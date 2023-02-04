長線獲利之道 從世界大戰時股市看端倪

股市在一次大戰期間的波動性高於二次大戰。在一次大戰的早期階段美股上漲近 100%，美國投入戰爭之後下跌 40%，大戰結束後又漲了回來。反之，在二次大戰的六年內，美股的漲跌幅度與戰前的差距從未高於 32%。

一次大戰爆發引來恐慌，歐洲的投資人急著逃出股市，投奔黃金與現金。

1914 年 7 月 28 日奧匈帝國對塞爾維亞宣戰，各歐洲主要交易所都因此關閉。

歐洲的恐慌散播到紐約，7 月 30 日星期二，道瓊工業指數重挫將近 7% 作收，是自 1907 年「金融大恐慌」(Panic of 1907) 崩跌 8.3% 以來最大的跌幅。在星期五紐約證交所開盤幾分鐘前，交易所投票決定無限期關閉。

美股一直到當年 12 月才再度開市。過去紐約證交所未曾如此長期關閉， 之後也沒有。這段期間允許從事緊急交易，但僅限於特別委員會核准者，而且僅能以等同或高於交易所關閉之前的價格交易。而當時也有人違反禁止交易的禁令，在交易所外非法交易〔稱之為場外交易 (on the curb)〕，價格一路跌到 10 月。到了當年秋天，非官方的股價據說已經比 7 月收盤時跌了 15% 到 20%。

諷刺的是，這次長期關閉紐約證交所，乃是唯一一次美國並未參戰或未遭遇任何金融、經濟危機的關閉行動。事實上，當紐約證交所關閉時，交易者已發現美國將成為歐洲衝突下最大的經濟獲利者。當投資人明白美國在為交戰雙方製造軍火與提供原物料時，大眾就對股票興致勃勃。

當紐約證交所在 12 月 12 日重新開盤後，股價快速飆漲。這天是星期六， 道瓊工業指數收盤時創下歷史新高，比 7 月的收盤價高了 5%。此後美股漲勢持續，1915 年是道瓊指數史上成績最好的一年，股市漲幅創下紀錄，達 82%。1916 年股市續漲，11 月觸及高點，股價比起兩年半前戰事剛剛開打時，漲了 2倍有餘。然而，當 1917 年 4 月 16 日美國正式參戰時，股價回檔 10%，之後直到 1918 年 11 月簽訂休戰協議時，又再跌了 10%。

1915年股市因大戰而走多頭，投資人將它牢記在心。二次大戰爆發後，投資人想起過去世界大戰剛開打時發生的景況，把它當成投資線索。英國在 1939年 9 月 3 日對德國宣戰，結果全球股市的漲勢一發不可收拾，東京證交所因此被迫提早收盤。紐約開市時，瘋狂買盤也出現了。道瓊工業指數漲幅達 7% 以上，歐洲各證券交易所後來再度開放交易時也相當強勢。

二次大戰爆發之後出現的買股熱潮很快便消退。羅斯福總統下定決心，不讓一次大戰的歷史重演，不再放任企業賺國難財。這些利潤都是人民批評的箭靶，美國人民認為，年輕人戰死海外，卻讓企業賺得大把鈔票，戰爭的代價和股票的利潤同樣高到難以接受。參議院在二次大戰時徵收高額的證券交易所得稅，使得投資人預期從戰爭中賺到的戰時溢價化為烏有。

在日本攻擊珍珠港前一天，道瓊工業指數從 1939 年的高點跌落 25%，還不到 1929 年高點的三分之一。珍珠港遭襲隔天股市下跌 3.5%，由於美國在太平洋戰爭前幾個月出師不利，導致股市一路下跌，直到 1942 年 4 月 28 日觸底方休。

等到局勢有利同盟國，股市也開始走高。當德國在 1945 年 5 月 7 日簽署無條件投降書，道瓊工業指數已經比戰前的水準高了 20%。美國在廣島投下原子彈，是戰爭史上的重大事件，股市的反應是上漲 1.7%，這是因為投資人認為戰爭就要結束了。但二次大戰並不像一次大戰那樣，為投資人帶來豐厚獲利，從德國入侵波蘭到日本投降這六年期間，道瓊工業指數只漲了 30%。

二次大戰後的衝突

韓戰的爆發讓投資人大為意外。當北韓於 1950 年 6 月 25 日入侵南韓，道瓊指數跌了 4.65%，跌幅比珍珠港事變隔日還大。但市場對日漸增溫的兩韓衝突反應有限，與戰前的水準相比，股價跌幅從未超過 23%。

越戰是所有美國戰事中歷時最長且最不受歡迎的戰役之一。美國參與越戰的時間點或可說是 1964 年 8 月 2 日，據報當天有兩艘驅逐艦在東京灣遭到襲擊，因而觸發戰爭。

