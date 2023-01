達利歐暢銷書《原則》實踐版 建立屬於你自己的原則

此時此刻,我特別想幫助你想清楚、並寫下為自己量身打造的各項原則,以便能夠輕易地查閱和分享這些原則。我很想這麼做,原因出於我的親身體驗,基於原則的思維能夠對自己和無數人的生活產生重大影響。

這是我這趟漫長人生旅程合理的下一階段。約在四十年前,我偶然開始思考自己的現實遭遇,並且提筆寫下我成功因應現實的一些原則。最初我從個人投資方面著手,接著一步步為我創辦的橋水基金公司打造了企業文化,然後逐漸在自己人生的方方面面面確立各種原則。這使我們對尋求的目標、現實世界運作之道,以及對不同處境中做好決策所需的各項原則,有了極為明確的認知,因而更為成功。這些原則大都很明確,因此能把它們編寫成電腦程式碼,然後讓電腦比照人腦的方式來吸收當中資訊,並做出各種與我們人類不相上下的決斷。這使我們能以更快速、更不情緒化地做成更多複雜的決策,進而走向下一階段的大幅成長。

秉持原則來思考的過程,也改變了我對所遭遇的一切現實的看法,從而找出更有效應對現實的方法。我看清楚,大多數事情總是以反覆不斷地發生,但有或大或小的差異,這是因為事物背後的因果關係始終隨著時間流逝而重複和進化。我觀察到,世事一貫如此,在時間長河中推動萬事萬物的向來是因果關係。我學習到,當宇宙大爆炸發生時,宇宙所有法則和力量隨之生成,並且持續向前推進,不論是星系的結構、地球的地理和生態系統、人類的經濟與市場、債務危機、世界秩序的變化,以及我們每個人,都像是一組組相互搭配運作的複雜機器那樣,在時間推移的過程裡不斷地彼此互動。我們每個個體都是由許多不同的零件(循環系統、神經系統等)組成的複雜「機器」,於是能夠產生思維、夢想、情緒以及獨特個性的方方面面。我領會到,昔日發生過和當下正發生的所有事情,都像機器那樣運作,並且一起進化,由此創造出我們日常經歷的現實情況。藉由辨識日常現實的各類型態,和發展自己應對現實的種種原則,我能夠更妥善的準備,好去處理甚至影響任何迎面而來的事情。擁有良好的處理問題原則,正是橋水基金公司和我的成功之道。

我的人生在五年前步入新階段,彼時我最重要的事莫過於分享所學、所知。我寫了《原則:生活和工作》(Principles: Life & Work)這本書,與讀者分享依原則處事的方法,以及在生活和工作上收集的種種原則。此書帶來了令我意想不到的廣大影響。它已被翻譯成三十二種語言版本,全球銷量超過四百萬冊。根據這本書製作的動畫影片《成功的原則》(Principles for Success)觀看人次逾三千萬。接著,我又寫了兩本書討論不同類型的原則,書名分別是《大債危機:橋水基金應對債務危機的原則》(Principles for Navigating Big Debt Crises),以及《變化中的世界秩序:橋水基金應對國家興衰的原則》(Principles for Dealing with the Changing World Order)。此外,我還創作了兩部動畫影片《經濟機器是怎樣運行的》(How the Economic Machine Works)和《變化中的世界秩序》(The Changing World Order),也都極為成功,觀看人次已超越一億。

在過去五年期間,我與無數人有過良好互動,他們異口同聲告訴我,原則改變了他們的人生。也有許多人徵詢我的建議,要我幫助他們建立自己的各項原則。

於是我創作了這本筆記書,好協助讀者踏上旅程,著手思考自身的現實處境,並逐步找到屬於自己的種種原則,以有效地應對現實。我期望本書猶如你個人的庇護所,讓你能夠進入其中,深思正在發生的一切,並考慮善加因應之道。你在這本筆記書裡寫下的種種省思,將成為你最有價值的資產。我有信心,只要你著手去做,人生將突飛猛進。

讓我們啟程吧。

各項練習

這本筆記開頭有四項練習,結尾處還有一項練習。我相信你會樂於練習,並且將發現它們頗有助益。它們將幫助你用不同的、更具原則的、更務實的方式來審視自己和自身的現實處境,以及你應對自己與現實的方法。你將看清絕大多數事情都有它發生的原因,而且現實如同永動機(perpetual-motion machine)般不停運轉。了解自己是什麼樣的人以及明白自身是這台機器的一部分,有助於你產生更好的成果。藉由三件事情,你將能夠更出色地駕馭現實和獲取更佳結果:(1)領會現實如何運作、(2)了解自我和自身可能採取的行動、(3)擁有原則來幫助你得到想要的成果。

