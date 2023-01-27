摩根士丹利添惠合併案 前執行長麥晉桁解密內幕

我能理解迪克說的。但我衷心覺得，合併的好處高於把大位讓給裴熙亮來坐的壞處。這是一個千載難逢的機會，可以創造史上最大的金融服務公司。隨著千禧年即將到來，合併將使公司往前跨一大步。我願意放棄執行長的頭銜，來確保摩根士丹利的未來。「這不是我們的公司，迪克。」我注視著這個雇我進公司、讓我在摩根士丹利發展職業生涯的人，我很少對他在公事上的建議產生懷疑。「這是股東的公司，我們必須做對股東好的事。」

從過去到現在，繼任問題一直相當棘手且令人痛苦。迪克對我說，他和裴熙亮已經達成口頭共識，裴熙亮將在兩到三年內退位，由我來擔任摩根士丹利添惠的執行長。如今裴熙亮說口頭共識並不存在，最重要的是，沒有白紙黑字載明裴熙亮會把執行長的位子交給我。那個週末，兩家公司各自進行事前審查，律師草擬合併合約及所有相關文件。我們的公關團隊在草擬對外公布的內容。我們得快一點，以免消息外洩。我們不希望任何事情影響股價。

突然間，草擬的交易內容來到我們不曾討論過的部分。其中，裴熙亮堅持必須有七五％的董事會成員投票通過才能開除他，而不是五〇％。

杜夫看到傳真的修改內容後極為驚訝。「我們絕對不能同意這種事。」他對我說，「我們做出禁止客戶接受的讓步，根本就是侮慢不敬而且表裡不一。」

當我在寫這本書時，才真正領會迪克持保守態度的深度意涵。湯姆．尼德斯（Tom Nides）也是個冰雪聰明的明尼蘇達人，他負責摩根士丹利的媒體策略。近來他告訴我，在宣布合併的記者會召開的不到二十四小時前，迪克把他叫到摩根士丹利大樓四十樓的辦公室。迪克坐在辦公桌前，抽著雪茄。「我們不應該做這筆交易，」迪克告訴湯姆，「你應該說服約翰別做這筆交易。」

「迪克，我覺得太遲了，」湯姆回答，「約翰就要做交易了。」

第二天早上，在公正中心的禮堂，迪克、裴熙亮和我在攝影機前裝腔作勢。我那合不攏嘴的笑容完全發自內心，實現合併讓我樂不可支。當天結束時，市場也樂翻天：摩根士丹利的股票大漲七．八七五美元，來到每股五四．二五美元；添惠股票每股上漲二美元，來到四〇．六二五美元。

合併案也登上世界各地的頭條新聞。《華爾街日報》大聲疾呼「華爾街想要『小傢伙』，他將合併轉大人」。《紐約時報》宣告「重申個別投資人力量的交易」。《夏洛特觀察者》（Charlotte Observer）咆哮著「經紀商巨人誕生」，附上一大張裴熙亮和我咧嘴笑的照片。

幾位評論員發出預警。「一家公司是白鞋，另一家是白襪，」 《華盛頓郵報》引述一位華爾街的知情人士，「或許他們有同一套哲學，但他們非常不同。」

「這樁婚姻能走得下去嗎？」彭博新聞問。

我承認，看著裴熙亮把他六尺五的身軀，塞進迪克．費雪在會議桌的主位，感覺很彆扭。公司六十二年的歷史中，頭一回讓一位對摩根士丹利傳統、價值觀或常規一無所知的人來經營。

一開始正如專家所預言，摩根士丹利和添惠的文化南轅北轍。我們可能是個傲慢的渾球，而添惠的員工似乎把一切都當成是侮辱。我還記得第一次合併後的管理委員會在一起開會，裴熙亮和我逐一點名。「報告你們業務單位在國內外的最新情形。」我對各部門的主管說。我是真心想認識新的管理者，並且培養一種大家同在一個團隊的感覺。

發現信用卡的負責人開始談論他的國際業務，敘述在加拿大的營運情形。向來心直口快的彼得．卡爾契斯打斷他的報告。「聽著，如果號碼開頭不是〇一一，就不是國際電話！」摩根士丹利的人都笑了。但我從添惠的人那裡感受到的，卻是一股怨懟的敵意，尤其是裴熙亮，他冷冷看了彼得一眼。

（本文摘自麥晉桁著《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，天下文化提供）

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