大趨勢預測－2023年社會的整體運勢走向

2023年的天干地支為癸卯，而在紫微斗數中癸的四化為破軍化祿，巨門化權，太陰化科，貪狼化忌。

四化說的是各個星曜因為外界環境與上天的變化而產生了變化。在紫微斗數中相當重視四化，因為一樣的東西在不同的環境中會呈現出不同的特質，如同一杯水在春夏秋冬的氣溫下會呈現不同的溫度甚至不同的狀態（在嚴冬可能從液態變成固態）。這是紫微斗數中相當有趣而特殊的部分―透過對於四化的使用，解析出一個人會因為環境而產生不同的生命態度。例如一個原本很重視工作價值、期待自己凡事一步一腳印前進的人，可能因為整體大環境不佳影響他的工作，進而開始懷疑自己崇尚務實價值的態度是否正確，因為努力不能抵抗外力，但是本身具備的個性特色卻無法改變，因此就會在原本的架構上做出因應外力環境的調整，最後導致自己在這個流年時間內做出可能跟過去不同的選擇。這樣立體並且複雜的情緒轉折，在個人原生的個性價值以及相對應於環境所給予的心理轉變之間，掌握其中細膩的轉換正是紫微斗數的絕佳強項，也是紫微斗數可以準確判斷一個人的行為與心理的主要原因。

對於整體環境的推算，一般命理師通常使用該年的大年初一子時，來建立一整年度的命盤，然後用這一張盤去論斷整年度的事情。然而，這樣的論斷方式其實有很大的問題，這表示每一年的出生時辰都只會是子時。而我的方式不一樣。我所使用的是比較接近近代心理學與社會學在推測趨勢走向的方式。例如2022年的天干為壬，流年四化中有一個武曲化忌，表示去年所有的人在命盤上都有武曲化忌產生，這個武曲在命宮、官祿宮、夫妻宮、財帛宮、福德宮、田宅宮、子女宮，都可以被廣義地解釋為跟自己實際金錢收入有關係。化忌是一種空缺，武曲化忌表示因為金錢價值觀產生空缺，這當然很大的可能是因為錢賺得不夠（因為是自己的命盤，所以是一種自我的認知，不見得一定是真實意義上的缺錢）。由此可知，2022年在經濟與產業上一定有狀況出現，否則怎麼會絕大多數的人都一起產生錢不夠用的狀態，無論你的「錢不夠用」是在哪裡出現，可能是在家裡（田宅宮），在工作薪資上（官祿宮），在自己的理財能力上（財帛宮）都有可能，憑藉這種整個社會上集體的意識狀態，以及集體的現象組成，就可以去推算出整體社會的情況。

因此，從2023年的天干，我們可以分析出整體社會的情況，而四化中的化忌是一種空缺的狀態。這個世界上，人必然因為空缺而產生動力，動力產生社會變化，就像我們覺得需要糧食，所以才會產生製造糧食的動力，而2023年的流年天干為癸，癸則是貪狼化忌，貪狼是一種慾望的展現，表示一個人的慾望之所在。那麼人因為自身的慾望產生了覺得自己的不足與空缺（化忌）時，對一整個社會的大趨勢會產生什麼樣的影響呢？

當流年貪狼化忌，表示因為大環境的影響，在2023年每個人都會對自己有所期待（看貪狼所在的宮位造就每個人對自己有不同的期待），無論是在哪個部分對自己有所期待，只要有期待就會有努力的動力和希望改變的動力。有固定看我月預測和年預測的朋友一定知道，用天干去推算整體運勢，其實並不單獨存在也不能單獨解釋，意思是：每個天干的四化變動其實是連動的。例如過去幾次的庚年天相化忌，改變了整個世界的規則，歷史上每個庚子年幾乎都會出現社會變動的動亂，讓整個社會秩序做出改變，這是因為天相是一個「規範」的星曜，因為規範過頭而產生了問題（化忌）。

接著是辛年的文昌化忌，整個社會體制被掀起挑戰，這時候人一定會希望有更清楚的規則可以遵守以穩定生活，也更加地不希望改變、更加保守，最後自然會引發更多的內外在心理糾結，甚至是原本的生活完全被打破，這是因為代表了細節規則與理性思考的文昌，讓眾人的理性受到環境挑戰，過去認定的規則不再是可以被依靠的準則，因此這是一個容易讓人心靈跟精神不安的一年，也是一個容易引發精神問題並且產生自殺的一年。因此在2021年的開始，我就一直呼籲要照顧身邊原本就有憂鬱或躁鬱症的朋友。

