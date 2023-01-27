摩根士丹利傳奇執行長 提升員工績效出奇招

有一次，我看到一位銷售員的鞋底破了，開玩笑說：「怎麼啦？你賺的錢不夠修鞋嗎？」然後我帶他去布魯克兄弟，買一雙流蘇樂福鞋給他。我知道他輕易買得起，但這個舉動是要讓他知道，我注意到他，而且關心他。但不是很善於搞清楚誰屬於哪一類。

為了促進員工之間的互動，我會繫上引人注目的領帶—我最喜歡紫色和黃色的領帶。如果有人評論我的領帶，我就會解下來，送給對方。我的抽屜裡一直放有備用領帶。我也會為了激起人們的反應而挑選藝術品。我不會挑選版畫印製廠卡瑞耳艾維士（Currier & Ives）的冬季滑雪圖。我在魚缸的牆上掛了一尊約翰．沃伍德（John Woodward）的雕塑作品，每個人都看得到它，並思索它的意義。那是一顆頭顱，有一根尖刺直接穿過前額的兩眼之間。雖然這尊雕塑作品沒有正式命名，但我稱它為「高度緊張」（High Tension）。我還有一尊雕像放在地上，那是一具坐在籃子裡的三英尺高木乃伊。有人問起這尊雕像時，我回答：「讓我失望的人，下場就跟這尊雕像一樣。」其實，我喜歡讓人摸不著頭緒。當你這麼做的時候，會發現更多關於他們的訊息。

我每次進電梯時，都會跟一同搭電梯的人搭話。「今天過得如何？有沒有嗅到商機？」當我看到一群暑期實習生或新來的訓練生在吃午餐時，我會問可的那種。任何人都可以進來抓一把M&M巧克力或Tootsie Rolls軟糖。我知道有人會趁我離開辦公室時，溜進去滿足對甜食的需求。但有時我回到辦公室時，他們的手正在糖罐子裡，被我逮個正著。他們一副尷尬的樣子，趕緊說道：「對不起！對不起！」

「別道歉，」我會說，「那是給你們吃的。」

我在辦公室裡放糖果的理由，就是為了製造與員工相遇的機會。糖果就像陷阱，誘使內向靦腆的人進來，好讓我們有機會聊天。

我坐在辦公室的時候，經常自己接聽電話，「麥晉桁。」

「抱歉，我以為會是您的助理接聽。」來電者經常結結巴巴地說。

「呃，是我本人，有什麼事嗎？」

我跟華爾街的任何人一樣，對賺錢奮不顧身、專一不二，但我了解到，如果我做點什麼來釋放部分壓力，就能提升員工的績效，固定收益部門就是這麼做。我在男廁安裝了一只一百五十磅重的沙袋，包括我在內的男性可以打沙袋，而不是彼此互打。

我剛當上合夥人那年的七月三日，跟少數留守的員工一起工作，當天股市提前收盤。天氣溼熱，我們幾個國慶連假還在工作的人變得萎靡不振。我走到街上，說服冰淇淋三輪車的老闆把車子騎到交易大廳，我出錢讓大家買自己想吃的冰淇淋或冰棒。我不曉得究竟是摩根士丹利的人比較快樂，還是踩著三輪車賣冰淇淋的老闆比較快樂，但是當我接到鮑勃．鮑德溫的電話時，自己相當興奮。「我聽說你做的事了，約翰，」他說，「這是很棒的領導力。」

我延續了傳統。一年之中有幾次，當我認為大家需要開心一下時，我會打電話給舞臺熟食店（StageDeli）訂購三明治，給固定收益事業群的同仁一個驚喜，口味有裸麥麵包夾燻牛肉、火烤牛肉、火雞總匯和罐頭鹹牛肉。由於我們是大量訂購，熟食店沒辦法在午餐時間送來。上百個三明治在早上十點半送來，數量相當龐大。三明治的分量大到足以養活四口之家。儘管不久前才吃過早餐，員工還是排隊朝著食物蜂擁而來，就像在莫爾斯維爾卡得溪教堂（Coddle Creek Church）野餐時遇到的螞蟻。

去拿免費食物。有些人拿了兩個三明治後匆匆回到位子上。我的原則是邀請交易大廳的每個人，從請來做文件歸檔的臨時雇員，到收入最高的交易員，因為沒有人喜歡被遺漏。糖果這招是跟我父親學的，父親會從他的龐帝克後車廂拿出賀喜小巧克力、火箭筒泡泡糖（Bazooka Bubble Gum）和Tootsie Pops棒棒糖發給大家，因而受到喜愛。艾莉絲．麥克則讓我明白，食物是表達關懷的利器。

固定收益部門的表現優異。我們屢戰屢勝，也因此每個月都得超越自己的壓力節節升高。就像一支籃球場上的常勝軍。每個人都把自己逼得如此緊迫，對彼此也是。直覺告訴我需要讓氣氛輕鬆點，所以我定了一個規矩，每週一早晨八點的會議上，播放五分鐘電影或電視節目的片段。每個人都可以提供內容，可以是《三個臭皮匠》（Three Stooges）這種經典電影、上週末的《週六夜現場》（Saturday Night Live），或者滑稽的電視新聞報導。選擇可說是五花八門、無所不包，唯一的規定是我必須事先看過，確保適合在工作場合播放。

我知道自己可以是個渾球，但我也有感性的一面。我喜歡假期，我最喜歡的電影之一是《銀色耶誕》（White Christmas）。這部電影在一九五四年上映時，我才十歲。父親下班後帶全家去看。我等不及要讓大家觀賞平．克勞斯貝（Bing Crosby）哼唱主題曲的片段。那是十二月的最後一個星期一，接著股市就要休市過耶誕。那天早晨八點的會議結束後，接下來的時間裡，無論我走到交易大廳的任何地方，包括我自己在內的每個人都在低聲哼唱：「我正夢想銀色耶誕，一如過去我所知。」

這是我在摩根士丹利的快樂回憶，我由衷感到自己建立了一個團隊。

（本文摘自麥晉桁著《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，天下文化提供）

延伸閱讀

如何決定是否要放棄？懂得放棄的人是贏家

張忠謀：沒有李國鼎 就沒有台積電

不當轉嫁者！百事首位女執行長： 簽文件前掌握背後細節