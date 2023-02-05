替人作保 就是連孩子的未來都賭進去

每個月搭計程車三、四十趟，不管過得好或壞的運將們，多少都可以給我們一點啟發。

差不多十趟車程中，會有一趟值得寫給讀者閱讀，另外有兩趟界於可寫可不寫，剩下的就真的比較沒這麼多故事可寫的了。

有時遇到的是賺錢又樂在工作的小黃司機，但今天的Uber大哥就不怎麼幸運了。

下午搭車去市區，這位運將大哥看起來白髮蒼蒼，約莫六十歲，我是這麼猜的。

後來一問，才知道是五十五年次，今年差不多五十六歲。外表年齡比實際年齡要大，臉色凝重了些。

我們聊到了勞保會不會破產的問題。

運將大哥全程用流利的台語說著：

「我看電視新聞，很多都說我們國庫快要不行，勞保會不會破產啊？」

我笑著說：

「應該是不會，我看到的是國庫這兩年是滿飽的，因為現在景氣很好，竹科那些菁英很厲害。況且，大哥您想想，未來二十年後的人生，每個月領一萬多或兩萬多，其實退休也不能只靠這筆錢，金額太小了，要除以二才行，因為錢會變薄。」

我這麼跟他說。

運將大哥若有所思的說：

「我正在想之後是不是要一次領出來，以免大半輩子繳的錢都沒了，那怎麼辦？」

「似乎不少人都是這麼想的。其實，領出來存郵局，不也是沒錢嗎？」

我是這麼說的，但沒跟他說的是，當年我父親就是這樣的想法，現在非常後悔。

因為一次領出來的錢真的無法養老，太天真了。寧願選擇月退，領個幾年就回本，還可以不斷領到臨終那天，這是一個穩定的現金流。

我們又繼續聊為什麼勞保不太可能破產的原因，前因後果講了一陣子，我想這是運將大哥最需要知道的。

後來問到有幾個孩子，都多大了。

運將大哥說：

「三個孩子，一個兒子還在念碩士，兩個女兒則出社會工作了。」

不過，大哥這麼說的時候並沒有任何喜悅或輕鬆的感覺。

才知道原來這位五十六歲的大哥，白天開計程車，晚上還要開垃圾車繼續賺。

因為替小舅子（老婆的弟弟）作保，背上了三百萬的債務。

大哥感慨的說：

「舅子人就這樣不見了。當初地下錢莊壓他來我家，覺得大家畢竟是親人，就幫他作保，哪知道他還一還人就跑了，變成我在還債，要不然我現在也是輕鬆過日子。我跟兒子、女兒說，這輩子絕對不能替任何人作保，不管是父母或者兄弟姊妹都一樣，這真的害死我了。」

運將大哥略顯激動，不過可以理解這份苦悶。

「當時您作保，是因為太太給您壓力嗎？要您簽字？」

我想到了親情勒索，會不會是因為太太為了要救弟弟，才要求先生淌這渾水。

「沒有，我太太家庭主婦，沒說什麼，就我自己覺得一家人，他都被錢莊的人押來了，一時心軟，真的沒料到他就這樣跑了，現在我該怎麼辦？」

運將大哥為什麼看起來這麼蒼老，大概也理解了。

三個孩子有一個仍在念碩士，很明顯，這個父親沒辦法提供任何援助，三個孩子是注定要白手起家，跟這個社會搏鬥了。

我安慰著他，畢竟三百萬還勉強還得起，一定要撐住，說不定六十五歲後有機會可以退休。

雖然我心裡也清楚，對一般家庭來說，三百萬已足以毀滅一個人的退休生活。

現在運將大哥拚了命賺錢，沒日沒夜的想要快點還清債務。

或許當初看著小舅子被人押走就好，自己也能過著清閒的退休生活。

很多人不是因為股票、基金沒做好，導致不能退休，還有很多複雜的家庭因素，才是無法在六十歲前退休的主因。

永遠要記住，不要隨便去當別人的擔保人。

五十五年次的運將大哥還抱怨其實當年買房也很辛苦，房價漲很快。

我說現在的年輕人才應該說這樣的話，不是嗎？以前不是都說經濟起飛嗎？

運將大哥說他退伍後沒多久，那波榮景就結束了，賺錢很難，買房哪這麼簡單。

聽得出來這位大哥是老實人，可惜以前沒賺到，最後也沒能順利守住一些老本，現在只能努力償還小舅子留的那些債了。

下車前跟他說了幾句鼓勵的話，希望我們都能更好，繼續打拚一定可以撐過去的。

他微微笑了一下說：

「會啦！還一些了，看剩下的能不能十年內還完。」

畢大想跟你分享的是──

講到家庭理財，大家往往想到就是如何利用股票、基金來賺錢。

其實，現在五十歲以上的中年人，生活還過得很困窘的，其中一個常見案例，就是替親友作保。

千萬要記住，即便是手足都不行，更遑論朋友。

我們可以借他一點錢，沒還就當作送他一份禮物，但絕對不要傻傻的當保人。

因為這關係到自己的下一代能否安穩長大。

（本文摘自畢德歐夫著《我在計程車上看到的財富風景：往上翻身與向下墜落的關鍵瞬間》，先覺出版提供）

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