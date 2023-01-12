貨幣市場是否控制股票市場？股票如何支撐股價？

利率的高低和投機者獲利能力之間，存在顯著的關係，因此許多研究股市的人都相信，貨幣市場直接控制著股票市場。

一般人通常認為，便宜的資金會鼓勵股價上漲，高利率會導致股價下跌。1925年出版的一本著作《利率與股票投機》（Interest Rates and Stock Speculation），兩位作者理查德．歐文斯（Richard Owens）和查爾斯．哈迪（Charles Hardy）把這種傳統的看法摘要歸納指出：「短期利率波動是投機股價變化的主因，也是證交所成交量變化的主因。」但是他們在書中的結論表示：「沒有任何證據可以顯示，貨幣市場是造成股價漲跌的主因。」

股票如何「支撐股價」？

以融資買進股票的可能獲利中，有一種要視股利殖利率與借款利率之間的利差而定，所以投機者操作股票追求獲利時，要視貨幣市場的狀況而定。如果貨幣市場利率上揚到某個程度，讓投機者即使買進穩健的配息股票也無法獲利時，就必然會退場。問題在於，這種投機操作扮演的角色究竟有多少？也許很少投機客願意以5%的利率融資，然後買進殖利率8%的股票，就只是為了賺取股利收益和利息費用之間的差價。一般交易者除非認為股價很可能上漲，否則就不會買進股票。另一方面，如果交易者非常相信股價會上漲，甚至願意支付高達10%的融資利率。1929年夏季，成千上萬的交易者就是抱持著這樣的想法。當股利收入超過利息支出時，投機者對股票能支撐股價的信心會較強；而當利息支出超過股利收益時，投機者就會信心不足。如果股票漲到較高的價位，導致新買進的股票收到的股利收入，已不足以支付融資的利息時，或是當利率上升到讓買盤退縮，投機者的信心就會不足。只要市場趨勢稍微出現反轉下跌的跡象時，精明的投機者就會考慮賣出。一旦精明的投機者考慮賣出最後的持股，通常也就表示多頭市場即將告一段落。

原因或巧合？

利率波動是否會造成股價變化，無論理論經濟學家多關心這個問題，股票投機者並不是很想知道答案，答案可能是不會。其實，如果這兩種現象是某些其他原因造成的結果，對本章的主題而言毫無差別。假設貨幣市場並未「造成」證券價格變動，但是有充分的證據顯示，利率上升的同時，股價經常會下跌；而利率下降後，股價通常會上漲，因此股票投機者就必須研究貨幣市場。

季節性變化

接下來，我們必須解釋統計學家最喜歡的兩個名詞，分別是「季節性變化」（seasonal variation）和「長期趨勢」（secular trend）。季節性變化不必多做說明，很容易就能了解。每位家庭主婦都熟悉雞蛋價格的季節性變化，人們對雞蛋的需求是固定的，但母雞才不管人類在這方面的固定需求，牠們是隨著季節更迭而改變產蛋的結果，因此就會造成蛋價的變化。貨幣市場的季節性變化是否為自然現象，乍看之下並不明顯。在銀行工作的人都知道，利率通常在夏末或秋季開始上揚，然後在冬季達到高峰。隔年1月，因為企業普遍想要清償債務，盡可能交出亮眼的全年財報，所以利率會突然下降。到了春季，利率又會出現季節性的上升趨勢，在3月達到高峰，然後又慢慢降到6月的全年低點。

聯準會的影響

過去利率的季節性變化，比現在來得更明顯。在成立聯準會之前，美國的貨幣制度可說是完全沒有彈性。當時美國的貨幣包括黃金、輔幣、按照黃金和白銀存量發行的票券、美國紙幣，也就是美鈔和某些政府公債十足擔保的銀行票券。只有在黃金開採出來並鑄成金塊後，才能擴大貨幣供給額。銀行的信用顯然也沒有彈性，因為法律規定銀行必須維持最低法幣準備。因為這樣的制度，每隔十五年至二十年，美國的貨幣供給就會變成不夠經濟擴張，然後產生恐慌，利率也會暫時上漲到無法控制的程度。聯準會在1913年成立，終於取代這種奇怪的制度，現在全美各地有12家地區性聯邦儲備銀行，每家儲備銀行都有權對其管轄地區的會員銀行發行聯邦準備票券，而會員銀行則是用客戶的票據或政府公債作為擔保品來貼現。有了這個制度，聯準會就可以視經濟的需要進行調整，靈活提供資金。一旦經濟榮景發展到失控，聯準會就可以提高會員銀行的重貼現率。此舉不只會提高借貸成本，進而抑制投機性的借貸，也會對整個商業運作構成重大的心理影響。理論上，現在應該不再有利率的季節性變化，因為美國的貨幣供給可以視景氣的需要進行擴張或緊縮。但是其實季節性變化仍然存在，幅度大約只有1913年以前的一半。

「長期趨勢」是不受季節性因素影響的一段長時間趨勢。

舉例來說，如果我們編纂一份雞蛋月分產量表，記錄的數字不只是季節性變化，也會顯示在幾年期間內，隨著母雞數目的增加與家禽培養技術的改進，雞蛋產量持續增加的趨勢。在製作經濟統計圖表時，必須考慮季節性變化和長期趨勢，以便顯示相關事實的真正意義。不過，也有一些數據不會受這種影響，例如利率就沒有明顯的長期趨勢。

拆款利率提到對投機者最重要的利率，就會立刻想到紐約市場券商融資的拆款利率（Call Money Rate），其實這是一種波動非常劇烈的利率，會隨著每天的狀況不同而波動。60天期至90天期的券商質押放款利率，非常能反映貨幣市場的狀況。但是對貨幣市場來說，上述這兩種質押利率並非真正重要的利率，60天期至90天期高級商業本票利率才是。製造商與企業主的票據由票券商貼現，再賣給手上有爛頭寸的銀行，構成商業本票的供應來源。這種票券的銷售利率反映的是信用良好大額貸款者所需支付的成本。銀行承兌票據是由信用良好的銀行開出，承諾未來會付款，並由這家銀行承兌，通常與該銀行往來客戶的營運情況有關。銀行承兌票據是一種高度流動性的短期投資，因此承兌利率是貨幣市場的另一個參考指標。但是就本章涉及的運用而言，商業本票利率的應用可能是最普遍的。

（本文摘自菲利浦．凱瑞特著《投機與投資的藝術：巴菲特盛讚的最佳長期投資者，歷久不衰的投資經典》，商周出版提供）

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