在接連著兩年的環境變動之後，2022年壬年是武曲化忌，回歸生活基本面的務實態度，呈現在正財星的武曲上面，務實地擁有自己的財富才會讓人心安穩定，因此在2022年大家會開始審視自己，調整自己的心情，務實地去面對自己的生活與工作，在這樣的群體態度之下，所有的消費都需要有務實的考量。各國也會開始重新盤點自己的經濟與政治立場，通貨緊縮甚至在2021年就提前發動，然後影響整個2022年。

所以，每一個年的天干雖然主導了一整年的運勢走向，但並不是單獨存在，而是由一連串的前後效應所產生，就像庚年的天相化忌也是受到前一年文曲化忌的感性衝動所致，以及更前面一年的天機化忌，聰明反被聰明誤的特質一路推演至最後形成破壞規範的天相化忌狀態。因此，2023年可以說是一個大家在經過了好幾年動亂並且終於在2022年回歸到基本面去思考後―重新出發的一年。慾望將開始重新回來主導我們的心靈，貪狼化忌表示無論是對於自己的感情、事業、家庭、財富追求、人際關係的期盼，我們在這一年都會希望可以為自己的人生做出更多的改變。而個人如此，國家社會也會如此，因為無論多大的群體都是由個人所組成的。

既然化忌會讓人因為空缺而產生追求的動力，最後引發一連串的生命變化，那麼化祿就可以說是填補空缺的良方。化祿說的是「本來不屬於自己而多出來的」，2023年是破軍化祿，破軍是一個代表夢想、願意為了夢想大破大立不計一切的星曜，這樣的個性特質會讓我們在這一年完成許多原本自己無法想像跟無法完成的事情，當然這不完全是一件有實質利益的事情（指有賺錢的事情，或者是夢想如自己期待能夠百分之百地完成）。因為自已的夢想而產生本來不屬於自己的事務與情感，從貪狼化忌跟破軍化祿的搭配來看就可以知道，在環境一年年的影響推演之下，讓我們在2023年開始對很多事情有更多的期待跟想法，因此讓我們產生出更大更多的夢想，並且用這個夢想去填補自己內心那個因為慾望產生的空缺――破軍的化祿去填補貪狼的化忌。因為慾望而期待夢想來填補，這就是在紫微斗數中常被提到的「祿隨忌走」的用法，透過星曜這樣的互動，就可以帶出這個癸年的四化會給我們產生什麼樣的變化跟生命的波動。

可以想見的，2023年會是大家期待自己有所改變的一年，整個社會趨勢也是。在各種產業上面，都會有積極擴張的狀態，當然也會有更多的企業爭奪市場跟地盤的情況，而為了要爭奪市場跟地盤，就會變化出更多的新花樣，包括更創新的經營方式、更不計一切手段的吞併，甚至是引發更多的企業之間以及企業內部打官司的問題（爭奪不見得是對敵對企業，也可能是公司本身的內部奪權）。那麼這會發生在什麼樣的公司跟產業呢？通常會出現在跟旅遊、傳播媒體、宗教、教育、身心靈、飲食、娛樂、個人消費通路以及醫藥相關產業上面。只要是走過2018年一直到2022年，而且具備了基本核心競爭力的公司，都會在這一年（2023）開始進行版圖的擴張與掠奪，並且會因此提出更新型態的區分方式和經營方式。我們會看到這一年即使是經濟還在蕭條的狀態，但是各種新興的經營模式跟新興產業帝國將出現。

經濟如此，政治局勢上也是如此，這會是掠奪資源的一年。國際間為了謀取自身利益，會因此打破規則，對內，更加保護自己；對外，有能力者會想打破過去的國際規範，小國則是會想出更多的新謀生之道。例如原本的國際組織將出現重大改革，原本的區域聯盟將產生變動，新興國家中將出現幾個明日之星在東南亞與非洲、中東、南美、中亞，並形成新的區域勢力。日本將不再掩飾地成為亞洲強勢國家，台灣則將淪陷在政治鬥爭中。以整體趨勢來看，台灣在亞洲佔有僅次於日本的地位，韓國則在2023年更加面臨國內外的企業競爭壓力，而台灣將在這一年面對直接而來的政治與產業方向的選擇。慾望跟大破大立的力量，將帶台灣進入一個跟過去完全不同的國際地位，只是也會因此讓台灣的國內政治鬥爭更加劇烈，但是產業卻會開始走出一條新路，而東南亞會在2023年開始更加有力地影響亞洲，2023年將是東南亞大爆發的一年。

這樣風起雲湧的一年中，慾望有時候連動著個人情感，各國明星在這一年將不斷地有婚外情與桃色糾紛出現，而且相當精采―不只是金錢與感情的糾葛，還有政治與感情，甚至會影響企業版圖以及國家政治局勢。對於個人來說，2023年除了是看好戲的一年，也是個人可以重新開始建立自己另外一個人生機會的一年。

