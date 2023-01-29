遇缺不補 團隊怎麼做才不會狂加班？

一個在科技業上班的朋友先前跟我抱怨：疫情緣故，公司訂單少了很多。而同事剛好在這段時間轉職，部門從六人變四人，現在還遇缺不補，真的有苦難言。他問我在幫企業輔導時，是否遇過這樣的問題？如何協助企業解決？我在前公司，以及之前輔導的公司，都曾遇過類似的問題。我整理了當時採取的幾個措施，加上近幾年的經驗，歸納出三個方式，提供對方參考。

1 開啟提升效率專案

少一個人力，其他人的工作量勢必增加。本來不用加班的，現在可能天天加班，這確實是惡性循環我建議他們先成立提升工作效率的專案。由同仁自己組成，每天花三十分鐘開會，思考哪些工作還能再提升效率，或者再簡化步驟，大家腦力激盪想方法。利用專案團隊的運作，讓同事互相支援、討論，就能在同事之間形成一股「朝同個目標邁進」的氛圍。工作氣氛活絡，效率會隨之提升。

我曾經有一段時間的工作項目，是協助會計計算部門每月的營收獲利狀況，而且當月月初就要計算上個月的數字。當時幾乎相關部門都需要加班，每次來來回回都需要花我十幾個小時以上。後來，為了解決問題，我跟會計與定價部門合作，成立了建立自動報表系統的專案，由於大家都會受此問題影響，所以成立目標一致，就是要減少每月一次製作報表的時間。系統上線後，變成大約只要五分鐘就可以完成，效率顯著提升，後來也因為這個專案，我與別部門同事變成了好朋友，往後的工作默契也愈來愈好。

2 小助理支援例行性工作

每個人都有例行性工作（如每日工作報表），這些工作可以化為標準作業程序，請公司內部的小助理、工讀生協助完成。同時，也可以尋找更高效率的方式做事。例如：原先用Excel 製作的報表，也許可以用Power BI 取代，加速報表產出。

如果公司從來沒有小助理這樣的角色，則可以從另一種角度思考：招募小助理加入團隊，是不是能讓工程師做更有價值的事？如果例行性事務沒那麼多，也可以讓多個部門共用一個小助理。

3 重新盤點、整合資源

趁這個時間點，重新檢視部門使命。任一個部門的存在，都有其使命。藉此機會，聚焦部門使命並重新釐清每個人的工作項目，也許就會發現，有些工作內容確實值得討論，也有些確實並非部門該做的事。

當時，這位同仁就說：「其實有兩個工作項目應該由其他部門負責，只是一年前，不知道為什麼被轉介過來，變成我們在負責。現在重新想想，這些工作真的不是我們該做的。或許可以跟其他部門主管協商，趁這個時間點，把這兩個工作轉回合適的單位執行？」

屬於部門負責的工作，也可以依重要性、緊急性重新安排順序。在人力短缺的狀況下，有些工作順位可以延後執行，對整個部門也無傷大雅。

舉例來說，我當時發現，這個部門正在執行一些專案。專案和日常工作擠在同個時間，已經缺乏人力，還要維持專案品質，真的會讓人喘不過氣。因此，我建議他們跟專案主要負責人協商、檢視有沒有哪些工作可以重壓交期。討論過後，果然有兩個專案可以往後延三個月。空下來的時間，就可以去支援其他緊急又重要的工作。

除了重要性和緊急性，也需要盤點各項工作所費工時，重新梳理工作流程，花時間討論工作流程最佳化，把多的時間騰出來，重新組合部門資源，就有更多時間和餘裕處理工作。

（本文摘自彭建文著《思維的製程：台積電教我的思維進階法，練成全局經營腦和先進工作術》，商業周刊提供）

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