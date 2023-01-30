葛拉漢談財務報表 看懂現金意義

將「現金」與其他現金資產（ cash assets）或約當現金（ cash equivalents），包括：定期存單（ certificates of deposit）、活期貸款（ call loans）、有價證券等做區分，並沒有什麼意義。就實用目的來說，應該只要將各種不同種類的現金資產，視為可交換的就行。理論上，公司不應該持有任何多於一般業務或突發狀況所需要的庫存現金。但是過去多年以來，許多公司多朝向持有比業務所需來得更多現金的趨勢。很多這種過剩的現金（ surplus cash），是以有價證券的形式持有。而這類投資的當期報酬通常很低。它們可能會因為市場改變而產生可觀的利潤（或損失），所以像這樣的業務操作，並不是一般商業公司或製造業公司的作法。

現金短缺時，通常是透過向銀行借款來處理。因此，在一般情況下， 有「高額的銀行貸款」比「庫存現金不足」，更能顯現出公司財務的窘迫程度。尤其在不景氣期間，特別要注意公司每年的現金科目。 特別是，有些公司即使處於虧損期間卻仍能增加現金科目，這是因為公司大量變現其他資產（特別是存貨與應收款項）所致。此外，還應該關注公司現金嚴重減少或是銀行貸款大量增加的時候，在這個狀況下，「現金短缺」在資產負債表上的呈現方式，會比「現金本身減少的金額」來得更為重要。

如果公司持有的現金比其證券的市價異常高出許多時，就值得更進一步的注意。在這種情況下， 普通股的價值可能會高於盈餘紀錄所顯示的價值，因為其價值的很大一部分是由現金持有量所代表，而現金對損益表的影響較小。 最後，無論是將現金進行分配或是把現金做為公司業務的生產性使用，股東都可能會因為這些現金資產而受益。

（本文摘自班傑明．葛拉漢、史賓瑟．梅瑞迪斯著《葛拉漢談財務報表》，樂金文化提供）

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