地緣政治投資大局觀 中美貿易戰能持續嗎？

預測員低估經濟與市場限制條件的另一個事件，就是美中貿易戰。

市場有愈來愈多的共識認為，中國與美國註定會重複20世紀的冷戰。在這個假設中，貿易爭端是地緣政治冰山的一角。

至少就投資界來說，我在這個共識產生的過程中扮演了一個角色，我在2012年9月發表的〈東亞的權力與政治：冷戰2.0？〉（Power and Politics in East Asia: Cold War 2.0?）。過去十年來有很長一段時間，我在2011年時於BCA研究公司開辦的投資策略刊物《地緣政治策略》（Geopolitical Strategy），操作的根據是地緣政治風險正在從中東轉往東亞的理論。

各種與投資人有關的風險，當時正在從風險正在降低的地區，轉移到很快就會升高的地區，這對投資人來說是個警訊。而中國就在地緣政治風險升高的地區。這個理論仍有效，但潛在的「矽幕」（Silicon Curtain）並不自動等於資本主義分叉為兩個區域。中國與美國之間的貿易、資本流動和人員往來將繼續，甚至可能增加。

兩國決策官員的偏好的確變得愈來愈具有衝突性。中國的民族主義情緒正在高漲，而北京可能煽風點火，以轉移愈來愈多的中產階級的注意力，讓他們不要去注意國內的問題。在美國，新的麥卡錫主義（McCarthyism）正在逼近，還有對中鷹派尋找任何理由以禁止或限制與中國的經濟互動，甚至是單純的互動也不行。

儘管兩國有自己的偏好，但是被全球秩序多極化所強化的總體經濟限制條件，將會防止資本主義分成兩條路線。這和資助國防支出完全沒有關係，但美國的遊說份子加入了這一個條款以保護國內產業不被中國製造的電動公車傷害。否則中國的軍隊就可以透過公車監視美國公民…如果公車真的是中國製造的。其實公車是在美國製造的！這個條款影響最大的中國公司「打造夢想（比亞迪）」（Build Your Dreams，BYD）的工廠在伊利諾州和加州。如果爆發戰爭，美國大可以將工廠國有化，然後取得中國所知的資料。

（本文摘自馬可．帕皮奇著《地緣政治投資大局觀：認清現實與週期的有效預測框架》，大寫出版提供）

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