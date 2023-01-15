演講遇上尖銳的問題怎麼辦？歐巴馬這一招學起來

被問到尖銳問題的可能性讓很多講者膽戰心驚。當然，我們不可能消除這種可能性，但我們可以在問答階段前降低這些問題跳出來的機率。

請確保你的演講內容符合三個特質：切題、清晰、有說服力。做不到這三樣，聽眾就可能會因為不耐煩而蠢蠢欲動，並加重提問的力道。換句話說，請你照著程序走：縮小牆壁、建立箭囊、打造強力訊息。哪一樣都不可少。

用你的話去建立聽眾對你的信心。欠佳的演說呈現會導致不確定感增加，這麼一來聽眾就有可能想挑戰你、測試你。不要讓圍繞在你身邊的鯊魚嗅到血。把迴路閉合。

事先想好你可能會被問到什麼問題，準備好答案。你不會做白工，因為即便你沒被問到那些問題，做了準備也會讓你在走進會場時更有自信，而那樣的氣場，聽眾是看得出來的。有時候你可以去民調一下那些聽眾的朋友或跟聽眾有類似背景的人，問他們：「關於這個主題，你可以問我什麼很難回答的問題？」

我們從太空人兼百大講者克里斯．哈德菲爾德（Chris Hadfield）那裡瞭解到太空總署深知預測並演練災難場面的重要性。這類演習曾幫助過在太空漫步的克里斯保持冷靜，不因什麼都看不到而驚慌。事發當時他眼睛充滿某種物質，多到他有幾分鐘眼前一片黑暗。所幸靠著沉著、耐性和很能眨的眼皮，他讓視野恢復了清澈，並完成了任務。他事後發現是頭盔中的一些防起霧物質跑進了他的眼睛。那之後太空總署已經改用「不掉淚配方」的物質來清理頭盔面罩。

按標準作業程序來準備演講，藉此降低問答階段的風險，並透過平日的演習來在「眼睛危機」中處變不驚。

問答時的穩健臺風

進入到問答階段後，有幾樣策略可以幫助你表現耀眼，首先是要把問題聽到最後。一名年輕訴訟律師在英國金斯頓一家公司的異地會議上對醫療法規群組的同儕簡報完後，接受了發問，但他還沒把第一個問題聽完，就點著頭從發問者的面前掉頭走開，一副「我知道你想講什麼，我已經有答案了」的模樣。這樣的他給人一種既傲慢又無禮的印象。相反地，老練的政客大都很善於把問題全部聽完才表示他們準備好回答了，即便那可能是個他們經常被問起的問題。人，想要被人傾聽。

你要去思考，對方表面上的問題是不是底下藏著一個真正的疑慮──他們嘴巴上在問關稅，但他們心裡是不是想知道你在自由市場問題上的立場？

聽完問題後，給自己一點空間思考。你可能以為自己在臺上不能耽擱太久在想問題，但其實還好。只要你沒有看起來一副很不安的樣子，在開口前從容一點是沒有問題的。思考的時候不要在舞臺上往回走或看著天空說「嗯⋯⋯」。表現出沉穩的模樣：站好，保持眼神接觸或看著筆記──即便筆記裡沒有答案──不用刻意去打破你開口前的寂靜。

若是問題不清楚，就請對方換句話說。或是你自己換句話說，然後請發問者確認那是不是他們想問的問題。這顯示你有在聽他們說話，而且盡可能搞懂他們的意思。

你可以考慮給出較具結構性的答案，例如，「我這邊想到幾點回應你：首先（暫停），如何如何⋯⋯第二（暫停），如何如何⋯⋯」你可以視狀況再加上第三點。這種做法可以創造出隱藏的暫停，變相為你爭取思考的時間。同時這也有助於你講出更清晰、簡要和有說服力的內容，而這三點都能讓你在聽眾心目中更有可信度。除非你百分百確定自己記得住，否則不要輕易設定自己的答案會有「幾點」，因為那只是為自己套上一個枷鎖般的框架。裴利州長錯就在錯在他一開始就說出了「三」這個數字。其實他大可以說「我當選後可能會裁撤掉幾個部門：首先是商務⋯⋯」，然後在發現自己想不起第三個的時候終止這段回答，那樣的話，他就不會終結掉自己的競選活動了。

