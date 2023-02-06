不要以為兩千萬可以用到老 別忘了算上通膨

今天是特別的日子，晚上是幼兒園的畢業典禮，大寶從一個階段又跨入另一個新階段。

當初在產房看著大寶出生，至今還記憶深刻。畢竟是第一次看到寶寶從眼前誕生，全身濕濕黏黏，跟外星人沒兩樣，長得還真是不可愛。

但出生後不久，還來不及適應當爸爸的身分，小寶寶一天天變化相當快，大寶終於開始像個人類了，我也認知到自己的身分是個爸爸了。

從兩歲多進幼幼班，到現在六歲多從幼兒園大班畢業，這過程真的是很特別的回憶，很慶幸自己都有好好參與跟記錄這一段。

今天的畢業典禮，看著這群小朋友在台上表演，想必對他們來說也是很特別的回憶。

這一、兩天常看到大寶莫名出神，問他：

「怎麼了？因為要上台表演很緊張嗎？」

他坦承說：

「對啊，很緊張，底下這麼多人。」

我跟太座安慰著說：

「放心啦！底下都黑壓壓一片，你看不到大家的，把家長們當作石頭就好。」

不過這些安慰的話應該也沒什麼用，這些該經歷的情緒，就該好好的去體會。

緊接著是小寶也準備要上幼兒園了。

看著小寶專注的盯著台上的大家表演，時不時拍手叫好，很興奮自己要去上學，希望之後可別哭哭啼啼的。

養孩子都是過程，就是人生經驗談。

對於財務上來說，當然要多花錢。

但滿多人只是把消費項目移轉，並不是真的多花很多錢。

以我的經驗來說，吃、喝、拉、撒、睡，這些都還好，會增加一些費用，但不至於太誇張。教育這塊的花費才會真的很驚人。

不過，現在網路上資訊都很發達，好好計畫一番，其實也不會太慌張。

晚上前往畢業典禮會場的時候，叫了台Uber。

來了部Toyota Camry油電車，還算新，開得很穩。

因為快要遲到了，我請司機大哥開快一點。

路程沒多遠，加上大寶、小寶在車上哇哇叫，吵都吵死，其實本來是沒打算要聊的，但司機大哥因為要幫我們趕時間，前方卻剛好有測速照相，又停了一個很長的紅燈，才稍微有一些對話。

原來司機大哥快六十歲了，以前是開公司，做國際貿易的。

我笑著說：

「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」

司機大哥說：

「退休？我四十三歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過一千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有兩千四百萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」

我跟太座一邊叫孩子不要再吵了，一邊克難回著話：

「當老闆四十三歲就急流勇退的也不多，很多都是繼續野心噴發，不小心又摔倒的，這種故事我倒是聽得滿多。您當時賺到兩千四百萬，選擇收手，真的滿看破人生。」

司機大哥這時出乎意料的一段話，才想說寫下來給大家看看。

他提高音量反駁說：

「不是，我當時以為兩千四百萬就夠了，哪知道會不夠，現在才會假日出來跑車。如果真的錢很多，我幹嘛這麼累？我現在快六十歲了耶，當時真的是誤判。」

聽到這邊真是太詫異了。

原本還以為是一段美好的提早退休的故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。

「我跟你們說，有句話是這樣講的，吃不窮、穿不窮，不會規畫就一輩子窮。」

司機大哥這麼說著。

大哥很晚才生孩子，現在一個女兒才剛上大學不久。

當時賺到的錢，因為後面這十多年的開銷，加上自己到處玩，竟然沒算好。難道這把年紀還要去給人家打工？可能也沒人要了。於是現在週日出來開計程車，跑大夜班。

原本住在台北市民生社區一帶，後來搬去淡水，也直言因為那邊房價便宜多了，所以就搬家了。

每個小人物的故事都很值得參考。

當一個人越年輕就退休，所需要的資產跟現金流，勢必比六十五歲退休的人更多。

要不然，後面還有四十到四十五年要活，這些錢真的夠用嗎？

不要這麼痛恨工作，當作為社會盡一份力也好。

「吃不窮，穿不窮，不會規畫就一輩子窮。」

這是司機大哥給我的一段話。

短短一句話，道盡無數滄桑。

車子一個轉彎就到目的地了。

沒來得及聊太多，我們急忙下車趕往會場。

話說，現在幼兒園的畢業紀念冊做得真好看，跟我們以前那年代差真多。

我不記得我有這個東西，太座笑我：「該不會你根本沒買吧？」

也許當年我也以為自己記憶力很好，不用買，但隨著年紀變大，腦子也不靈光了，很多事情都不記得，這是當年沒買畢業紀念冊的後果。

畢大想跟你分享的是 ──

年輕時以為的退休金額，常常到了晚年才發現跟不上社會的物價水準。

千萬不要用現在的物價去推算四十年後所需的花費金額，這是極度危險的事。

況且，沒在工作的人，往往娛樂開銷也比較多，一來一往之下，存款數字會下降非常快。

每年的通膨率三％並不是一個不合理的數字。

假如有空可以先算算現在每月的生活費，並試算十年、二十年、三十年後每月所需的金額，才不會讓自己永遠落後於時代演進的腳步。

（本文摘自畢德歐夫著《我在計程車上看到的財富風景：往上翻身與向下墜落的關鍵瞬間》，先覺出版提供）

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