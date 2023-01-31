工作就是獎賞？跟尼采學創業投資的智慧

那種寧願死也不工作的人越來越罕見了，要有，那就是難以滿足的挑剔者，不以豐厚的酬勞而滿足，除非工作本身使其滿足。

換句話說：有些人寧死也不要做乏味的工作，這樣的人極其挑剔一 份工作的品質，工作本身就是獎賞，賺錢則在其次。

你執著於自己的事業嗎？抑或你是為了錢才做？

不論出於什麼動機創業，只要動機夠強，幾乎都有可能成功。每種動機，都有它的優勢和陷阱。執著的創業者更容易撐過難關，但要做決策的時候，可能會當局者迷。受財務因素驅動的創業者會把握貨真價實的機會把事業做大，但他領導的公司可能會缺乏一個奉行不渝的核心使命，也許比較容易半途而廢。動機最強的創業者當中，試圖向家人或朋友證明一些什麼，或是向敵人施加報復，是其中一部分的首要動機。有些成功的創業者感興趣的是，不論什麼事，就是要把那件事做好，實際的產品或服務則是次要的。

你所執著的事物不見得跟市場上的機會一致。有句格言很流行：「尋你所愛，做所愛的事情討生活」，言下之意， 好像人做任何事情都能討生活，但你或許會需要為那件事放棄許多享受，生活風格有所妥協。藝術家、詩人和音樂家當中，只有一小撮人收入超過基本生活所需；創業也是一樣， 只有一小撮商業點子能開花結果，遑論顛覆行業，那是鳳毛麟角了。

仔細留意尼采的說法。對這種稀罕的人來說，賺錢不能讓他們滿足，前提是工作本身就是獎賞。他不是在談完全唾棄財務考量的人。聰明的投資人尋找執著的創業者，不過他們執著的點子必須是會賺錢的才行。兩者要能對得上，不然這門事業充其量只能是生活風格事業──而且要成功才算數。

你有通盤理解自己的動機嗎？你執著產品嗎？你想要顛覆已經建立起來的制度嗎？你想賺到讓你能自由追求內心渴望、無關營生的激情嗎？你念茲在茲的只是不想幫別人工作？ 對大多數人來說，上面這些考量都有一個位置，只是比重人人不同。你怎麼衡量上述和其他的要素呢？先理解你的動機， 再跟商業需求對接。

關於執著這種動機的源頭，更多討論請見〈執著〉。關於讓投資人躍躍欲試的機會，更多討論請見〈壓勝〉。商業目標跟你的動機相匹配是很重要的，更多討論請見〈找到你的方向〉和〈持續惕勵〉。

我和團隊是為了比錢更壯闊的事物才投入這家公司

朱德．瓦勒斯基（Jud Valeski）/ 社交數據搜集服務商 GNIP 創辦人及前執行長、攝影師，也是天使投資人從技術長成為GNIP的執行長後，得知近期有一份合約在我不知情的狀況下就簽署了，立刻深入瞭解我們到底簽了什麼。我發現這份合約對我們來說利潤豐厚，然而，我們的產品和工程團隊也會因此被抽離核心的產品前景，轉而投入開發對方產品所需的功能。這份合約實質上會扭曲我們的想法，把我們變成一家顧問公司，但公司上下都不是為這種事來上班的，我們都無意變成打工仔。

合約已經簽了。我必須決定要不要為了拯救我們的產品路線圖、願景和文化，撤回公司的承諾。毀約會讓我們履約的名聲掃地，加重財務壓力，卻也讓我們能夠忠於欲求和願景。我和團隊是為了比錢更壯闊的事物才投入這家公司，於是我致電對方，道歉，並解釋我們不得不毀約的原因。我告訴他們我明白這樣做的後果，但不會依約投入心力了。對方當然氣急敗壞，畢竟現在是他們的產品路線圖陷於危機，不過他們還是尊重我的決策。

這個危機揭露我們真實的動機，還有，要點在於，為了貫徹動機，我們願意做到什麼程度。

（本文摘自戴夫・吉爾克、布萊德・菲爾德著《尼采商學院：Linkedln創始人里德·霍夫曼盛讚，一周一篇，激發創業投資的勇氣與智慧》，今周刊提供）

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