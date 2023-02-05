東南亞的民族主義與獨特認同

東南亞在僅僅不過五十年間，已經從帝國轉入民主秩序。回顧這段期間，與更加漫長的歐洲史作比較，東南亞爆發各種暴力與排除異己的事件其實並不奇怪。如果族裔雜處的東南亞能在不發生種族清洗或帝國疆界碎裂的情況下發展民主政治，反倒令人稱奇。在現代之前的各王朝、帝國與獨裁政體，一般都容許或鼓勵治下臣民各行其是，只憑藉頂尖領導人的個人權勢結合在一起。但民主化不只僅揭開了蓋子、釋出各式各樣埋藏在裡面的仇恨，像前蘇聯與南斯拉夫發生的情況一樣，讓政客們厚顏無恥地運用這些仇恨以爭取選票。歐洲直到十九世紀最後二十五年，隨著特許經營權擴大到包容選區內所有選民，才出現有計劃的反猶太主義。最惡劣的反族裔罪行，往往是全民普選的政府幹下的。

漢娜．鄂蘭敏銳地觀察到一種明顯的歷史悖論：唯有在高度的民主化與文化融合後，反猶太主義才達到巔峰。她指出：

條件的平等，儘管是正義的一項當然基本要件，卻無論如何是現代人類最大、最不確定的一種冒險。平等的條件越多，對於人與人之間實際存在的差異的解釋也越少；於是個人與群體的不平等也變得更加嚴重……現代人類面對的重大挑戰以及現代特有的風險就在於，置身現代的人得破天荒地在沒有環境差異與條件保護下面對他人。此外，正因為這種新的平等概念，才讓現代種族關係變得如此棘手，因為我們現代人面對的是自然差異，無論如何想方設法改變條件，這類自然差異依然顯著。這是因為，為了謀求平等，我必須將每一個……個人視為與我平等，然而為了謀求平等，基於本身理由不願意相互給予這種基本平等的不同群體，也必須強逼著自己這麼作。

丹尼爾．凱洛（Daniel Chirot）提醒我們，歐洲在一百年前由於民眾大舉移往城市、公用土地私有化、法律理性化以及新中產階級──「既不屬於精英，也不再是農民大眾的一部分」──的興起而出現的改變，既攪亂了舊有認同，也為現代民族主義提供了可能性。這種可能性，讓人重新定位，將古早的鄰人視為局外人。因此可以說，導致反猶太主義在奧地利與德國崛起的政治環境具備一種特性──它是對自由與進步的德國文化的一種反動。最同化、最成功、最有國際觀的猶太人，正是造成反猶太主義的最大罪魁禍首，原因就在這裡。「他們不僅在經濟與文化市場上超人一等，也是眾人眼中反民族主義的潛伏分子，用異端邪說──即自由與反民族主義──毒害民族的純淨。」

對比歐洲，至少能讓我們對東南亞的轉型不致期望過高。印尼與馬來西亞都以不同的方式在獨裁與自由模式之間徘徊，但在一九九八年後，都似乎逐漸成熟，邁向更開放的民主社會。馬來西亞如果就種族與宗教條件而言，基本上仍然分裂，但相對來說尚屬和平。此外，自馬哈地（Mahathir）首相辭職以來的發展，也讓馬來西亞最終能克服分裂的遠景更加可期。我們將在以下兩章更詳盡地討論印尼自一九九八年以後的民主化。印尼在一九九八年爆發反華暴動，隨即在麻六甲與蘇拉威西發生更血腥的衝突（大體上是宗教衝突）。