東京灣事變過了一年半之後，道瓊指數來到歷史新高 995 點，比攻擊事件之前還高了 18%。但在聯準會緊縮信用以抑制通膨之後，美股掉了將近 30%。等到駐越美軍陣容在 1968 年初達到極盛，市場也隨之復甦。兩年後，尼克森總統派遣軍隊進入柬埔寨，加上升息與衰退迫在眉睫，市場再度下挫，比戰前低了近 25%。

北越與美國於 1973 年 1 月 27 日在巴黎簽署和平協議。在越戰八年期間， 投資人的獲利很少，主要是因為高漲的通膨和利率抑制了股市，另外也還有一些和越戰並無直接相關的問題。

如果說越戰是美國經歷過最長的戰爭之一，1991 年在中東對付伊拉克的波斯灣戰爭便是歷時最短的戰事。1990 年 8 月 2 日，伊拉克入侵科威特，使得石油價格一飛衝天，並促使美軍集結在沙烏地阿拉伯。油價上漲加上當時經濟發展的腳步已經放慢，使美國深陷衰退。此局勢導致股市重挫，10 月 11 日時， 道瓊指數比起戰前的水準已經低了 18% 以上。

美國於 1991 年 1 月 17 日採取攻勢。自從石油、黃金與美國公債日以繼夜在全球交易，於東京、新加坡、倫敦與紐約等地輪番上陣以來，這是全世界首場大戰。各國股市判斷輸贏只是幾小時之間的事。在傳出美國轟炸巴格達的消息之後幾分鐘，東京出現債券拋售潮，後來美國與其盟軍傳來令人興奮的捷報，債市與日本股市便在接下來幾分鐘扶搖直上。而在遠東交易的石油價格卻崩盤了，布蘭特原油 (Brent crude) 從戰前的每桶 29 美元跌到 20 美元。

隔天，全球股市都在漲。道瓊工業指數跳漲 115 點，漲幅有 4.4%，歐洲與亞洲各地也大有斬獲。在美國布署地面部隊攻進科威特之前兩個月，市場就知道大勢已經底定。2 月 28 日戰爭結束，在 3 月的第一個星期，道瓊工業指數相較於戰爭剛開打時，已經漲了 18% 有餘。

就像本章一開始所說的，美國對上恐怖主義的戰爭，始於 2001 年 9 月 11日紐約與五角大廈遭到恐怖分子攻擊之時。道瓊工業指數比 9 月 10 日收盤的9,606 點低了 16%，9 月 21 日星期五的盤中交易出現低點 8,062 點。惟隔週股市便快速反彈，等到美國於 10 月 7 日在阿富汗對塔利班 (Taliban) 展開攻擊，道瓊已經回到 9,120 點。

之後市場漲勢持續，於 2002 年 3 月 19 日來到 10,673 點，但在兩年前起步的熊市仍未告終。疲弱的美國經濟，再加上恩隆(Enron)、世界通訊(WorldCom) 以及其他企業的財務醜聞，使股市再次狂瀉，一直到 2002 年 10 月10 日才止穩，當日道瓊工業指數的盤中低點已觸及 7,197 點。從 2000 年 1 月14 日的盤中高點 11,750 點，到 2002 年 10 月 10 日的低點，道瓊工業指數跌了將近 39%，跌幅還不及因科技類股價格過高而被衝高的標準普爾 500 指數。

股市後來反彈到 9,000 點以上，但市場擔憂美國將會二度在伊拉克採取軍事行動，導致五個月後、也就是 2003 年 3 月 11 日，道瓊又跌至 7,524 點，當天正是美國入侵伊拉克的前夕。但股市的反應就像十二年前波斯灣戰爭剛開打時，在傳出入侵消息後開始反彈，即便伊拉克境內出現越來越多暴動，使得這場戰爭不得民心，美股仍然持續上漲。

儘管 2006 年 11 月共和黨在參議員選舉中挫敗，但股市仍在 2007 年夏天站上歷史新高，反彈幅度比 2000 年到 2002 年空頭期間的跌幅還大。從 2003 年 3月底、也就是入侵伊拉克的第一個月開始，直到 2007 年 6 月，美股的年度報酬率極為搶眼，平均每年為 17.5%，不過等到金融危機出現，所有的報酬又蒸發了。

結論

在研究引發市場波動的主因時，發現市場的震盪僅有不到四分之一和重大政經消息有關，確實有振聾發聵之效。這確認了市場不可預測，要事先知道市場動向是非常困難的事。在一次世界大戰爆發時慌張賣股的投資人，錯失了1915 年的豐厚報酬，那是股市有史以來績效最好的一年。而在二次大戰開打時搶著買股、相信這一次將重演一次大戰行情的投資人，卻要失望了；因為美國政府這次下定決心限制人民賺取國難財。國際事件在短期上或許會震動市場， 卻無損於長線報酬，而這正是長線投資股票的特色。

（本文摘自傑諾米‧席格爾著《長線獲利之道：散戶投資正典 (原著第五版)》，寰宇出版提供）

延伸閱讀

地緣政治投資大局觀 中美貿易戰能持續嗎？

什麼是殖利率倒掛？動態調整股債比例能獲得優勢嗎？

主流投資迷思：打造一筆退休後的資金