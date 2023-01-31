貝佐斯餐巾紙傳說 飛輪滾動成就亞馬遜帝國

關於「貝佐斯餐巾紙」的傳說，至今依舊是IT業界中最令人津津樂道的事情。

貝佐斯在1964年出生於新墨西哥州。普林斯頓大學畢業後，他在紐約金融界擔任基金經理人。辭職後，希望從事網路書店生意，有一天在餐廳和朋友提到自己想做的事業，於是隨手拿起一張餐巾紙，畫了一張圖，說明商業模式的構想。這張圖稱為「Flying Wheel」（飛輪），員工之間以英文暱稱為「Napkin Thingy」（那張餐巾紙），日文暱稱則是「グルグル」（滾動的輪子）。

「那張餐巾紙」以最簡單的圖示與文字，說明了亞馬遜的商業模式，完全無須多加解說。以事業的「Growth」（成長）為核心，畫了兩個圓。

圖／星出版提供

第一個圓是藉由擴充「Selection」（商品多樣化），提高「Customer Experience」（顧客體驗），改善顧客滿意度，增加「Traffic」（來客數），提升網購平台的瀏覽率。高瀏覽率吸引更多的「Sellers」（賣家），賣家愈多，商品自然愈多，事業就會繼續「Growth」（成長）。

第二個圓是事業成長之後，實現「Lower Cost Structure」（較低成本結構），以「Lower Prices」（較低價格）回饋顧客，進一步提升「Customer Experience」（顧客體驗）。

重點是要持續「滾動」。由此可知，前文提到的顧客中心主義與低價策略，是貝佐斯構思成立亞馬遜時就有的商業模式。

令人驚訝的是，貝佐斯想出來的「Flying Wheel」（飛輪）概念，從創業至今已經超過二十年了，現在依舊是建構亞馬遜事業的一般「標準」。成長帶來的收益不當成企業利潤，而是優先投資在提升顧客體驗的事物上，這樣的想法也來自這個商業模式。

我的前東家三住集團的第二期創業者曾表示，商業的基本是「創造、製作、販售」，簡單明瞭地解釋了深奧的商業模式。員工可以專心致志投入開發產品、製造產品、販售產品這三大要素，持續發展出最適合現狀的模式。任何企業最後可長期執行的都是淺顯易懂的商業模式。

各國的共通點就是「簡單」

提升顧客體驗的循環其實很簡單，每個員工只要追求善盡各自職責在這個循環裡相對應的本分，就能專心提升服務品質。若商業模式很複雜，不僅員工難以理解，顧客自然也難理解。

考量到每個國家的顧客在亞馬遜追求的體驗與行為模式都是一樣的，我們在世界各國皆根據這個商業模式，建立全球共通的平台與服務。簡單明瞭的商業模式，是促使亞馬遜順利拓展全球通路的重要基礎。

順帶一提，前文的手繪圖曾在亞馬遜網站公開發表，但無法確定是不是貝佐斯在二十多年前親手畫的。或許是因為企業與IT業界的歷史還很短，亞馬遜很重視創業時的小故事與傳說，那張餐紙巾就是其中一例。

亞馬遜日本總公司大樓裡，有一層是訪客專用的會議室。亞馬遜日本剛成立時，公司內部沒有足夠的場地集合員工開會，於是十位左右的員工改到公司附近的KTV包廂裡開會，會議室走廊的牆上就掛著當時開會的付款收據。

不僅如此，據說貝佐斯在車庫創業時，曾拿放在車庫裡的門板當桌子使用，因此西雅圖總部裡還有許多門板桌面的辦公桌。

亞馬遜日本總部大樓的會議室天花板，也有以門板為主題的裝潢設計。我相信特製的門板辦公桌一定比普通辦公桌貴，儘管亞馬遜提倡儉約，仍不惜花錢傳承創業故事，培育重要的企業文化。

提高顧客滿意度的三大支柱

圖／星出版提供

怎麼做才能提供優質的顧客體驗，提高顧客滿意度？關於這個問題，亞馬遜也有很明確的態度。

商品多樣化（Selection） 價格（Price） 便利性（Convenience）

這就是亞馬遜的三大支柱，充分體現亞馬遜商業模式「飛輪」的真正含義。透過「創新」有效率地強化這三大支柱，正是亞馬遜最重要的發展特點。接下來，我將根據自身經驗為各位逐一解說這三大支柱。

（本文摘自星健一著《amazon絕對思考》，星出版提供）

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