印尼能自一九九八年起接納「局外人」，讓華人參與印尼政治與道德社群，尤其令人印象深刻。有人認為，像泰國與菲律賓的土生華人一樣，印尼的土生華人也即將融入印尼社會，只不過是以宗教少數派的身分融入罷了，這種想法不無道理。果真如此，與中歐社會當年的經歷相比，印尼走上民主轉型旅途經歷的創傷要小得多。一九三○與一九四○年代泰國民族主義政權對華人的象徵──特別是華語姓名──採取的嚴厲措施，讓之後幾代人更容易接受泰國民族主義。基於同樣理由，可以說蘇哈托的同化措施對之後幾代印尼人或許也有好處。事實上在所有印尼族裔中，華裔印尼人在家裡使用印尼語的比例最高，繼十九世紀之後又一次成為最「印尼」的印尼族裔。

印尼的多元社會，一直是它渡過危機的最重要的潛在資產，過去如此，今後也將繼續如此。只要印尼仍是一個龐大的群島國家，多元文化就是它必不可缺的要件。這種即使在民族主義高漲聲中依然屹立不搖的多元主義，是印尼得以避免巴爾幹式偏狹族裔主義肆虐的最佳保證。如果華裔印尼少數人的文化與象徵，不再成為印尼人心目中道德社會的異類，並且印尼經濟能夠更加開放與穩定，這些華裔印尼人的「局外人」地位可以在現有民主氛圍內獲得克服。經驗證明，對少數人的過度經濟歧視只會扭曲經濟，最後迫使主流社會與「局外人」進行進一步的特殊秘密交易，從而降低生產力。

近年有兩項進一步的改革，可以加速土生華人成為印尼合法一部分的立法進程。其中一項改革是找一個適當標籤，取代讓人有一種特殊聯想的英文「Chinese」或印尼文「Cina」一詞。無論是英文「Chinese」或印尼文「Cina」都含有太多矛盾的意義，包括在每一方面而言顯然都是印尼人的少數族裔，以及往往為主流社會視為威脅的外來語、文化與政治實體。二○○○年的人口統計將這個名詞帶來的包袱描繪得很清楚。這次人口統計，是自一九三○年以來第一次將有關族裔的問題納入問卷的人口統計。在一九三○年，略多於百分之二的印尼人在問卷中回答自己是華人。而一般認定，在之後三十年中，由於人口穩定化與家庭成員增加，這部分人口會成長。但在二○○○年人口統計中，只有百分之一點一四的印尼人在問卷中承認自己是華人；而在首次發表、沒有列入小型社群的摘要中，這個比例更小。這個現象顯示，就算納入移民因素，仍然有許多華裔印尼人寧願遺忘自身關於「Chinese」的身世淵源。如果能效法華裔菲律賓人的先例，發明一個類似「Chinoy」這樣的混合名詞，既能說明族裔混合特性，又能強調印尼（菲律賓）認同，對華裔印尼人而言一定相當有益。

另一個明顯的整合途徑是效法印尼精英，運用國家主義模式，塑造「民族英雄」（pahlawan）。華裔印尼人一直在這個體系缺席，是華人遭到排斥的強有力象徵。要讓一個置身全國性社會與全國性教育系統內的群體取得正式認可，成為國家的一部分，找一個具有華裔背景的特定民族英雄加以神聖化，是個好辦法。這樣的華裔民族英雄不愁找不到。根據一般性標準，在一七四○至一七四三年的「華人戰爭」中領導華裔爪哇人，與步步進逼的荷蘭殖民軍死戰的陳興國（Tan Singko，譯音），別名「Singseh」，就具備相當資格。在坤甸北方（西加里曼丹）、成立「蘭芳共和國」（Lan-fang kongsi）的那些民選領導人，同樣是很好的人選。蘭芳共和國曾經抗拒荷蘭多年，直到一八五四年才終於落敗。不過值此改革時代，是時候在那些更積極地建設印尼民族文化的人中尋找民族榜樣了──在十九世紀最後幾十年建立馬來文報紙與現代民俗文學的土生華人作家與出版家，都是這類人選。

（本文摘自安東尼．瑞德著《帝國煉金術：東南亞的民族主義與政治認同》，八旗文化提供）

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