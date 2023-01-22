古代年初一官員要上班！中國第一個「春節」在1914年

「春節」這個詞，出現在中國歷史上是非常晚近的事。民國以前，大年初一都稱作「元旦」或「元日」，這個名稱由來極古，在先秦《尚書．舜典》中就已出現。一直到辛亥革命以後，開始採用西曆，才把元旦這個詞讓給西曆1月1日，並將傳統的元旦改為春節。中國第一個「春節」在1914年，距今不過百年時間。

古人怎麼過年？ 喝酒、吃辣！

古人過年要吃五辛盤、喝屠蘇酒。這種風氣從先秦就開始，一直到現在仍有部分地區保留一些流風餘韻。

《莊子》記載：「春日飲酒茹蔥，以通五臟也。」南朝宗懍《荊楚歲時記》的紀錄更加詳細，說元日這一天「長幼悉正衣冠，以次拜賀。進椒柏酒，飲桃湯。進屠蘇酒，膠牙餳。下五辛盤。進敷於散，服卻鬼丸。各進一雞子」。周處《風土記》記載：「元日造五辛盤。」

什麼是五辛盤呢？

《風土記》的注說：「五辛所以發五臟之氣，即大蒜、小蒜、韭菜、蕓薹、胡荽是也（按：即今日的蔥、蒜、韭菜、油菜與香菜）。」其實就是以薄餅捲入上述這五種生菜食用。因為是春節的節令食物，五辛盤也往往叫春盤。東漢崔寔的《四民月令》：「立春日食生菜，取迎新之意。」

雖然習俗要吃這五種辛辣食物，但也有些人會更換為其他菜蔬。例如《類腋．天部．正月》引唐代《四時寶鏡》：「東晉李鄂，立春日命以蘆菔、芹芽為春盤，相饋貺。」蘆菔就是蘿蔔。

後來，春盤吃蘿蔔被廣大弘揚，尤其在明、清以後，春盤還特別選擇水紅蘿蔔，並且取了一個特別的名字，叫做「咬春」。清代潘榮陛在《帝京歲時紀勝》裡寫道：「新春日獻辛盤。雖士庶之家，亦必割雞豚，炊麵餅，而雜以生菜、青韭菜、羊角蔥，沖和合菜皮，兼生食水紅蘿蔔，名曰咬春。」

喝酒當然也是這一天的重要事項。例如前述的《莊子》中就提到春日飲酒，南朝《荊楚歲時記》裡更記錄了兩種酒，一是椒柏酒，一是屠蘇酒。

《荊楚歲時記》中記載：「俗有歲首用椒酒。椒花芬香，故採花以貢樽。正月飲酒先小者，以小者得歲，先酒賀之。老者失歲，故後與酒。」

而屠蘇酒似乎在後代更流行，例如宋代王安石非常有名的〈元日〉詩裡就說：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。」

這天喝酒，次序也很講究，要從年齡小者開始，老人最後喝。因為小孩子是多一歲，但對老人來說，這是生命逝去一年。所以，宋代蘇轍〈除日〉詩裡有一句：「年年最後飲屠蘇，不覺年來七十餘。」他最後一個喝屠蘇酒，就因為是全家年齡最大的那個人。這句實際上也是他在感慨自己年華漸去。

而蘇轍的哥哥蘇軾就豪爽一些，他在〈除夜野宿常州城外〉詩中說：「但把窮愁博長健，不辭最後飲屠蘇。」意思就是只要自己身體健康，每年最後一個喝酒也沒什麼大不了的。

上面提到正月初一的飲食，在現代社會中已經不太流行了。我們更常見的是除夕晚上全家團圓吃的「年夜飯」。

此外，古人很早有除夕要守歲的傳統。西晉周處《風土記》記載，除夕之夜，各相與贈送，稱為「饋歲」；酒食相邀，稱為「別歲」；長幼聚飲，祝頌完備，稱為「分歲」；大家終夜不眠，以待天明，稱為「守歲」。這個時候的年夜飯還談不上豐盛，而越往後代，年夜飯就越受重視。據清宮檔案記載，乾隆49年，乾隆皇帝和家人們的除夕筵，單單豬肉就用了65斤（按：清代一斤約為596.816公克，65斤則約為39公斤），菜品就有六十多種。