第一個練習:反省你是怎樣的人

遺傳的基因特質以及環境影響賦予你特有的本性和偏好,這意味著特定的人生目標與道路,比起其他人生目標和道路更適合你。認清自己的本性並選擇適性的人生道路對你最有利。你將發現,自己所持最佳原則與他人的原則迥然有別,即使某些原則對所有人來說都是最好的。「認識自己」(Know thyself)和「忠於自己」(To thine own self be true)是亙古不變的普世原則,因此本練習旨在幫助你將這些原則應用在生活中。

第二個練習:如何從「現有的案例」(Cases at Hand)達到「應對當前情況的最佳原則」(Best Principles for Dealing with Them)

這個練習將幫助你從(a)「現有的案例」(例如,現時的境遇),到(b)認知它是「情景再現」(比如說,看清處境的範疇或類型),然後通往(c)你用來應對這類境況的「原則」。本書提供了透過寫筆記來進行練習的範本,如果你勤於運用範本來練習,將能直覺地完成它,並且將開始以具原則的方式思考。當你讀到空白處(供你寫下自身各項原則的頁面),你將發現若干取自《原則:生活和工作》一書的原則與圖形。許多人經由社群媒體跟我互動時表示,這些原則和圖像讓他們受益匪淺。在此它們只是一些有助於你反思的提示。最要緊的是,你要省思自身的經驗,並把那些對你最有效用的原則寫下來。

第三個練習:精通五步流程以達到人生目標

我發現五步流程對於獲致成功非常有幫助。我想把它們傳授給各位讀者:(1)制定明確的目標;(2)找出妨礙你實現目標的問題,而且不要容忍問題;(3)準確地診斷問題,查明問題根源;(4)設計解決方案;(5)徹底執行。反覆演練這五步流程,並隨著愈來愈熟練,逐步加快完成速度,如此你將迅速成長並進化。這個練習的目標是使你有能力在自己的生活中運用這五步流程。我將一步一步引導你完成各步驟,帶你逐個提出與自己的生活或工作相關的範例。在翻到讓你用來自省的留白頁面時,你將發現一些關於五步流程的提示,幫助你實現未來的目標。

第四個練習:學習如何克服你的兩大障礙,並從錯誤學到最多

可悲的是,人們往往把過失視為令人難堪的事,而不當成學習的機會。在我自己的生涯和職涯涯裡,我發現自己最嚴重的錯誤往往成為最佳的學習經驗,而且我通常是因為失去判斷力而犯錯。換句話說,失誤是我們面臨的兩大障礙:自我意識(ego)與盲點所造成的結果,而且這些障礙是出於我們大腦的運作方式,嚴重阻撓我們達成目標。讓人慶幸的是,我們可以借助「極度的開放心態」(radical open-mindedness)來克服。這個練習有助於你反省自我和找出盲點,好體會「徹底的開放心態」的意涵。它還能幫你重新定位,好認清犯錯不是丟臉的事,而是最佳的學習機會。在這個練習終了之處,我分享了一個依據「問題日誌」製作的範本。我在橋水基金公司創設了「問題日誌」,用意在於鼓勵大家對失誤坦承不諱、從犯錯的經驗學習並改進。

第五個練習:了解自己與所愛之人在人生旅程裡所處位置

如前所述,我發現多數事情大致是出於一些相同理由反覆地發生,而為了對任何事情有適切的理解,需要去學習典型案例的進展方式,和觀察使其如此發展的因果關係。你審視的案例愈多,將愈能了解典型案例如何進展,以及案例之間為何存有差異,就如同醫師看遍特定疾病的諸多病例,即能明白該疾病的運作機制。人類的生命週期和其他任何事物也有著相同的道理。儘管人生不會一模一樣,多數人的生命歷程發生過雷同的連串重大事件,也面臨過許多相仿的重大決策時刻。在本書最後的「人生軌跡練習」段落,列有一些提示幫助你省思當前在自己人生歷程所處位置、你關懷的人現時的人生旅程階段,以及你們往後將面臨什麼,好讓你們能夠更安穩地迎向未來。這是多數人最喜愛的練習,因此切莫輕忽,縱然它被安排在本書的最終章。

(本文摘自瑞‧達利歐著《原則:屬於你的引導式筆記(《原則》實踐版,建立屬於你自己的原則,達成你想要的工作與生活目標)》,商業周刊提供)