2023年的四化還有巨門化權跟太陰化科，所以這也是一個會因為爭奪權力而有官非，以及房地產會迴光返照，跟許多個人感情問題的一年。就每個人的2023年運勢部分，在後面的章節會針對十四個主星在命宮的命盤，有各自的分析，但是整體來說，這一年都會有整體的外界環境對於個人的影響，因為每個星曜都代表了自己的內心基本價值觀，例如前面說到的貪狼是自己的慾望所在，破軍是一種夢想的情懷，這無關好壞也無所謂的對與錯，可以想成是我們內心的一種心理跟情感，這也是學習紫微斗數的人容易犯的錯誤――把自己的人生價值觀直接套用在星曜特質上。例如覺得人有慾望就是不對的，或者重視金錢就是不對的，卻忽略了人有欲望才會推動自己的人生，重視金錢才能守護自己的財富，因此我們應該在學習命理的過程中（至少紫微斗數一定是如此）做到絕對的理性判斷，而非一味地以自我價值去套用，因為你的價值觀可能是受到生活環境背景的影響，不一定是正確且理性的。有了這樣的基本觀念後，我們就可以看每個流年的四化會對我們的內心價值產生什麼樣的影響，進而引發我們在今年的生活態度跟生命的追求，以及容易產生的問題。

2023年外界對我們自身的影響如何，最基本的只要看自己在本命命盤上面的貪狼星在哪一個宮位，就可以知道，這一年對於哪個環境跟事物會有一種欲求不滿的感覺，總是覺得自己好像可以再多做一點、多要求一點或者多期待一點。例如貪狼在財帛宮的人會在今年希望可以賺更多的錢，在官祿宮的人會期待今年可以有更好的工作機會跟發展，並且因為貪狼是桃花星所以也代表與異性的關係，但是需要注意這是因為慾望跟異性關係所產生的空缺（化忌），所以要2023年在工作職場上的兩性關係，可能會因為期待彼此可以給予自己在工作上的幫助而產生問題，這個問題會在貪狼在官祿宮的時候最為明顯，當然在夫妻宮也會有這樣的情況。如果是在財帛宮，而且本身工作是業務導向的人，就容易在工作場合上跟同事或客戶產生這樣的問題，如果不是業務導向的工作，則比較容易因為自覺自己的工作所得到回報不足，並且因為影響到財帛宮對面的福德宮，所以會希望自己能夠多找到兼差或是其他好的賺錢方法，並且希望多習得一些能力以及得到心靈上的支持。

如果說貪狼的慾望產生在福德宮呢？則表示今年會希望能夠更了解自己，福德宮代表的是心靈跟精神層面，心靈跟精神因為慾望而產生空缺，表示我們需要更多的心靈滿足以及精神的滿足。福德宮也代表我們賺錢的方式和花錢的方式，所以前面才會提到會希望找更多賺錢方法以及追求了解自己與自我實現的解釋。

貪狼在僕役宮或是兄弟宮，表示今年會希望跟家人或朋友有更多的交流。如果是在子女宮或田宅宮，則表示希望今年跟家人與小孩有更好的關係，期待他們可以支持自己的夢想，當然這也表示自己可能在這一年可以買房子，但是需要注意這樣的人在今年找到的房子可能有狀況，例如會買到比較貴的房子。如果是貪狼化忌在命宮，則表示今年自己對於各方面都會擁有許多的想法跟慾望，上面提到的幾乎都有可能。要注意的是，因為破軍化祿會去彌補貪狼的化忌，而貪狼在命宮時，破軍一定是在財帛宮，所以今年為了追求個人的慾望，往往會不顧一切地用金錢去滿足。簡單來說這是一個只要我有想法，就願意花錢去追求的一年，所以當然要注意今年的理財跟金錢安排。

承上，在貪狼化忌、破軍化祿這樣的心情影響下，造成2023年同時間會產生另外兩個四化：巨門化權與太陰化科。巨門是自己內心的安全感所在，巨門常被說成是口舌的問題，其實就是因為與人溝通對談往往來自於內心的不安―我覺得你不了解我，所以我才需要跟你吵架。因此，單純地將巨門直接視為是口舌問題，其實過於偏頗。化權說的則是一種掌握與穩定的力量，所以當破軍化祿，夢想受到貪狼化忌的慾望拉動，期待自己在這一年有所突破的時候，當然容易產生希望別人了解你，並且希望別人可以尊重你的心情，因此也容易希望從言談舉止間得到話語權與認同。或者是會呈現出某種的固執，正面的解釋是這時候會比較讓人覺得有魄力，負面的解釋當然就容易有太強勢的問題，這之間的差異在於這個巨門是否具備兩個因素：一是太陽是否在落陷的位置。在斗數的設計上，太陽會消除巨門的內心不安，當太陽有足夠亮光的時候，巨門的不安只會是隱藏的狀態，甚至會變成是將不安化為正向的動力―因為我覺得自己不足，所以我更努力。旺位的太陽，意思是太陽升起的時間，表示太陽有光亮，落陷的太陽則是太陽落下，表示太陽無光，我們可以由圖一檢查自己太陽的位置是旺還是落。而落陷的太陽會造成巨門的內心不安被放大，也容易引發成為不願意與人溝通，或者說話的方式不對。第二個條件則是巨門是否跟四煞星（擎羊、陀羅、火星、鈴星）放在一起，這四個煞星往往代表了自己內心無法控制的情緒，所以當自己極欲跟人說明，想要掌握話語權得到支持來填補自己內心無法察覺的不安，若是再附加上情緒，往往就會變成強勢或是固執了。

