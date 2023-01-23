大惡人竟成美國證券交易委員會首任主席？

一九二九年十月二十四日黑色星期四

原本從英國前往美國的「朝聖前輩」（Pilgrim Fathers）（編注：朝聖前輩是指普利茅斯殖民地的早期歐洲定居者），基於新教的禁欲、勤勉精神，將「勞動」視為重要文化。但是美國的新教徒WASP們（編注：White Anglo-Saxon Protestant的縮寫，指盎格魯撒克遜新教徒的白種人）不僅是投入勞動，似乎還很愛利用股票等金融交易「獲利」。

在美國，新教和天主教、猶太教無關，只因為「太喜歡賺錢」而專注於證券市場投資。股市跨越異教之間的高牆，一面吞噬人們的金錢欲望一面繼續走揚。

然而「那一天」終於來臨。

──一九二九年十月二十四日星期四，名留青史的經濟大恐慌揭開序幕。

當天一早完成的股票交易，意外地都還滿平穩。但從十點半開始，情況卻突然急轉直下，拋售的商品暴增，股價則開始暴跌。

拋售的商品實在太多，讓原本告知股價的股票紙條（ticker tape）相關資訊，在下午一點之際才公開，延遲了九十二分鐘。因無法得知股價而開始不安的群眾湧入華爾街，為了維持秩序，紐約甚至出動了四百名警官。

這就是所謂「黑色星期四」的暴跌。但這個暴跌不是只有一天就結束了。

新的一週開始，十月二十九日星期二，再度發生遠超過上週暴跌幅度的貶值，直接打碎了人們微渺的希望。

這一天是從開盤後沒多久股價就暴跌，僅僅三十分鐘就完成了通常要花上一天才能達成的成交目標。因為拋售商品實在太多，當天下午開盤的瞬間就停止交易。

光是這一週的市值損失就高達三百億美元。透過保證金交易（融資）購買股票的人因付不出保證金而破產，也有很多人自殺。這次的暴跌為股市留下極深的負面影響，直到二十年後的一九五一年，股價才回升到一九二九年的水準。

但是，暴跌的只不過是寫在紙捲上的「股價」，倉庫中的食物和服裝並不會在那一天就消失。孩子明明因為肚子餓大哭，但倉庫中卻堆滿了物資──要怎麼解釋這種矛盾？又該怎麼解決呢？經濟學家面臨了新的問題。

在那之中，約翰．梅納德．凱因斯（John Maynard Keynes）以「有效需求」為基礎，提出與過往經濟學截然不同的學說「總體經濟學」。

此外，會計專家也針對股價暴跌開始思考「究竟原因是什麼？」「該怎麼做才能避免這樣的情況？」

經濟、會計，以及其他所有領域的專家，都在針對如何走出這波不景氣摸索各種方法。

此外，所有的美國人也必須思考，誰才是能克服這困境最適合的領導人。因為下一次總統大選就迫在眉睫。

要抓小偷 小偷是最適合人選

在那一屆美國總統大選中，被視為最有可能當選的候選人弗蘭克林．羅斯福（Franklin Roosevelt）準備了一輛可以巡迴美國各處的特別列車「Roosevelt Special」，而喬也出現在那輛列車上。

即使股價大暴跌，早因作空而大賺一筆的喬，抱著「更上一層樓的野心」，捐贈大筆政治獻金給羅斯福陣營，因此受邀搭上羅斯福列車。

對於賭徒喬而言，要在總統大選這樣的「賭局」中獲勝其實並不困難。而他支持的羅斯福也在這場總統大選中大勝，成為美利堅合眾國第三十二任總統。

新政府的重要職位人選陸續定案，但羅斯福並未邀請喬出任任何職位。喬也等得相當不耐煩，心裡老是想著「究竟會獲得怎樣的職位呢？」

其實羅斯福應該非常苦惱吧！因為喬本身惡名昭彰，若踏錯任何一步，恐怕都會對政權造成相當大的衝擊。

羅斯福曾經試探喬出任愛爾蘭大使的意願，但喬似乎以「只有那樣的職位而已嗎？」的反應拒絕。因不知如何處理而苦惱的羅斯福，最後為了喬新設一個誰也沒想到的職位──那就是SEC（Securities and Exchange Commission的縮寫，美國證券交易委員會）的首任主席。

「喂喂，你這是在開玩笑吧？居然要讓喬出任專門審判不法的SEC主席？」

然而，這個令人「始料未及」的人事案，不僅讓市場關係人士大為震驚，更掀起相當大的輿論反彈。

新政府組織SEC的成立背景，是為了讓仿照「詐騙賭場」交易模式橫行的股市變成公正透明。但為何是由愛爾蘭移民第三代的喬出任呢？人們這樣的錯愕應該其來有自吧！傳播媒體也蜂擁而上詢問羅斯福。但是下定決心的羅斯福完全不為所動。

「要抓小偷的話，小偷是最適合的人選！」

羅斯福總統為了脫離不景氣的低潮，策劃並實施許多名為「新政」（New Deal）的政策，其中亮點之一是金融、證券市場改革。

無視向來主張反對政府管制的金融相關人士反對，羅斯福堅決推動兩項改革。

其中之一就是推動切割商業銀行與投資銀行業務的「格拉斯－斯蒂格爾法案」（Glass－Steagall Act）。羅斯福政府反省，美國許多破產的銀行都是使用存款金投資股票，於是決定藉該法案在存款與投資之間設下一道防火牆（fire wall）。

另一項是會計制度的改革。在那之前，公司財報基於強調自主性的立場，提供給股東的情報稱不上充分，此外，多的是近乎假造的作弊財報。如果繼續無所作為，證券市場恐怕很難再挽回信賴感。

因此，羅斯福政府規定，在證券交易所公開發行股票的公司，都有義務建立嚴謹的財務報告體制。並且禁止內線交易與操縱股價等，設置公正且透明的證券交易規範。

制定上述規範的主要法源，就是「證券法」（Securities Act of 1933）以及「證券交易法」（Securities Exchange Act of 1934）。而指導、監督上述一連串新制度進行的正是新設置的SEC。而喬就被任命為SEC的主席。

先說結論，喬擔任SEC主席，可謂做得風生水起。以他過往經驗為基礎所做的判斷，成為執行面上相當有力的武器。

曾為他下屬的SEC職員是這麼透露的：喬光是看到紙捲上的股價，就能準確推論出「這一定是誰正在共同收購」，且揭發之後確實如同喬所說。

讓屬下驚訝連連的喬，也趁勢推動關於放空操作的規範，因為他知道放空操作是讓股價無量下跌的招數。喬說服過往的狐群狗黨，陸續引進這套新的規範。若要以能夠和這群人折衝的資格而言，除了喬以外，還真的別無他人。

另外，喬應對媒體的手法也相當有一套，他和報紙記者們相互贈送酒或領帶，建立起個人緊密的連結。喬藉著拉攏傳播媒體，使得SEC的業務推動愈來愈順遂。

喬的實力，讓原本討厭他的傳媒轉為認同，在他結束十三個月的SEC主席任期之際，傳媒盛讚他的工作態度。喬的影響力，甚至讓華爾街的股價在傳出他辭職消息的當天下跌。

行為小惡者，不過是在規範框架內敷衍了事。行為中惡者，是自己虛構一套新規範。而真正的大惡人，則是在動搖既有規範之後，還能成為受到眾人喜愛的明星。

（本文摘自田中靖浩著《會計的世界史：財報就像一本故事書，看記帳如何改變全世界，左右全球商業與金融發展（二版）》，漫遊者文化提供）

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