,000人。也就是說，亞馬遜日本在這段期間錄用了大量人才，但亞馬遜選人十分慎重，花費許多時間篩選，錄取率只有幾％而已，可說是很難擠進的一道窄門。

亞馬遜之所以花時間篩選人才、仔細考核，是因為事業的推手是人。人的資質、技能與經驗，對企業來說是最重要的資產，這一點也反映出貝佐斯的理念。

接下來，為各位介紹亞馬遜日本錄用人才的流程。

錄取人數會由各部門審議預算後進行分配，亞馬遜內部將錄取人數稱為「Headcount」，進行嚴格控管，除非有正當理由，否則絕對不能錄取超過事先分配好的人數，這更加突顯出錄用人才的重要性。

錄取職位的主管是面試官，也就是所謂的「Hiring Manager」（招募經理），負責面試未來可能成為自己部屬的人才。

我在2005年之前，任職於日本製造商JUKI株式會社。我以機器製造商為例，與亞馬遜比較。當時，我任職於海外分公司，必須自己錄用員工，完成公司架構。日本總公司則跟一般日本企業一樣，由人事部大量錄取應屆畢業生，再分配至各部門。基本上，人事部分配新人時，會考量當事者的強項與經驗，但新人必須花時間在部門裡培養專業知識，才能成為有用的戰力。公司每年都會重複相同的流程。

這個做法很適合長期以相同速度成長的公司，或是每年都有一定人數退休的企業。然而，商場瞬息萬變，機會隨時降臨，若是需要因應時勢擴張、強化組織成長，企業執行這樣的做法，就無法在必要時錄取合適的人才，導致無人可用的窘境。由熟悉實際工作內容的直屬長官，仔細查核相關經驗與技能選出適合人才，亞馬遜一貫的實務經驗驗證了亞馬遜做法的合理性。

公司通過錄用人數申請後，招募經理要先整理用人條件，寫成「職缺說明書」（Job Description）送交人事部。人事部再將職缺上傳至人力銀行、亞馬遜徵才頁面、LinkedIn等地方，對外發出徵才資訊。收到求職者的履歷之後，會先經過書面審查與第一次面試等，後續的篩選（screening）過程全部由招募經理處理，而非人事部。

亞馬遜還有一項規則，最終（第二）面試的主考官人數，是錄取職位的職級數減一。換句話說，職級愈高，面試官的人數就會愈多，公司希望從多角度檢視求職者。舉例來說，職級7的資深經理，如果要招聘直屬職級6、也就是經理層級的人才，最終面試的主考官人數為「6（錄用職級數）減1」，亦即5人。除了招募經理之外，其餘四名主考官由招募經理決定。

（本文摘自星健一著《amazon絕對思考》，星出版提供）

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