大年初一民間遊樂，但官員不能放假

自漢至清，正旦朝會一直是宮廷內部慶祝新春的重要典禮，而且越至後代，禮儀規矩越繁瑣與森嚴。

漢代《漢官典職儀式選用》介紹了朝賀儀式：一是群臣覲見皇帝並進獻賀禮，最後為皇帝齊呼萬歲；二是在宮廷內賜酒擺筵，宴會在舞蹈與戲曲中進行；最後一步便是禮畢，群臣按規矩依次退場。

《東京夢華錄》裡詳細記載宋徽宗時期的元旦大朝會，參加者不僅包括宋朝的大臣，還有前來朝賀的各國使者，包括遼國、西夏國、高麗、南番交州、回紇、于闐、三佛齊（今蘇門答臘島一帶）、南蠻五姓番（今雲南一帶）、真臘（今柬埔寨一帶）、大理、大食（阿拉伯人所建立的伊斯蘭帝國）等。

而民間的活動自然更為歡樂。例如在北宋，正月初一叫年節，首都會特別開放「關撲」這種賭博遊戲，限時三天；在初一這天，大家會互相拜訪祝賀。此外，逛街也是大家的首選，街頭巷尾都是各種食物點心、生活用品的攤子，以及臨時搭建的棚架，賣帽子、梳子、珠玉首飾、衣服、裝飾用假花、領巾、抹額（按：將布帛織錦裁製成條狀圍在額前，並多飾以刺繡或珠玉）、靴子、鞋子等商品，還有販售各種小玩意兒的攤商。不僅如此，也有專門表演歌舞的娛樂場所。行人來來往往，車水馬龍。

南宋時期，正月初一這天還會賞燈，跟元宵節一樣。

▲〈太平春市圖〉（清代，丁觀鵬繪），描繪新春時節鄉間歡樂的景象。現藏於臺北故宮博物院。 圖／大是文化提供

▲〈歲朝歡慶圖〉（清代，姚文瀚繪），描繪過年時的情景：小孩們在庭院遊戲，老人們坐在廳堂上聊天，婦女們忙碌的準備食物，家中僮僕也忙著張燈結綵。現藏於臺北故宮博物院。圖／大是文化提供

沒辦法親自拜年？ 古人都送「明信片」

逢年過節，親朋好友互相祝福，是自古以來的傳統，但要在過年的短短幾天裡，逐一當面祝賀所有親友故交，確實有點困難。現代人一般都是用簡訊、社群平臺等群發拜年祝福，而古人也有他們的應酬妙法，那就是群發明信片來代表祝福。

《清波雜誌》載：「元祐年間，新年賀節，往往使用傭僕持名刺代往。」這種名片也叫「飛帖」，以至於形成「拜年不必進府門，送上名片抵見人。各處賀歲皆如此，贈予紙店大筆金」的狀況。

不過，要接受這些飛帖也很累，許多人家乾脆就在大門口放個過年專用信箱──用紅紙做成袋子貼在門口，用來接收這些「拜年明信片」。

這種風氣一直持續到明、清。明代才子文徵明〈拜年〉詩云：「不求見面惟通謁，名紙朝來滿敝廬。我亦隨人投數紙，世情嫌簡不嫌虛。」清代《燕臺月令》則形容北京的過年期間「是月也，片子飛，空車走」。

以前的爆竹，燒的是真的竹子

隨著定點燃放和禁燃禁放政策的推行（按：臺灣關於一般爆竹煙火施放限制，由各地方政府制定法規，規定可施放地點及時間等），大城市裡的煙火爆竹越來越少見，環保過年，值得提倡。事實上，爆竹在中國也經歷了漫長的發展變化。