把問題完整聽完，透過暫停和重述去爭取思考的時間，盡可能提供具有結構性的答案。

呃，我不知道耶

問答會讓人焦慮的其中一個原因是害怕答不上來。對此我們有若干種策略可以處變不驚，並在一時沒有想法時先擠出一個回應。

有些狀況下，你可以反問：「你要不要先說說看你為什麼想問這個問題，這樣我會比較知道從哪個角度切入。」而當對方在闡述時，你就有機會在腦中搜索對方想知道的資訊。另外一招是四兩撥千金，把問題的矛頭導向在場的

其他人。我知道這一招常出現在矽谷某大型科技公司的每週全員大會上，執行長會一邊接受提問，一邊把問題轉給出席的其他主管。真要這麼做，請先給被你選中的人幾秒鐘準備，例如，「我要把麥克風轉給克里斯來回答。但在我這麼做之前，我想說的是……」這樣就能幫你的替死鬼爭取一點反應時間。

有時候你可以打太極，把問題推回給臺下的聽眾：「集思廣益這四個字完全可以用在這裡，因為我們今天在場的各位都有很多經驗。你們有哪一位遇到過、處理過這種狀況嗎？有沒有誰想分享一下我們應該或不應該怎麼做？」我有一名客戶就曾主講過一個他也是第一次接觸的題目，所以他就用出了這一招。這麼做的好處是你可以暫時化身為主持人，讓其他人來分攤回答的責任，並趁大家發表意見時趕緊動腦思考。如果你原本就有一兩個口袋意見，那你可以說，「我是有些想法，但我想先聽聽看大家的看法，你們是不是也有過相關的成功或失敗經驗可以分享。」如果你稱得上專家但要回答的問題太過籠統，那你可以先提出說你需要特定案例才方便說明，然後再講述一下通用的大原則是怎樣。例如，你可以說，「我需要你提供更多的細節，但有些通用的判斷準則我先分享一下。」還有一種也很常見的辦法是認輸，就說你不知道。

畢竟不知道也不會死，不用看得太嚴重。你可以主動表示會去研究看看再跟大家說。如果這之前你已經照前面建議的請他們補充說明有此一問的緣由，那你就不至於完全處於被動，而他們的回覆也應該能讓你有更多線索去進行更好的研究，最終提供更好的答覆。2008年5月，還在競選總統的歐巴馬參議員被問到華盛頓州漢福德核廢料儲放場的清理問題。漢福德正是當年科學家進駐製造二戰原子彈的處所，而外界想知道他對如今的清理問題抱持什麼立場。

「我必須說從政治人物的口中，你們可能很少聽到下面這樣的話，但我真的對漢福德廢料場不熟，我不知道那裡發生什麼事情，」歐巴馬說著並冷靜地走向了提問的人。「但話又說回來，我答應你我會在從這裡到機場的路上把這個問題搞清楚。」

歐巴馬的這種逃生艙，你也可以擁有。我一名老客戶泰芮給過一些後輩上臺演講前的建議，「演講中鮮少有不能挽回的事情。我不只一次說過，『你知道，我重新思考了我稍早的說法，而我意識到那並不是思慮最周全的回覆。現在我覺得更具建設性的說法應該是……』」。

遇到被難倒的時候，你可以把問題導向其他人，可以給出比較四平八穩的通用答案，也可以虛心表示你有所不足，會去做完功課後再跟大家報告。

（本文摘自高傑里著《感動全場的演說之道：從歐巴馬到TED Talks百大講者，讓聽眾欲罷不能的七個祕密》，寶鼎出版提供）

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