學習放手允許失敗 領導者培養掌握感3原則

個人對自己的生活以及各方面的表現有多大的掌控感，有時多少得取決於老闆、教練等位居領導地位的人。如果你是領導人，你得承擔訓練和賦權（empower）的重任。出於這個原因，這裡快速介紹一些練習，幫助你在領導他人或與他人合作時，培養掌控感。

一、先做好「放手」的心理準備

若你被放在領導人的位子，例如教練、校長或執行長，難免會想用緊迫盯人式的微觀管理，鉅細靡遺列出每個人在什麼時候應該做什麼，以及他們在工作日分分鐘鐘應該在哪裡。微觀管理之所以佔上風是因為擔心員工會擺爛或摸魚。

身為領導人，你在發號施令和行使控制權時，也在對部屬傳遞出「我不相信你能完成工作」的訊息。

正如特種部隊常掛在嘴邊的一句話，「信任但要核實」，這是在信任和過度管理之間取得平衡點，但我們常站在過度管理這一邊，畢竟身為領導人，管理成效攸關我們的名聲和自我形象。其實，正確做法應該是稍稍鬆開韁繩，教導部屬技能，然後放手讓他們自由發揮。偶爾檢查一下，確保他們朝著正確的方向發展。隨著時間推移，韁繩應該愈放愈鬆，你的目標是讓大家有能力勝任崗位上的工作。

二、設置界線與底線，然後放手

賦權並不是讓大家沒有方向地亂跑。必須劃好界線或底線，然後放手。若員工還是新人，這一點尤其重要。你不能放任他們自生自滅，然後冀望他們出人頭地。設置邊界，讓他們在範圍內自由探索，同時對他們可能還未具備必要技能的核心領域，持續把關。例如，在田徑的訓練場上，要求運動員須完成十次一百米短跑練習，但每次練習之間的休息時間，則由他們自行決定與選擇。在職場，告訴你管理的對象，你將與他們一起為季度報告選出三張最重要的PPT，但讓他們自由設計和製作剩下的PPT。

我總是和我合作的人說，我的目標是讓自己被淘汰。我努力訓練他們自己獨當一面，而不是依賴我。一開始從小處著手，每個月允許運動員決定其中一個鍛練項目。隨著時間推移，我逐漸放手，讓受訓對象承擔愈來愈多的責任：帶領他們前進，當他們偏離方向時提出糾正，但絕不會越俎代庖，包辦一切，然後說：「看吧！你需要我。現在又得我來告訴你，你該怎麼做。」

三、允許失敗，從中反省和改進

此外，下放控制權意味允許運動員與部屬犯錯，以及讓他們有更多的自主權和控制權，處理在他們能力之內的任務。不要把一個要求極高的作業交給他們，然後跟他們說：「自己想辦法。」冷眼看著他們掉入水深火熱的深淵，飽受煎熬。你必須一點一點地下放控制權，最終會聚沙成塔。然後建立一個允許反思和成長的系統。在體育界，比賽結束後，教練會分解比賽影片。優秀教練不會因為運動員犯錯而責罵他們，因為木已成舟，追究並無意義。教練們利用影片回顧，教導運動員該怎麼做。在軍中，受訓期間，士兵用漆彈代替彈藥，接受逼真的模擬作戰訓練。在結束時，他們會進行「行動後檢討」（after-action review），一一分析哪些地方做得不錯，哪些地方有待改進。他們不會因為任何一個敗筆而互相指責，而是正視敗筆，回頭找出改進之道，避免下次重蹈覆轍。

（本文摘自史蒂夫．麥格尼斯著《真堅強：運用內在力量培養韌性，打造屬於自己版本的成功》，商業周刊提供）

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