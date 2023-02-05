帝國煉金術發揮作用？東南亞更廣的團結

全球化經濟與第一章提到的跨國法律規範，也是族裔主義前途所繫的部分因素。東南亞國家鎖入跨國生產與交換模式越深，越是順從治理這些交換的國際規約，它的特定疆界的重要性也變得更低。就若干程度而言，公民或領土民族主義將取代對「認同」的追逐，而成為全球整合的一種必要、務實的基礎。隨著先進經濟體變得更加多元文化，它們會反過來，與類似東南亞的多元政治實體匯聚合流。如此說來，東南亞的多元政治是前現代，還是後現代？

由於各式各樣的民族主義在迅速變化的國際情勢中角逐，東南亞的疆界在一九四○至一九八○年間一直爭議不斷。雖然泰國對高棉（這項爭議因吳哥窟而變得世人皆知）、馬來西亞與緬甸的領土主張曾短暫獲得日本支持，但直到共產黨於一九七五年取勝以前，法屬印度支那一直是多方角逐的競技場。之後高棉與越南共產黨為爭奪共同邊界而戰；印尼在一九六三至一九六六年間與新成立的馬來西亞交戰，並庇護馬國國內反對派；而菲律賓也拒絕承認馬來西亞，並於一九六二年宣稱擁有沙巴。在這幾個點上，緬甸政府無力控制它與中國以及泰國的邊界。新出爐的民族主義若想主張主權地位，趁這個殖民統治結束初期、動盪不安的時代出手，勝算會比較大。

雖然不信任仍在這些邊界經常出沒，但自一九八○年以來，軍事對抗似乎已經走入歷史。馬來西亞與印尼之間，以及馬來西亞與新加坡之間不久前的領土爭議，都由海牙的國際法庭和平解決（分別於二○○二與二○○八年解決）。穩定促成接納，就連邊區民族也因國家主義發揮效力而成為公民。不過國際情勢也幫了大忙，其中區域性的「東南亞國家協會」（ASEAN）尤為關鍵。

這個區域性組織的構想與源起完全來自冷戰，也受限於冷戰。東南亞結盟在一開始是左派構想。一九四七年九月，就在左傾的泰國比里（Pridi）政府因一次右派政變而垮台之前不久，印度支那與比里政府中的革命團體在曼谷建了一個「東南亞聯盟」（Southeast Asian League）。之後的組建努力來自冷戰中的反共陣營。「東南亞公約組織」（SEATO，一九五四到一九七七年）是美國公開贊助成立的，會員國只包含兩個東南亞國家；「東南亞協會」（ASA，一九六一至一九六七年）也只有三個東南亞國家。直到印尼出現一個反共、但理論上仍屬不結盟陣營的政府，東南亞國家協會才於一九六七年成立，東南亞地區所有自由市場國家──包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國──盡皆入會，汶萊在一九八四年獨立後也入會。

東南亞國家協會當然與歐洲共同體還差得很遠，但它已經成功發展出一種「東南亞國協式」的共識，讓它在更廣的區域群體中成為一個必要成員。若干東南亞國協會員國與美國訂有雙邊關係，但所有東南亞國協會員國，都應該加入「亞太經濟合作組織」（Asia-Pacific Economic Co-operation，APEC）這類多邊國際組織。它還可以透過「東南亞國協區域論壇」（ASEAN Regional Forum，一九九四年）與「東協加三年會」（ASEAN+3，包括東協與中國、日本與韓國，從一九九九年起舉行），扮演重要角色，將區域合作理念向北方擴展，最後將大多數亞洲及太平洋國家結合在一起。在全球化經濟時空背景下，它協助東協精英們重新詮釋對鄰國的思維，從而軟化「邊界暴力」（tyranny of boundaries）。在這種背景下，一連串「成長三角」崛起，不僅能緩和邊界絕對主義，同時還能鼓勵跨邊界貿易與投資。第一個這樣的三角「新─柔─廖」三角（指新加坡、柔佛、廖內，一九八九年），讓新加坡資金可以進入鄰國印尼建立低成本製造中心。若是沒有「新加坡」這個因素，馬來西亞與泰國邊界的區域整合（加上北蘇門答臘，一九九三年），東馬來西亞、南菲律賓與印尼、以及湄公河盆地的交流合作，都將因難以克服區域猜忌而寸步難行。

像歐盟一樣，東南亞國家協會也想方設法，將觸角伸入前共產黨國家，希望能將這些國家引向較開放的市場與政體，從而克服區域性的猜忌與不信。不過東協把門檻壓得太低了，特別是馬哈地一九九七年擔任東協主席期間採取的激進作法，影響尤為重大。越南在還是共產國家時於一九九五年加入東協，馬哈地原本希望能在東協三十周年年會召開時，將餘下的三個共產國高棉、緬甸與寮國也納入東協，但由於高棉強人洪森（Hun Sen）不斷攻擊東協領導人費盡心血建立的憲法程序而未能如願。不過，無論如何，高棉還是在兩年以後入會。從這時起，緬甸問題一直讓東協束手無策，讓東協既難以對內達成共識，又無法對外與西方世界維持正常關係。

儘管面對這些困難，無論在東南亞國家協會或在各式各樣其他國際組織，東南亞國家一直是國際社群的熱衷成員。而且，相較於過去民族主義闖入西方世界、掀起腥風血雨的時代，今天的東南亞情勢就像許多地區的情勢一樣，都與過去大不相同。一方面，世界秩序為防堵民族主義顛覆，可資運用的手段比過去更多；另一方面，超國家秩序內部兩相情願的分手──例如歐洲境內的捷克共和國與斯洛伐克──後果都不致嚴重到值得以死相爭的地步。

帝國的煉金術在發揮作用了。

（本文摘自安東尼．瑞德著《帝國煉金術：東南亞的民族主義與政治認同》，八旗文化提供）

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