在這樣的情況下，當巨門在自己的命盤上是在跟「人」有關係的六親宮位中（兄弟宮、父母宮、夫妻宮、僕役宮、田宅宮、有小孩的話還要加上子女宮），通常需要注意與這方面的親友的相處與溝通問題。或許當下人家不反對你的想法，只是因為你的強勢而不願意跟你說真心話。如果沒有前面提到的兩個問題，這時候的巨門化權其實會變成很能夠因為自己的溝通能力得到支持，反而是一種好的現象。如果巨門是在自己的命宮、財帛宮、官祿宮、福德宮，則表示自己在這一年能夠在工作上、生活上將自己的理念想法好好地發揮出來。尤其在財帛宮跟福德宮，對於做業務工作或管理階層的人更是相對具有優勢的一年。如果盤上的太陽在落陷的位置，則反而要多讓自己嘗試與人接觸和交流。當然，如果是跟煞星在同一個宮位內的人，則要注意這一年會有因為言詞不恰當產生的問題。

還有一個太陰化科。太陰是一個懂得享受的星曜，尤其是他在化科或化祿的時候。當一個人希望這一年要突破現況以滿足自己的慾望，並且內心很堅定地朝目標前進，他當然會希望自己可以得到成果，而且是讓自己覺得有面子的成果。化科說的就是名聲與讓自己覺得臉上添光的地方，以及會得到外界注意的概念。而在今年，科的效果來自於太陰這個屬於母性照顧與家庭的星曜。這表示當太陰星在命宮、官祿宮、遷移宮的時候，自己在這一年將因為懂得照顧人、幫助人以及細心體貼的心思，得到工作上或生活周遭人們的讚賞，也會因為自己懂得吃喝享受而得到大家羨慕的眼光。既然會得到羨慕的眼光，當然也表示自己在這一年會有比較多吃喝玩樂享受生活的機會，而這一切都來自於這是一個追求慾望的年份。

不過要注意的是，太陰代表女性的特質、有心思細膩的一面，因此情緒較容易受到影響，如果這時候太陰與煞星在同一個宮位或是對面的宮位（圖二），難免就會因為愛面子而跟人在工作上、生活中有些摩擦，尤其當太陰星位於自己的六親宮位時，更是容易跟相關的親友產生人際關係上的問題。不過如果少了煞星，則這一年是跟親友們相處非常開心快樂的一年，因為他們都會得到你許多的關愛。唯獨需要小心的是，如果你的命盤上太陰跟太陽同宮，而且你剛好身邊不只一個女性伴侶，那麼注意這一年可能事情會曝光，花錢消災或許能避免。

綜觀2023的整體四化帶動的一整年大家的命盤走勢，我們可以看出來這是餐飲觀光業爆發的一年。太陰化科、貪狼化忌，再加上破軍化祿，充滿夢想跟慾望，還會希望生活有所享受，這是餐飲旅遊以及高消費產業美好的一年。但是別忘了，追求夢想的過程不乏會有問題出現，加上溝通上容易強勢固執，所以這也是一個容易離婚、合夥破裂、友情的小船說翻就翻的一年，因此我們將會看到許多的大公司內部鬥爭導致拆夥、名人婚外情緋聞爆開，以及世界各國滿滿的政治鬥爭檯面化。不過，這通常也代表到了2023年的年末，我們可以看到一切即將塵埃落定，大局有了新的方向。對個人來說，無論是夢想的追求或是新歡的追求，都可以在這一年出現確定的方向，我們經過了過去四年動亂而不穩定的年代，在2023年終於確立了新的目標以及讓人踏實安心的生命主軸，讓我們可以繼續清楚地邁向2024年的太陽化忌，讓自己主導自己的命運，才有穩步向前的動力。

（本文摘自大耕老師、琥珀老師著《學會看流年：用紫微斗數看懂自己的流年運勢（收錄2023年運和月運解析）》，時報出版提供）

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