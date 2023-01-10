巴菲特盛讚的最佳長期投資者 給投機者的12條戒律

無論哪家企業，都有不容忽視的管理準則，投機性投資也是如此，想要成功的話，不妨制定若干守則，用聰明的方式依循。投機者若只是盲目遵守規則，絕對不會成功，因為凡事都有例外，必須視情況隨機應變，靈活運用智慧。將前面18章所談的技術細節用幾段話摘要，這麼做會大有裨益。

以下列出12條戒律，供投機性投資人參考：

1. 持有的證券最好涵蓋5種不同產業，檔數不要低於10家。

2. 至少每半年一次，全面重新評估持有的證券。

3. 至少把一半資金放在能產生固定收益的證券。

4. 分析股票時，將殖利率列為最不重要的因素。

5. 盡快認賠停損，不要急於獲利了結。

6. 若有證券的資訊詳情不易取得，也沒有定期公布，絕對不要投入超過25%的資金。

7. 像躲避瘟疫一樣，對「內線消息」避之唯恐不及。

8. 勤於尋求事實，而不是別人的建議。

9. 評估證券時，別理會那些死板的公式。

10. 股價在高檔、利率走揚、景氣繁榮時，至少將一半資金投入短期債券。

11. 除非股價在低檔、利率走低、景氣蕭條，不然借錢買股這種事要慎重以對。12. 若公司前景看好，提撥適當比例資金購買長期股權。

（本文摘自菲利浦．凱瑞特著《投機與投資的藝術：巴菲特盛讚的最佳長期投資者，歷久不衰的投資經典》，商周出版提供）

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