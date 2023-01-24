美國前第一夫人 揭開「高尚回應」真相

巴拉克競選總統時，我很快就學到了一個令人痛心的教訓：刻板印象可以被重構成某種「真理」。我在公開場合替他造勢的次數越多、變得越有影響力，就越常看到我的言行舉止被人操弄和誤讀、話語遭到曲解、臉部表情成了滑稽卡通。我對於巴拉克競選美國總統的強烈信念，認為他能為國家做出貢獻的想法，一而再、再而三遭譏為有欠體面的憤怒。

若你真的相信部分媒體塑造的形象和右派的胡言亂語，我根本就是徹頭徹尾的噴火巨獸，皺著眉頭來回踱步，內心永遠充滿了憤怒。遺憾的是，這恰好吻合最近職場研究中觀察到的普遍深植人心的看法：若黑人女性表達了類似憤怒的情緒，一般人更有可能視其為平時的人格特質，而不去深究是否可能為外在處境所激發，這樣自然讓黑人女性更容易遭邊緣化，不被當成一回事。無論妳做任何事、採取任何行動，都可能被視為越界，甚至可能會被斥為站錯邊了。一旦被貼上了標籤，所有脈絡也一律遭抹除：氣噗噗的黑人女性！妳就是這副德性！

這很類似「ghetto」（貧民窟）一詞被用來形容特定地區，如此排擠既快速又有效率，反映出內建的偏見，警告其他人退避三舍、恐懼地逃離、投資也要換個地方。這忽視了你的財力、生命力、獨特性與潛力，硬生生把你放逐到社會邊緣。若你處於社會邊緣而滿腔憤怒會發生什麼事？若你住在貧窮沒落的地區，導致行為舉止無異於走投無路的亡命之徒，又會發生什麼事？這樣一來，你的行為只會證實並加深刻板印象，進一步把你困在其中，你的任何辯駁都失去合理性。你可能發現自己無法發聲，遭到忽視，按照別人安排好的失敗劇本走。

這種感覺差到不行，但我完全可以體會。

身為第一夫人，無論我外表有多冷靜、工作有多認真，我被塑造成凶狠又易怒的女性，因而不值得人尊重，這個形象有時感覺難以抹除。二○一○年，我開始公開談論美國兒童普遍肥胖的問題，提倡我們做些相對簡單的改變，好在學校提供更多健康食物；結果，一群知名保守派名嘴抓住了先前的刻板印象，直接拿來大做文章。他們把我描繪成不自量力、揮舞拳頭的破壞狂，一心想摧毀孩子們的幸福，明明不是我職責範圍卻多管閒事。他們語帶暗示地說我打算把吃炸薯條的人送進監獄，還說我在推動政府強制的飲食方式。陰謀論迅速向外擴展。福斯新聞一位名嘴咆哮道：「要是政府可以決定我們的飲食，接下來又會插手什麼事情？他們會不會決定我們跟誰結婚、到哪裡工作？」

當然，這一切都不是事實。但謊言建立在根深柢固的刻板印象之上時，就變得非常難以破除。打破刻板印象是辛苦又乏味的工作，我不久便發覺到處都是陷阱。若我試著單刀直入刻板印象，藉由氣氛愉悅的訪談討論這個議題（像二○一二年與蓋兒．金〔Gayle King〕在CBS《今晨》〔This Morning〕的訪問），下面就是一個例子（《紐約郵報》第六版頭條：蜜雪兒氣炸了！第一夫人說：「我才不是愛生氣的黑人女性！」）：

我能因為被當成老是愛生氣而生氣嗎？當然可以，但那又幫了誰的忙呢？這樣的我能產生影響力嗎？

我一定要高尚回應。

***

我回答過的所有問題中，有個問題出現得格外頻繁，更特別容易預料到。每次我接受主持人訪問，或與一群新朋友坐下來聊天，基本上必定會有人提出這個問題，其他人全都會專注地聆聽。

高尚回應到底有何意涵？

看樣子，我大概要花好多年來回答這個問題，容我在此回答看看。

我首次公開說出「當別人低劣攻擊，我們要高尚回應」（When they go low, we go high）這句話，剛好在二○一六年費城民主黨全國代表大會上發表演說。希拉蕊．柯林頓與唐納．川普在角逐總統大位。我的任務是團結民主黨選民，提醒每個人都要參與投票，盡一己之力幫助支持的候選人當選，其中包括選舉當天出來投票。一如往常，我談到身為兩個女兒的母親，當今的社會議題對我有多重要，我和巴拉克的選擇向來都依照我們希望孩子珍視的原則。

