選用小錢包 你的行為就會發生改變

幾年前，曾流行這樣一種說法：有錢人和成功人士都用長夾。

長夾的確很方便，容量大，裝得下紙鈔、零錢和金融卡，而且不需要折疊就能收納紙鈔，結帳的時候也更加方便。

然而，這個大容量的優勢在培養財商的時候是否合適呢？

從這個角度來考慮的話，我反而覺得錢包越小越好。

這是因為容量大這項優點也會產生一些讓人困擾的副作用。

首先，錢包體積越大，日常攜帶的物品就會越多。

我自己也曾用過長夾，放在上班用的大包包裡沒什麼問題。

但如果想買一個平日裡能夠輕便出門的小包包，會考慮到長夾放不進去，所以只能買一個大包包了。

我就有過這種經歷，明明想買一款小包包，卻被錢包的大小所限制，最後只能放棄自己想要的包款。

另外，很多人因為長夾能放更多東西，就隨手在錢包裡塞一堆信用卡簽單或發票，甚至是商店的集點卡和折價券。

最後甚至連自己都不知道錢包裡究竟裝了些什麼，好不容易得到的優惠券直到發現的時候也已經過期了⋯。

長夾的另一個優點，是不需要折疊就可以收納紙鈔。

按人像浮水印的方向整理好，放到錢包裡。

這種習慣能夠培養我們珍惜每一張紙鈔的感覺，這種感覺是很重要的。

不過，即便不是長夾，也能讓你培養並保持這種感覺。

相信有很多喜歡使用大容量錢包的人，並不清楚此時此刻自己的錢包裡究竟裝了多少錢。

事實上，每當有女性朋友表示「我不太擅長金錢管理」時，我發現她們大多擁有一個鼓鼓的錢包，拿在手裡也是沉甸甸的。

打開錢包，裡面裝滿了各種面額的紙鈔和一堆零錢。

為了能夠準確知道錢包裡的錢，就應該將錢包裡的零錢數量控制在1 百元以內。

錢包裡零錢一堆的人，通常買東西時會立刻用大鈔支付，這或許就是缺乏金錢意識的表現。

你可能覺得這只是一些微小的事，但若在日常生活中養成了這種習慣，就會對大的價值觀產生影響。

所以，希望我們在平時就能練習更珍惜使用錢包裡物品的意識。

而且，能加深這種意識的並非大容量錢包，反而是容量有限的小錢包更能訓練這種意識。

所以，如果想要鍛鍊金錢修養、提高財商，請儘量使用小錢包。

想要改變意識的時候，從「型號」入手是很有效的。

如果手邊只有一個小錢包，自然會嚴選哪些東西要放入包包裡。

以後更換錢包的時候，請選擇一款以前沒有用過的小錢包。

小錢包能放進去的錢有限。

這樣一來，出門攜帶的現金自然就少了，從而做到節約。

不僅是現金，小錢包也放不下太多卡片。

所以，必須要嚴選信用卡和電子票卡。

在這種強制力的作用下，就會開始思考「我真正需要的是哪一張卡呢？」

現在，能辦理信用卡和借貸的銀行非常多，而且辦理門檻越來越低，一不小心就容易辦了很多張卡。

其實，一張正卡和一張副卡（以防正卡在有些店裡不能使用），兩張卡就足夠了。

至於其他提供借貸服務的機構，大多只要提供個人身分資訊即可辦理或註冊相關帳號，但為了避免無意識地超額消費，還是不要辦理為佳。

說到集點卡，就算店員推薦，但你也下定決心不辦卡，事情就變得很簡單了。乍看每次購物時集點很划算，但別忘了，為了充其量5% 的折扣，得要提供重要的個人資訊。

我只用經常去的超市集點卡，儘量不辦偶爾才使用的其他集點卡。

另外，我平常多以信用卡和電子錢包支付。

這樣錢包裡就不用大量現金了，這也是「縮小」錢包的小技巧。

如果集中使用一張信用卡進行日常購物，家庭收支管理也會變得輕鬆許多。每個月上網檢查使用記錄，把握好支出的金額，保持平衡，把開銷控制在每個月的預算內就可以了，這樣也可以省下記錄家庭收支的時間。

忙到沒有時間記帳的人，可以試試上述這個方法。

有人擔心，只用信用卡支付的話會不會超額消費呢？

隨著財商的提升，這種擔心會慢慢消失。

無論是能親眼看到的現金，還是用信用卡支付時看不到的費用，都是金錢。

如今，金錢已經從紙鈔或硬幣⋯等實體貨幣，轉換為存摺上或電子錢包裡的一串數字了，所以掌握管理數位化金錢的方法就變得更為重要。

無論是用現金，還是刷信用卡，或使用其他電子支付工具，只要始終保持「只為必須品花錢，不買不需要的物品」的意識，就不會把卡片或手機當成無限使用的魔法支付工具了。

使用小錢包，你的行為就會發生改變，財商也會在不知不覺中得到鍛鍊，請親自感受一下吧！

（本文摘自大竹乃梨子著《高財商女子養成術：26個生活小習慣培養理財意識，讓你擁有富人思維！》，幸福文化提供）

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