在先秦時期，就有燃燒竹木用來辟邪的習俗。過年與爆竹產生關聯，應該早在春秋時期就已出現，但最早可靠的記載見於《荊楚歲時記》：「雞鳴而起，先於庭前爆竹，以辟山臊惡鬼。」大年初一這天，雞鳴時分，家家戶戶都會早早起床，在庭前點燃爆竹，主要就是為了辟山臊惡鬼。

什麼是「山臊惡鬼」呢？據其引用漢代《神異經》所記載的傳說，在西方大山中，有一種只有一隻腳、身高尺餘的怪物，人要是遇到它，就會寒熱不調，容易生病，這個怪物就叫「山臊」。這種鬼最怕的，就是竹子在火裡燃燒時劈劈啪啪的聲音。這種風俗後來就成為過年的標誌習俗。這一時期還沒有發明火藥，所以爆竹都是燒真的竹子。

而在唐代的詩作裡，有不少關於爆竹的內容。例如元稹〈生春二十首〉中，就有「何處生春早，春生稚戲中。亂騎殘爆竹，爭唾小旋風」的句子；張說〈岳州守歲〉也描述「桃枝堪辟惡，爆竹好驚眠」的跨年情形。

不過，要論關於爆竹最有名的詩句，莫過於北宋王安石的〈元日〉：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。」在劈劈啪啪的爆竹聲中，送走了舊年，迎來了新年。人們飲美味的屠蘇酒時，又有和暖的春風撲面而來，好不愜意！

當然，也有老詩人會在爆竹聲中，因為感慨歲月流逝而傷心，例如劉克莊〈歲除〉中就寫道：「兒童燒爆竹，婦女治椒花。獨有龍鍾叟，淒涼感歲華。」

隨著火藥的發明，唐代初年，人們把火藥裝到竹筒裡，用引線點燃，「爆竹」這個詞才變得名副其實。到了宋代，則開始用紙筒代替竹子，爆竹就和今天我們所見的鞭炮很接近了。明、清時期，爆竹種類越來越多，清代《帝京歲時紀勝》中記載的爆竹就有雙響震天雷、升高三級浪、霸王鞭、竹節花、泥筒花、金盆撈月、疊落金錢等各種名稱，還有在地上盤旋的「地老鼠」、在水中的「水老鼠」等特色爆竹。《紅樓夢》裡也提到滿天星、九龍入雲、平地一聲雷、飛天十響等爆竹名稱。

金庸《神雕俠侶》中，有一個非常有名的場景：楊過在郭襄十六歲生日時，送上了三份禮物，其中第二件禮物是那晚襄陽城上空絢麗的煙火，在煙火爆炸之後，天空中出現一行字「恭祝郭二姑娘多福多壽」。並且以此為信號，焚燒蒙古大軍的糧草。很多讀者紛紛感慨，這是郭襄一生中收到最獨特的禮物。

在真實的歷史中，宋代煙火確實很先進。唐代時煙火已經出現，發展至宋代就更為先進，南宋《武林舊事》記載：「宮漏既深，始宣放煙火百餘架。於是樂聲四起，燭影縱橫。」書中還記載，正月初一這天「午後，修內司排辦晚筵於慶瑞殿，用煙火，進市食」。

至於明、清時期，煙火水準更高了，《紅樓夢》第五十四回，就有賈府在春節期間放煙火的記載：「賈蓉聽了，忙出去帶著小廝們就在院子內安下屏架，將煙火設吊齊備。這煙火俱系各處進貢之物，雖不甚大，卻極精緻，各色故事俱全，夾著各色的花炮。」

▲〈歲朝圖〉（清代，張宏繪）。歲朝圖是專為慶賀新年而作的畫，約起源於宋代宮廷。圖／大是文化提供

（本文摘自侯印國著《史官不提的中國文明史：正史不記載，但決定人怎麼活的大事！文獻搜尋、出土文物佐證，最有感的歷史是生活。》，大是文化提供）

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