說實話，我不知道「我們要高尚回應」這句話會在接下來數年內一直與我相伴，幾乎成為我個人的代名詞。我所做的一切，其實只是分享了我的家人努力遵守的座右銘罷了；我和巴拉克用此提醒自己，我們看到別人失去誠信時，要引以為戒，保有誠信。「高尚」描述的是我們做選擇的方式，始終更努力一點、更想遠一些。這是我們內心理想的簡化版本，像是一鍋裝滿食材的湯鍋小火慢燉，一切都在我們的成長過程慢慢灌輸內化，其中包括講真心話、盡力而為、理性客觀、保持堅韌，這些基本上就是我們過日子的祕訣。

私底下，我和巴拉克一再致力於追求「高尚回應」的理想，特別是當我們經歷了激烈的競選和政治戰役，在眾目睽睽下適應全新生活，更要堅持初心。每當我們覺得受到考驗時，就會回想起這個理念，提醒自己在面臨道德難題時穩住陣腳。別人表現得很低劣時，你該怎麼辦？每當感到被攻擊時，又要如何回應？有時可以簡單清楚地回答，但有時卻難以回答，整體情況更加模糊，需要更多思考才能找到正確方法。

高尚回應就像在沙子上畫一條線，這個邊界清晰可見，我們可以花點時間思考，自己想站在哪一邊？這提醒你停下來好好考慮，呼喚你用心、用腦來回應。在我看來，高尚回應永遠都是考驗，因此我覺得有必要在二○一六年大會上，當面向所有人提出這個想法：美國上下正在經歷著嚴峻的考驗，眼前是道德的難題。我們必須予以回應。當然，這不是第一次，也肯定不會是最後一次。

但我認為，凡是單純的座右銘都有個問題：記得並複誦座右銘（或印在馬克杯或T恤、托特包、棒球帽、2B鉛筆、不鏽鋼水壺、休閒緊身褲、吊墜項鍊或掛毯上頭，這一大堆東西都可以線上購買），遠遠比付諸日常實踐容易得多。

「不要為小事心煩」嗎？「保持冷靜、繼續前行」嗎？

當然，這些口號都很好。但請告訴我該怎麼做。

如今，只要有人問我「高尚回應」的意思，我有時會感到其實藏著一個不太禮貌的問題，帶著一絲自然的質疑，這是逐漸醞釀出的厭世感受，因為一切努力似乎落空，考驗又看似沒有終點：

欸等一下，妳知道最近全球發生的事嗎？

一切還能糟到什麼地步？還有力氣繼續抵抗嗎？

二○二○年五月，喬治．佛洛伊德在明尼阿波利斯的街角被一名警察以膝蓋強壓脖子窒息而死後，許多人寫信給我，詢問「高尚回應」是否真的屬於正確方式。而在國會暴動事件落幕之後，共和黨官員持續散布不實有害言論詆毀選舉，我也收到許多類似的疑問。各方的挑釁永無止境。我們看到美國超過百萬人死於全球疫情，這凸顯了我們文化內的巨大落差；我們看到俄羅斯軍隊在烏克蘭屠殺平民、塔利班禁止阿富汗的女孩上學、美國政治領袖採取行動把墮胎視為犯罪，街坊鄰里卻飽受槍枝暴力和仇恨犯罪蹂躪。舉凡跨性別權、同志權、投票權與婦女權全都受到抨擊。凡是出現不公不義、另一波暴行、領導無方或官員貪污與侵犯人權時，我都會收到親筆信件和電子郵件，提出類似以下的問題。

我們「還要」繼續高尚回應嗎？

好，那「現在」也要嗎？

我的回答是，沒錯，原則依然不變。我們得繼續高尚回應。我們必須自始至終追求這個理念。誠信待人十分重要，永遠都重要，這是處世的工具。不過，同時我也想把話說清楚：高尚回應是實際行動，而不僅是種感覺。這並不是叫你自視甚高，坐等改變，也不是要你旁觀別人受苦；這並不是要你接受壓迫的條件，也不是任憑殘忍與權力的宰制。「高尚回應」的概念，並非探討我們是否有義務打造更公平、有禮和正義的世界，而是探討我們如何抗爭，如何努力解決我們遇到的問題與如何維持長期效能的續航力，又不至於耗盡精力。

（本文摘自蜜雪兒．歐巴馬著《我們身上有光：照亮不確定的時刻》，商業周刊提供）

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