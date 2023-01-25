柏南克回憶錄 金融危機下聯準會不為人知的內幕

九月二十三日星期二，鮑爾森和我陪同總統在白宮玫瑰花園發表對記者談話後的第四天，我們再度並肩坐在一起。看來火冒三丈的參院銀行委員會委員坐在我們對面，他們對問題資產救助方案的建議，報以強烈的懷疑。七千億美元的方案打算怎麼運作？一般的美國民眾能得到什麼好處嗎？

我在攝影機燈光的照射與委員嚴厲眼神的注視下，做了我在國會聽證會上空前絕後的事情：我在沒有準備的情況下，只用當天早上粗略寫下的重點，即興發揮。當時我表示，我同意支持購買資產，也認為自己是負責解釋箇中原因的適當人選，告訴大家為何透過購買資產可以強化金融機構、穩定金融體系，同時也公平對待納稅人。經濟學教授在我身上還魂了。

「我先從一個問題開始，」我說：「金融市場為什麼不能運作？金融機構和其他人持有價值千百億美元的複合型證券，包括很多跟房貸有關的證券。我想請你們想一下，假設這種證券有兩種不同的價格，第一種是跳樓大拍賣價格，就是在不流動市場拋售的價格；第二種價格是持有至到期日價格，就是證券透過長期收益最後會有的價值。因為這些證券性質很複雜，加上經濟和房市狀況十分不確定，這些證券當中，有很多證券沒有活絡的市場，因此，今天跳樓大拍賣的價格可能遠低於持有至到期日價格。」

我繼續說：「購買資產可能有幫助，如果政府付出的價格介於跳樓大拍賣和持有至到期日價格之間─換句話說，價格雖然也不高，卻比較接近賣方在正常運作市場中可能得到的價格。金融機構可以用這種中間價賣掉資產，也可以用來估算帳上資產的價值，不必承受會導致耗盡剩餘資產的損失。同時，如果像我們預期的一樣，這個方案有助於重振經濟和房市，用低於長期持有至到期日價值的價格購買，可以確保納稅人拿回本錢」。

我認為，政府不必計算這些資產的跳樓拍賣價和持有至到期日價格，介於這兩種極端價格之間的價格，會在政府以大買家身分參與、同時民間部門買家可能一起現身的標售中，自動出現。我指出，光是宣布資產購買建議案，就已經造成次貸資產價格躍升，就是這個方案可能行得通的證據。我從過去到現在一直都相信，用這種方式來思考購買資產最有道理。貝兒也支持這個構想。不過，要設立公平、有效的標售機制，來處理十分複雜、難以估價的證券，在概念上和操作上都會引發不小的問題。

這些參議員逼問我們將近五小時，提出問題，也提出他們自己的建議。精通財金事務的羅德島州民主黨籍參議員傑克．利德(Jack Reed)說，如果購買資產推升金融機構的股價，應該分潤納稅人。聽證會半途，委員會主席達德簡短地指出鮑爾森沒有指出的一點─法案中沒有限制政府取得金融機構股權的文字。利德和達德的說法，顯示他們不見得反對公共部門取得銀行的部分股權，不過他們似乎認為，這樣做是為了提高納稅人的報酬率，而不是強迫銀行改組或讓政府取得銀行控制權的方法。在回應這個問題時，我促請參議員讓行政部門可以視情況的變化或結果的不同，擁有足夠的彈性空間運用這七千億美元。

參議員不斷重申對一般大眾公平的主題。懷俄明州共和黨參議員麥可．安濟(Mike Enzi)問起這樣對沒有不良資產可以賣給政府的小銀行公平嗎？這樣我們向承做很多最差勁貸款的較大金融機構購買資產，豈不是獎勵失敗嗎？實際上，很多小型銀行確實持有不良資產，但是，安濟指出了深陷困境的銀行從這個方案中獲利最大的事實，的確凸顯了採取必要行動挽救制度，和避免道德風險之間有所衝突的又一例證。好幾位參議員說，從這個方案中得到好處的金融機構經理人薪酬應該受到限制。另外，包括達德在內的其他參議員也推動資金分批發放、而不是一次發光的方式，這樣做如果國會對結果執行不滿意，才有機會可以中止這個方案。這次聽證會漫長而辛苦，我卻認為我們獲得了一些進展。

隔一天(九月二十四日星期三)感覺像是個殘酷且不尋常的懲罰。我要面對兩場嚴苛的聽證會，一場在參眾兩院聯席經濟委員會，另一場則在法蘭克的眾院金融服務委員會。另外，還要參加兩場爭執激烈的會議：大致上包括眾院所有共和黨眾議員的眾院共和黨政策委員會(House RepublicanConference)，和參議院民主黨黨團會議(Senate Democratic Caucus)。前一天早上，共和黨眾議員才怒氣沖沖，斷然拒絕包括副總統錢尼、白宮幕僚長波頓、總統國家經濟會議助理漢尼西、聯準會理事華許在內代表團的呼籲。

鮑爾森和我盡力和眾院共和黨議員周旋，但是我們的運氣沒有比副總統所率領的代表團好，國會議員在黨團大會議室兩邊的麥克風後面排隊，等著發洩怒火，他們要傳達的訊息是：為華爾街肥貓紓困，是嚴重的不公不義，等於是要一般大眾送禮給華爾街。一位眾議員告訴我們，他跟選區內小城鎮通曉「真正」美國經濟的銀行家、汽車經銷商和其他人談過，到目前為止，他們還沒有看到華爾街困境產生的任何實質影響。「他們會看到，」我告訴他：「他們會看到。」華爾街的情勢看來可能毫不相干，卻可能扼住中小企業和企業家的信用，殘害經濟，但是大部分國會議員都表示懷疑。我擔心國會要到了經濟受到明顯、重大、可能完全無法逆轉的傷害時，才會採取決定性的行動。

我整天都在強調供需狀況惡化會構成嚴重威脅的論點。我告訴眾院金融服務委員會：「信用是經濟的生命線，」如果金融狀況不好轉，「我們會看到失業率升高、就業機會減少、成長放慢、查封案件增加︙︙這樣對工人階級一定會有實質影響。」

金融危機和一般大眾無關的觀念，不是我們面臨的唯一問題。還有好幾個其他原因，造成購買資產方案難以解釋，又富有爭議性。外界有些經濟學家說，(如果低價購買資產)不會有幫助(如果提高價格)就是對納稅人不公平。這種批評忽視了我的主張─標售會產生介於跳樓大拍賣和持有至到期日兩種低高價之間的價格。也有人看到標售的設計問題，因為等待我們購買的證券很複雜、又很多元化。我認為這種反對理由聽來雖然合理，不過，我們也有辦法反駁。但是，雖然我們盡了最大力量，說明購買資產的理由，我卻看不到大家凝聚贊成這種方案的共識，只看到大家普遍懷疑這種方案怎麼能夠運作。

當我在說明購買資產方案時，我同時設法保有行政部門採取行動的彈性空間。我認為可以授權監督委員會，推動必要的改變，但是我不知道這場危機會怎麼演變，因此，我試著做到魚與熊掌兼得：一方面支持鮑爾森的策略，同時設法保留政府直接挹注資本或其他方法的選擇權。

（本文摘自柏南克著《行動的勇氣(慶功新版)：危機與挑戰的回憶錄》，今周刊提供）

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