身陷低谷感到不安嗎？跟尼采上一堂失敗學

最高的山是怎麼來的？我曾問。才知道最高的山是從海裡升起的。山裡的石頭和峰頂的岩壁上，都銘刻著見證。能潛多深，就能長多高。

換句話說：我想過最高的山是怎麼來的，我明白山是從海裡升起的。山上的岩石和山巔的岩壁上都有證據。最高的事物，起點一定非常低。

偉大的成功，往往要先經歷劇痛才能企及。這既是尼采的核心原則，在創業之路上也屢見不鮮。許多成功的創業者都至少失敗過一次，許多偉大的公司都經歷過難以為繼的時期。這當中有什麼道理嗎？抑或只是統計結果罷了？

事業一帆風順的時候，大部分的人不會花工夫反思。我們會思考採取的行動，修正路徑，但很少質疑基本前提。畢竟東西沒壞，為什麼要修呢？

諸事不順，或是感受到痛苦的時候，我們才會全神貫注。可能是集中於這門生意的基礎假設，或是審視自己心智的運作方式，繼而正視自己行為的黑暗真相。

身陷低谷，就是通盤重塑思考結構的機會。不妨從掂量新價值開始，你追尋的機會到底是什麼性質，想想看能否提出新的假設；身為領導者，想想你對這份職責有沒有新的看法。說不定你會重新評估自己適不適合當領導者或是創業者。老辦法不管用了，嶄新的切入方式說不定能奏效。

深刻重新評估不保證成功，只是給自己一個機會。話說回來，我們鮮少聽說哪家公司、哪個創業者跌入谷底、改變方針或是失敗了，這是因為海床總是在海面下，但這仍然是一些偉大成就崛起的機制之一。創業者開始真誠地質疑基礎的議題，而且這次已具備可觀的經驗，那些經驗正是尼采所謂「山裡的石頭和峰頂的岩壁上，都銘刻著見證」。

身處低點的時候，上述想法既是慰藉，也是導引。然而，如果你並非處在低點─萬一你經歷的其實是平凡的成功，好像是局部極大值了，那該怎麼辦？這是做生意最艱難的抉擇之一。拿「好」去冒險以求「偉大」，沒有某種秉性做不到，而這也是投資人（他們尋求的是超乎尋常的報酬）跟創業者最常見的齟齬。你我都知道尼采會怎麼說，但就如同前文說過的：他在世的時候根本沒人讀他的書。

關於從失敗中學習並東山再起，更多討論請見〈連續創業之道〉〈資訊〉和〈經驗得來的智慧〉。關於設定高遠目標，更多討論請見〈壓勝〉。關於身陷低谷時的慰藉，更多討論請見〈反射你的光芒〉。

往下跌的過程雖然格外痛苦，卻也迫使我們毫不留情地重新評估，奠定成功的基礎。–華特．納普（Walter Knapp）/ 線上廣告平台 Sovrn Holdings 執行長

2010那年，我在 Lijit 廣告服務公司擔任營運長，設法幫客戶清算並拍賣掉他們賣不出去的廣告存量，幫客戶賺了更多錢。這個收益基礎既穩固，成長又快，於是我們順利出售給一家大得多、根柢也更穩固的公司 Federated Media，公開上市看來十拿九穩，我們每天都過得興高采烈。

快轉2年，好景不再。併購整合不順利，生意慘不忍睹，走了好幾位高管，當執行長的機會交到了我手上。

好不容易，我們賣掉了Federated Media 那邊的事業， 清理了資產負債表，倖存的團隊得以重新聚焦，差不多就是砍掉重練。出售母公司留給我們兩大資產：銀行裡的滿手現金， 還有忠實顧客群─不過我們還在虧錢就是了。我們從頭來過，把公司的名字改成Sovrn。留下來的員工經歷成長、併購，希望一飛沖天又如雲霄飛車重摔入地，全體一度「炮彈休克」，但總算有了嶄新的開始，那時我對未來寄予厚望。

不料那還不是低谷。2014年初，一篇調查性質的文章刊出，宣稱我們害下廣告的人可能買到造假版位。這在當時就是業界廣泛的問題，何況我們還部署一套精巧系統來反制，然而我們網羅的品項太多，詐騙集團花招百出，難免有漏網之魚。

儘管文中的指控從未證明屬實，但我耿耿於懷。我不想做這種會促成非法活動的生意。我們祭出鐵腕措施，所有來路不明的流量一律切斷，寧可錯殺，絕不姑息。這些剔除的流量大半就流向我們的競爭者，他們比較不在乎潛在的詐騙，可望入袋的營收更讓他們感興趣。

不到3個月，我們的營收運行速度跌了將近6成，現金出血不止，瀕臨極限的員工紛紛失去信心。別無選擇之下，我們只好裁員，縮小規模，看能不能在獲利的情況下繼續營運。我以為之前的士氣夠低了，這時裁掉一批人，營收狂瀉，團隊露出創傷後壓力症候群的跡象。這家公司一度公開上市有望， 現在卻淪落到每天都在存活邊緣掙扎。

但接著有趣的事發生了：我們的營收開始成長。一開始成長還很緩慢，但接著變得飛快。就在我們縮小規模那陣子，廣告市場終於開始面對流量品質和惡意的詐欺問題，這兩件事都重重傷害廣告主付出每一塊錢所得到的價值。大型廣告業主使用的採購演算法發現，我們過濾流量遠比競爭對手積極，如果他們想接觸到有血有肉、把時間和注意力放在內容上的人，自然會來找我們。這些在乎品質的顧客又再度從我們的服務賺到更多錢了。我們在冒不起險的時候大舉革新，重新建立信任， 憑我們能引以為傲的服務內容，掙回生意。動能回來了。

我們不斷地迅速成長。如今這門生意還是會面臨新的逆風， 這是商業的日常，但我們對品質的堅持和堅忍不拔，業已「銘刻在我們的石頭上」。當別人不在乎的時候，我們不計風險，潔身自愛，所幸奏效。往下跌的過程雖然格外痛苦，卻也迫使我們毫不留情地重新評估，為我們現在與未來的成功，奠定了基礎。

（本文摘自戴夫・吉爾克、布萊德・菲爾德著《尼采商學院：Linkedln創始人里德·霍夫曼盛讚，一周一篇，激發創業投資的勇氣與智慧》，今周刊提供）

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